Cláudia Vieira: Uma década de papéis inesquecíveis

Entrou nos ecrãs da SIC em 2008 em Podia Acabar o Mundo, mas foi em Rosa Fogo que conquistou o público com a personagem ‘Maria Mayer’, destemida e bailarina profissional. No seu primeiro grande papel como protagonista, Cláudia Vieira entregou-se em pleno ao Tango. Na novela, dividiu-se em duas relações intensas com Diogo (José Fidalgo) e Estevão (Ângelo Rodrigues).

Gravou na Argentina, protagonizou cenas sensuais, desdobrou-se em aulas de dança numa novela cujo capítulo final quebrou recordes de audiência.

Em Sol de Inverno enfrentou um grande desafio ao dar vida a ‘Andreia Aragão’, uma ex-modelo e antiga Miss Portugal. Ambiciosa, insegura com o corpo e deslumbrada com o estatuto social. A personagem polémica atravessou momentos limite quando foi desfigurada perante um ataque e efetuou um aborto para não perder uma campanha publicitária.

Em Mar Salgado foi ‘Beatriz Lacerda’, uma mulher determinada que disposta a tudo para cobrar uma dívida. A introdução na novela foi inesquecível ao chegar de surpresa a um funeral com vestido vermelho, a cor da vingança que queria cumprir.

Foi ainda ‘Laura Mendonça’ em Coração d’Ouro, Cláudia Vieira é jornalista e mãe de Alice, uma adolescente rebelde com quem tem uma relação tensa e distante. Na novela com quem partilhou ao lado de Maria João Bastos, a personagem tomou um novo rumo quando começa por consumir drogas. Recentemente, em Paixão, interpretou ‘Teresa Galvão’ que viveu uma relação homossexual e que tomou as rédeas da sua vida e da família, após a morte do pai.

Agora em Alma e Coração, a atriz é Diana, uma mulher forte com instinto de sobrevivência que se vê obrigada a mudar de identidade, depois de uma acidente trágico em Itália. É num circo que se refugia e encontra liberdade, ao atuar como trapezista.

Esta segunda-feira, dia 17 de setembro, estreia Alma e Coração com um elenco de luxo como Soraia Chaves, Afonso Pimentel, Ricardo Pereira, Victoria Guerra e José Fidalgo.

Um ano depois de entrar na SIC, Cláudia Vieira estreou-se na apresentação ao lado de João Manzarra, numa dupla espontânea e memorável na 3.ª edição de Ídolos.

O programa líder de audiências lançou autênticas revelações lançando nomes como Salvador Sobral, Filipe Pinto e Carolina Torres. Ídolos regressaram para uma quarta e quinta edições dando pela primeira vez a conhecer as vozes de Carolina Deslandes e Diogo Piçarra.

Bastidores Factor X : Primeiro Dia

Veja o vídeo acima do primeiro dia de bastidores do Factor X (2.ª edição) que reuniu Cláudia Vieira com João Manzarra.

Em Agarra a Música, Cláudia Vieira foi a anfitriã ao lado de João Paulo Rodrigues num programa em que várias figuras conhecidas punham à prova os seus conhecimentos num quizz musical. Jogos rápidos e viciantes garantiram a boa disposição às noites de domingo.

Espreita a galeria acima e veja os visuais da atriz enquanto Katy Perry e Amy Winehouse.