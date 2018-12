Resumo: 207º Episódio - 7 de dezembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Joel confronta Eva com a presença de Chico em casa dela, já a pensar que o rapto de Íris foi arquitectado por ela. Chico defende Eva e assume que tratou de tudo com um cúmplice para se vingar de Álvaro. Joel quer denunciá-lo à polícia mas Eva ajuda Chico a fugir e tenta convencer o irmão de que apenas quiseram vingar-se de Álvaro. O irmão fica com dúvidas de que aquela seja a verdade.

Eva visita Íris no hospital e embora lhe custe mentir, confirma que o que Joel lhe contou era verdade e que Álvaro sempre foi o dono da rede de doping. Íris fica desiludida.

Álvaro conta a Gabriel o que se passou com Íris e ele acha que Eva deve levar uma lição. Álvaro proíbe que lhe façam mal e diz que resolve o assunto. Aurora entrega a Álvaro mais duas ampolas Fénix, tal com ele lhe tinha pedido.

Cecília despede Milene por ter raptado Alice. Ela diz que se arrependeu mas que Maria merecia uma lição. Cecília assume que a compreende porque também perdeu um filho, mas que se rodeou das pessoas certas para aplacar o desejo de vingança.

Eva mostra-se irritada por ter dado a cara perante Íris porque Joel falou demais, esperando que ela tenha pena de si e não a acuse do rapto. Rodrigo acalma Eva mas ela pede-lhe que a deixe sozinha e que não espere nada de si.

Íris acusa o pai de ter ameaçado de morte a família de Eva e ele tenta defender-se, dizendo que tudo não passa de uma invenção. Ricardo e Cecília aparecem naquele momento e ficam a saber da história toda.

Ricardo e Cecília confrontam Salomé depois de saberem que Álvaro a ameaçou e aos filhos mas ela fica muito nervosa e não quer testemunhar contra ele.

Milene está muito desorientada e censura Álvaro por a ter denunciado como raptora de Alice. Ele manipula-a e diz que Ricardo o acusou do rapto e que teve medo de ser preso outra vez.

Hugo fica revoltado ao saber que Milene raptou Alice e quer que Maria se vingue dela. A irmã diz que vai usar o rapto a seu favor quando for a tribunal.

Mariana protesta com Soraia por não ir ter com ela como tinham combinado, trocando-a por um programa com Rodrigo.

Eva vê fotografias de Jorge e começa a chorar. Depois guarda-as e telefona a Rodrigo que não a atende.

Cecília comenta com Artur o drama que Salomé passou por quase ter morrido junto com os filhos. Artur diz que a protege mas Cecília não quer que ele se meta no assunto para não se transformar num alvo.

Mariana e Tito vêem imagens das câmaras ocultas que espalharam pela casa para fazerem o vídeo com a família dele. Pedro aparece e pergunta por Andreia. Tito e Mariana não perdem a oportunidade para o provocar mas ele não se deixa afectar e vai embora. Mariana diz a Tito que os pais têm uma grande química e estão desejosos de se envolverem.

Tito confronta o pai para saber se existe alguma coisa entre ele e a mãe mas Benny esconde o que sente por ela. Tito repara que o pai ficou comprometido.

Maria arruma os pertences de Jorge e Mónica pergunta-lhe se não se está a precipitar. Ela diz que o casamento acabou e Mónica desabafa por achar que Andreia perturba Benny.

Rodrigo justifica a Ricardo que esteve para lhe ligar quando soube o que aconteceu a Íris mas que não o fez por não querer estar a mais no seio da família. Ricardo assume que não quer falar de Maria e Rodrigo confessa que Eva só pensa em Jorge. Ambos concordam que o querem ver bem longe dali.

Rodrigo prepara-se para sair da MUVV mas é travado por Eva e diz-lhe que esteve com Soraia. Eva disfarça os ciúmes e ele diz-lhe que lhe telefone quando souber o que quer dele.

Maria coloca Alice na cadeirinha nova e Hugo fica surpreendido.

Arnaldo fala com uma amigo e confessa que está a fingir que está senil. Tomás ouve-o a falar do quadro mas ele disfarça. Tomás conta a Fausto que ganhou uma bolsa nos Estados Unidos e pede ao pai que dê a novidade à mãe. Arnaldo continua a troçar deles e a fingir que não está bom da cabeça.

Joana quer aproveitar o pouco tempo que tem para se envolver com Joel mas ele consegue arranjar a desculpa certa para o evitar.