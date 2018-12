Resumo: 205º Episódio - 5 de dezembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Lucinha termina o treino e desabafa com Bia por ainda não estar na forma ideal, culpando David por isso. Quando se apercebe do que disse pede desculpa por ter falado dele e Bia não leva a mal, antes lhe agradece por ser a boa amiga que é.

Aurora conta a Milene que tem de ir à escola de David. Milene confessa-se magoada por Álvaro não a ter querido no hospital.

Álvaro invade a casa de Eva com Esteves, determinado a vingar-se pelo tiro que Íris levou. Eva não se atemoriza, pois está protegida por Chico e ainda avisa Álvaro de que se a sacrificar, os seus homens lhe matarão a família toda. Álvaro fica furioso mas também encurralado.

Débora é carinhosa para Íris quando a visita no hospital. Joel quase a elogia e Íris pede para falar a sós com ele mas a chegada de rompante de Joana quebra o momento.

Hugo conversa com Maria sobre o que sucedeu a Íris e culpa Álvaro de tudo. Hugo confessa a Maria que não gosta que ela se envolva em esquemas para tramar o criminoso. Maria pede ao irmão que tome conta do bar porque tem de ir esclarecer umas dúvidas.

Álvaro manipula Milene e faz-se de vítima aproveitando-se da filha. O inspector Filipe aparece entretanto e pede para lhe falar.

Eva revela a Rodrigo que as ameaças que Álvaro lhe fez são apenas uma amostra do que ele é capaz. O médico dispõe-se a ajudá-la. Maria aparece em casa de Eva e quer saber se ela raptou Íris.

Joel fica em choque quando Íris lhe revela que quem a raptou foi Eva.

Maria acusa Eva de ter raptado Íris e ela devolve-lhe a acusação. As duas envolvem-se à luta e são separadas por Rodrigo.

Joel continua atónito depois de Íris ter dito que foi Eva quem a raptou e garante que vai provar a inocência da irmã. Íris assegura que ouviu um homem pronunciar o nome dela.

O inspector Filipe recolhe o depoimento de Álvaro e diz-se convicto de que foi Eva a raptar Íris. Álvaro fica muito tenso.

Cecília desabafa com Anabela, confessando o receio que sente pelo que possa acontecer de mal aos filhos e agradece à amiga por ter vindo tão depressa apoiá-la. Anabela conta a Cecília que Fausto e Joana se meteram noutra caça ao tesouro.

Fausto começa a achar que Anabela lhe mentiu sobre Arnaldo e Tomás disfarça a verdade como pode.

Leonor diz a Trovão que quer ir às Berlengas mas ele responde que já lá foi e que decidirá o que fazer. Rafael entra na pastelaria e informa Trovão de que já está a par da existência da herança e que precisa de dinheiro.

Caio e Vera fazem um jogo em que cada um confessa o que não gosta no outro. Ela fica perturbada e vai-se embora a chorar.

Lucas leva David a casa da mãe e deixa claro que não vai tolerar mais comportamentos agressivos da sua parte. O filho fica com vergonha e promete mudar de atitude. Com tudo esclarecido, David e Lucas ficam mais próximos e divertidos.

Filipe mostra a Aurora o retrato robot de Chico e ela reconhece-o, acreditando que Eva pode ter voltado ao negócio do doping. O inspector diz-lhe que quer que ela esteja atenta às movimentações de Álvaro e Eva.

Eva fala ao telefone com Elias e dá ordens para que a produção de doping seja intensificada. Joel entra-lhe em casa disparado e pergunta se foi mesmo ela a responsável pelo rapto de Íris e dele. A irmã fica encurralada sem saber o que dizer.

Aurora consegue obter algumas informações de Álvaro a respeito do rapto de Íris e ele diz que ainda não percebeu a razão do rapto. Álvaro assume que quer mais ampolas Fénix e entrega a tarefa de as arranjar a Aurora, mostrando-se desconfiado com o produto.

Eva nega ter sido responsável pelo rapto de Íris mas o irmão não sabe se deve acreditar nela.