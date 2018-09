Resumo: 138º Episódio - 15 de setembro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Em casa, Joel pede explicações à mãe por a ter visto beijar Lucas. Ela confessa que namora e exige-lhe segredo, mas também o força a revelar que foi Débora quem sabotou os bolos do avô e que passou a noite com Íris, trancados na pastelaria.

Álvaro atende uma chamada de Cecília e fica a saber que estão a ligar de uma clínica. Ela arranca-lhe o telemóvel da mão e confirma a consulta. O marido pergunta que consulta é aquela e Cecília mente e diz que tem tido dores de estômago. Desconfiado, quando fica de novo sozinho, Álvaro anota o número da clínica e guarda-o.

Fausto pergunta por Cecília, dizendo que seria importante a sua presença na reunião da MUVV. Ricardo diz que a mãe não de estava a sentir bem e começa com Fausto a avaliar o que podem fazer para melhorar a empresa.

Eva queixa-se de que a mãe a afastou outra vez e Jorge dispara que se ela sair da rede Salomé vai mudar de atitude. Eva não gosta do que ouve e estranha que ele vá correr de portátil na mão. Jorge mente e sai. Eva recebe uma chamada de Elias e diz-lhe que já tem o dinheiro para lhe entregar.

Eva entrega o dinheiro a Elias e fica furiosa quando ele confirma que a foto que Jorge tinha em sua posse foi tirada por si. Eva critica o namorado por não ter desistido de investigar a rede e garante a Elias que está a trabalhar para se tornar líder da organização assim que Álvaro for preso.

Maria conta animada a Hugo que já pagou todas as dívidas e ele dá-lhe sugestões de como gastar o que tem, incluindo fazerem uma viagem. Maria diz que não quer esbanjar e ele sai para treinar, assim que Jorge chega. Este agradece por deixarem que ele trabalhe ali em casa e diz a Maria que deve dar uma oportunidade a Ricardo porque ele está inocente dos crimes na MUVV.

Cecília e Anabela saem de casa a comentar a situação de Álvaro e da MUVV. Ele espera que elas vão embora e liga para a clínica. Álvaro fica num misto de espanto e fúria ao perceber que a mulher está grávida.

Caio conversa com Vera e diz-lhe que não devia tomar os comprimidos que anda a tomar para emagrecer. Ela desvaloriza e volta a queixar-se da estadia de Lucas ali em casa. O marido concorda desta vez que têm de lha dar um prazo para sair. Vera baixa a cabeça e desmaia. Caio fica em pânico.

Íris está estendida na cama a ouvir música e assusta-se com o barulho de coisas a cair no quarto dos pais. Quando vai ver o que se passa, encontra o pai a revirar as coisas da mãe. Quando pergunta o que ele está a fazer, Álvaro expulsa-a do quarto com grande violência. Íris fica muito aflita e liga para Ricardo. O irmão atende e quando ela conta o que se está a passar, sai disparado para ir a casa e quase leva Cecília à frente. A mãe fica preocupada sem saber o que se está a passar.

Álvaro consegue finalmente encontrar o tablet de Cecília e lê o email da clínica a confirmar a sua gravidez. Álvaro fica em choque e com um ar ainda mais tresloucado.

Vera desvaloriza o desmaio que sofreu e Caio rouba-lhe os comprimidos. Ela discute e atira-lhe à cara que ele perdeu o direito de se armar em marido. Bia reclama com os pais por estarem a discutir.

Ricardo ouve Íris relatar o que se passou com o pai e avança sozinho para falar com ele. Álvaro abre a custo a porta do quarto e Ricardo pede-lhe explicações. O pai inventa uma desculpa para aquela fúria e tenta atemorizá-lo mas Ricardo não verga e avisa-o que se ele voltar a tratar mal a mãe ou a irmã, terá de se haver com ele. Quando fica sozinho, Álvaro liga com altivez para alguém a quem diz que precisa de ajuda.

Cecília e Fausto conversam sobre os eventos da MUVV. Ricardo chega e conta que o pai se passou porque os elementos da rede o ameaçaram por ter contado à polícia que se envolveu com eles. A mãe fica muito preocupada e Ricardo garante-lhe que a casa está segura e que o pai não ficará lá por muito tempo.

Hugo desafia Maria e Jorge para treinar com ele. Jorge diz que está a trabalhar e Maria responde que vai ajudar Benny no bar. Hugo recebe uma chamada de Joana e percebe que ela está muito nervosa quando combina encontrar-se com ele na MUVV.

Lucas diz a Aurora que foi limpar a casa porque Soraia não podia fazer o serviço. Ela não se incomoda e responde que sempre é uma forma de o ver, frisando que ainda não desistiu de o ter de volta. Lucas confronta-a com o que está a acontecer com Álvaro e a MUVV, insinuando que ela pode ter entrado nos seus esquemas. Aurora disfarça o nervosismo e nega o seu envolvimento, colocando-se no papel de vítima.

Mariana tenta fazer as pazes com Trovão e paga-lhe o que lhe deve mas ele nem mesmo assim cede. Salomé conta a Trovão que foi Débora quem lhe estragou os bolos e ele não dá parte fraca à frente da neta, garantindo que vendeu os bolos todos. Em vez de fazerem as pazes, avô e neta prometem continuar em guerra.

Anabela mostra-se muito preocupada com a situação da empresa mas principalmente com a relação tensa que Cecília está a viver com Álvaro. Cecília atende a chamada do marido e dá conta de como correram as reuniões na MUVV, acrescentando que vai sair com Anabela para a consulta. Álvaro contém a imensa raiva que sente e diz que falam depois.

Caio pergunta por Benny e Maria informa que ele teve de sair e que ela ficou a ajudar. Ricardo conversa com Caio e diz estranhar como é que ele e Vera continuam casados. Ao mesmo tempo, não consegue tirar os olhos de Maria.