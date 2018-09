Marco Caneira é o novo comentador da SIC para a Liga Europa

Marco Caneira iniciou-se no futebol nas camadas jovens do Sporting, onde foi campeão nacional em todos os escalões. Estreou-se nos seniores com 17 anos, mas pouco tempo depois rescindiu com o clube de Alvalade e assinou pelo Inter de Milão, onde nunca chegaria a jogar. Passou pelo Salgueiros, Lourinhanense, Beira-Mar e Alverca e regressa a Itália, mas para jogar ao serviço do Reggina.

Na época 2001/02 o defesa ruma ao Benfica, época que lhe abre as portas do Mundial de 2002. Somou 20 internacionalizações ao serviço da Seleção Nacional A.

Seguiram-se depois duas épocas no Bordeaux, em França, sendo depois emprestado ao Valência, clube que acabaria por comprar o seu passe. Em 2008 regressa ao Sporting, onde ficaria até 2011. Nesse ano assina pelo Videoton, da Hungria, de onde só acabaria por sair em 2015.

Aos 39 anos, ainda não arrumou as chuteiras definitivamente e ainda representa as cores do clube da sua terra, o SRD Negrais.

Marco Caneira abraça agora um novo desafio e estreia-se ao serviço da SIC como comentador da Liga Europa, competição que a SIC transmite em exclusivo.