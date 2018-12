Resumo: 206º Episódio - 6 de dezembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tito chega com um ramo de flores ao bar da praia e esbarra em Joana que acabou de saber que Joel não vai jantar com ela. A conversa entre os dois azeda e Joana vai juntar-se a Anabela. Tito não consegue desviar o olhar dela e Cristina acaba tudo com ele.

Andreia tenta que Benny aceite o dinheiro que lhe deu ao longo dos anos mas ele recusam e apesar de se sentirem atraídos um pelo outro, acabam por discutir.

Aurora chega a casa e dá com Lucas a dormir. Quando vai para o acordar, David mente e diz à mãe que o pai pediu para não o acordarem, pois quer vê-los juntos de novo. Aurora olha para Lucas com carinho.

Salomé fica zangada e triste por Lucas ter passado a noite em casa da ex-mulher e diz que se calhar têm de repensar a relação que têm.

Joel conversa com Íris e defende Eva. Íris, por seu lado, defende Álvaro. Joel conta-lhe que o pai esteve quase a matá-lo a si, à mãe e à irmã mais nova e reforça que vai provar que Eva está inocente.

Maria é informada de que vai ser acusada de homicídio premeditado e teme perder a filha se for condenada. Hugo tenta acalmar a irmã.

Eva pensa que vai ser despedida por ter sido presa novamente mas Ricardo coloca-se ao seu lado e contra Maria, a quem acusa de lhe ter montado uma armadilha. Maria insiste que Eva raptou Íris mas Ricardo não lhe dá crédito. Eva fica agradecida por continuar a trabalhar na MUVV e Maria tem de ceder a Ricardo e permitir que Alice fotografe para uma campanha que tinham agendado.

Salomé fala bem de Alice e de Ricardo, que tem uma grande empatia com a menina. Depois, recorda o tempo que Eva passou na prisão e Maria fica constrangida por ter sido ela a fazer com que isso tivesse acontecido. Maria começa a chorar e conta que também ela pode vir a ser presa, pois vai ser acusada do homicídio do filho de Milene. Ricardo vê-a a chorar e Salomé conta-lhe porquê. Ricardo fica tenso.

Soraia desabafa com Mariana e mostra-se insegura por Rodrigo nunca mais lhe ter dito nada, pensando que ele não gostou de ter dormido com ela. Mariana desvaloriza o assunto e Soraia diz que também ela rastejou aos pés de Trovão. Ricardo chega entretanto à procura do pai e trata Mariana com desprezo, por ter roubado roupas na MUVV.

Ricardo confronta Álvaro e exige que ele deixe de ajudar Milene contra Maria. O pai lembra-lhe que Milene raptou Alice e que foi graças a si que a menina sobreviveu. Ricardo fica estarrecido com aquela revelação.

Débora conta a Íris que o seu primo Rafael é um palerma. A amiga desabafa com ela sobre a relação de tortura que viveu com Edu.

Joel procura as chaves de casa de Eva que Lucinha tem e encontra-as. Ela quer ligar à irmã para o impedir de ir lá a casa mas ele jura que só quer ajudar Eva. Lucinha acaba por aceder.

Eva está furiosa com Chico e diz a Elias e Rodrigo que não podem haver falhas como o tiro que deu a Íris. Eva conta que Joel vai convencer Íris a não falar e liga a Chico para ele ir ter a casa dela.

Ricardo conta a Cecília que Milene raptou Alice e a mãe fica incrédula. Maria aparece naquele momento e exige saber a verdade.

Depois de confirmar que Milene raptou Alice, Maria vai confrontá-la e empurra-a com violência. Milene é apanhada surpresa.

Eva dá dinheiro a Chico e diz que ele tem de desaparecer por uns tempos para não ser apanhado pela polícia. Joel entra em casa da irmã e ao ver Chico reconhece-o e pergunta o que é que ele está ali a fazer. Eva e Chico ficam aflitos.

Maria acusa Milene de ser um monstro por ter tido coragem para raptar Alice. Milene justifica que queria que Maria sofresse o que ela sofreu com a morte do filho. Aurora intervém e manda Maria embora. No entanto, censura o que Milene fez.

Joel confronta Eva com a presença de Chico em casa dela, já a pensar que o rapto de Íris foi arquitectado por ela. Chico defende Eva e assume que tratou de tudo com um cúmplice para se vingar de Álvaro. Joel quer denunciá-lo à polícia mas Eva ajuda Chico a fugir e tenta convencer o irmão de que apenas quiseram vingar-se de Álvaro. O irmão fica com dúvidas de que aquela seja a verdade.

Eva visita Íris no hospital e embora lhe custe mentir, confirma que o que Joel lhe contou era verdade e que Álvaro sempre foi o dono da rede de doping. Íris fica desiludida.

Álvaro conta a Gabriel o que se passou com Íris e ele acha que Eva deve levar uma lição. Álvaro proíbe que lhe façam mal e diz que resolve o assunto. Aurora entrega a Álvaro mais duas ampolas Fénix, tal com ele lhe tinha pedido.