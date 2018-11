Campanha de natal SIC Esperança & Porto Editora

Em Portugal, são quase inexistentes as respostas ao nível de saídas profissionais destinadas a jovens com perturbação ligeira do desenvolvimento intelectual (PLDI). Neste sentido, o projeto Café Com Vida visa constituir uma resposta pós-percurso escolar, através da criação de um café moderno, atual e inclusivo, em que o atendimento ao público será realizado por jovens com PLDI, permitindo a criação de um emprego remunerado, assim como o convívio natural e saudável entre os utilizadores do espaço e empregados.

Para além de proporcionar uma primeira experiência de trabalho, o projeto pretende estimular simultaneamente o desenvolvimento profissional e pessoal destes jovens, contemplando também um calendário semanal com atividades terapêuticas como yoga, música, dança ou pintura e ainda formação em Inglês, Português, Matemática e Marketing Digital.

O projeto Café com Vida pretende colaborar com outras instituições que trabalham com esta população alvo, assim como representar uma resposta inovadora e pioneira em Portugal, já testada em França, com o Café Joyeux, e no Reino Unido, com o Café Domenica.

Até ao dia 31 de dezembro, por cada livro infantil vendido com o autocolante da Campanha, 1€ reverterá para este projeto, que conta com a apresentadora Andreia Rodrigues como madrinha.

SIC Esperança – Vale a Pena Acreditar!