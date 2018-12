Resumo: 204º Episódio - 4 de dezembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Milene tenta confortar Álvaro mas ele está muito irritado e manda-a embora. Entretanto, recebe uma chamada de Eva e pergunta-lhe de chofre pela filha. Eva dá-lhe indicações sobre o local onde ele deve ir buscar Íris.

Chico vai buscar Íris ao anexo onde está presa e ela agarra numa pedra sem que ele veja.

Eva diz a Elias que o pesadelo acabou e que a violência é o seu último recurso.

Chico leva Íris num carro e ela tenta desamarrar-se com a pedra que levou consigo.

O carro fica atolado em areia e Chico vai empurrá-lo. Íris consegue desamarrar-se e foge. Chico vai atrás dela e consegue detê-la.

Álvaro chega ao local onde Eva o mandou ir ter para levar a filha.

Íris luta com Chico e consegue ganhar espaço para correr. Ele manda-a parar mas como ela continua a correr. Chico dá-lhe um tiro nas costas.

Álvaro ouve o tiro disparado por Chico e fica assustado.

Íris está caída e a sangrar por causa do tiro que Chico lhe deu.

Álvaro corre para procurar a filha e vê-a estendida. Chico vê Álvaro e foge, perante o desespero dele que chega perto de Íris e tenta perceber se ainda está viva.

Eva fala com Rodrigo e Elias sobre a sua saída da prisão. O médico revela que têm assegurado a entrega das ampolas de doping mas que têm de arranjar alguém para substituir Igor. Chico chega esbaforido e conta que disparou sobre Íris. Eva fica muito transtornada.

Álvaro chega com Íris ao hospital, temendo que ela não sobreviva ao tiro que Chico lhe deu. Enquanto a filha vai para o bloco operatório, Cecília chora abraçada a Artur. Ricardo exige ao pai que lhe diga como é que a irmã está. Álvaro revela que o tiro foi muito perto do coração e conta a Milene que a filha está mal. Todos ficam chocados com aquela revelação.

Mónica adopta um comportamento profissional para desespero de Benny que não quer fingir que nada se passou entre eles. Benny diz a Mónica que o trabalho corria melhor quando estavam juntos e começa a seduzi-la. Pedro aparece entretanto e provoca o irmão. Benny avança furioso para ele mas Pedro desvia-se e diz-lhe que vai ficar com o dinheiro que ele deu a Andreia, apesar de ela querer devolver-lho.

Mariana diz mal de Pedro e que ele é um traste. Tito envia uma mensagem a Cristina mas fica frustrado porque ela não responde. Mariana pede-lhe que se concentre no vídeo sobre a sua família.

Fausto e Joana já não suportam Arnaldo. Anabela pede-lhes que tenham um pouco mais de paciência. Fausto recebe uma chamada de Ricardo e fica chocado ao saber do estado de Íris.

Maria conforta Cecília e oferece-se para tomar conta de Miguel. Ricardo não quer que ela se sinta demasiado à-vontade. Artur diz que Álvaro não vai gostar de a ver ali. Ricardo desconfia que o pai não contou toda a verdade sobre o que aconteceu a Íris.

Maria conta a Hugo que vai ficar com Miguel e pede ao irmão que fique com Alice. Débora chora devastada e com medo que Íris morra.

Joel está muito agitado e quer ir para o hospital. Salomé faz-lhe ver que não adianta de nada ir para lá e Lucas acha estranho o papel de Eva no rapto de Íris. Salomé também esta desconfiada da filha.

Eva está preocupada com o que pode acontecer a Íris. Ricardo sublinha que ela tem todos os trunfos na mão contra Álvaro. Este liga para Eva e diz-lhe que se Íris morrer ela também morre.

Maria tenta adormecer Miguel que está muito agitado. Ricardo observa-os e Maria acaba por abraçá-lo para o confortar pelo que aconteceu a Íris, que está entre a vida e a morte. Ricardo quebra e chora nos braços de Maria.

Artur acarinha Cecília, muito perturbada por não saber como está a correr a cirurgia de Íris. Os jornalistas querem saber o que se passa e nem Álvaro nem Cecília os querem ali. O médico aproxima-se deles e deixa-os na expectativa.

Maria acorda e olha embevecida para Ricardo. Ele desperta e diz que ela o devia ter acordado para ir para o hospital. Entretanto, recebe uma chamada da mãe a dizer que a operação da irmã correu bem. Maria oferece-se para o ouvir se precisar de desabafar e tomar um café mas Ricardo responde que não conte com isso.

Álvaro e Cecília olham emocionados para Íris que começa a despertar da anestesia. Está confusa e lembra-se vagamente de ter sido atingida por um tiro. Álvaro promete que quem disparou contra ela vai pagar. Ricardo não perde a oportunidade de atacar o pai. Íris fica aliviada ao saber que Joel está bem.

Joel quer ir para o hospital ver Íris. Salomé quer demovê-lo mas acaba por sentir pena do filho. Joana aparece de surpresa e elogia Joel pelo que fez por Íris.

Débora está muito feliz por Íris ter ficado bem mas fica muito contrariada quando Trovão revela que já localizou Rafael e vai entrar em contacto com ele para lhe passar a receita das ribombinhas.

Maria compra uma nova cadeira para transportar Alice no carro.

Caio encontra-se com Leonor para lhe perguntar se pode voltar a ter sexo com Vera mas a conselheira matrimonial diz que só quando se redescobrirem como companheiros.