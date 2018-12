Audiências: SIC lidera as tardes nos dias úteis, cinco anos depois

O mês de novembro de 2018 ficou marcado por um aumento do consumo total de televisão face a novembro de 2017, tendo a SIC sido um dos canais que contribuiu para esse aumento.

A SIC termina o mês de novembro de 2018 a liderar no total dia, no universo dos canais generalistas, em ambos os targets comerciais (A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54). No target A/B C D 15/54, a SIC liderou no universo dos canais generalistas com 17.0% de share, contra os 13.2% da TVI e os 8.1% da RTP1. No target A/B C D 25/54, a SIC liderou no universo dos canais generalistas com 17.4% de share, contra os 13.2% da TVI e os 8.1% da RTP1. No conjunto do dia, em dados Live + Vosdal, a SIC terminou o mês de novembro com 17.2% de share.

No que diz respeito ao principal horário televisivo – o prime time, período que concentra a maior fatia de investimento publicitário dos anunciantes, a SIC terminou o mês de novembro de 2018 também a liderar em ambos os targets comerciais (A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54). No target A/B C D 15/54, a SIC terminou com 19.7% de share, contra os 17.5% da TVI e a RTP1 terminou com 10.5% de share. No target A/B C D 25/54, a SIC liderou no universo dos canais generalistas com 20.0% de share, contra os 17.4% da TVI e os 10.6% da RTP1.

Para esta liderança, contribuiu a boa performance da aposta da SIC na ficção nacional com as novelas “Alma e Coração” e “Vidas Opostas”, que terminaram o mês de novembro a liderar em ambos os targets comerciais (A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54) no universo dos canais generalistas. A novela brasileira “Segundo Sol” terminou o mês de novembro a liderar no universo e em ambos os targets comerciais, no universo dos canais generalistas.

O mês de novembro na SIC ficou marcado também pelo regresso à liderança no período horário da tarde aos dias úteis, a SIC já não liderava neste período horário desde janeiro de 2013. A mais recente aposta da SIC para as 19h aos dias úteis – “Casados à Primeira Vista” – que lidera desde a estreia tanto no universo como em ambos os targets comerciais, foi a principal responsável pelos resultados da SIC.

O programa de domingo de “Casados à Primeira Vista” é igualmente um sucesso e também terminou o mês de novembro a liderar em termos absolutos tanto no universo como em ambos os targets comerciais.

A informação da SIC contribuiu também para os bons resultados da estação no mês de novembro, liderando nos targets comerciais (A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54) no total de informação (Primeiro Jornal + Jornal da Noite) com 20.6% e 21.1% de share respetivamente.