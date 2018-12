Resumo: 203º Episódio - 3 de dezembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Eva aparece de surpresa no laboratório e pergunta logo se a encomenda especial está lá. Rui diz que Íris não está sozinha e que chegou ali com um rapaz.

Joel e Íris combinam um plano de fuga e quando Eva abre a porta da sala onde estão, Joel puxa-a para dentro. Eva solta um grito de espanto e pronuncia o nome do irmão. Joel e Íris ficam estarrecidos ao constatarem que à sua frente está Eva.

Edu chora e garante a Álvaro que não sabe de Íris. Apesar de acreditar no ex-namorado da filha, Álvaro dá ordem a Esteves para continuar a bater-lhe.

Joel fica confuso ao ver Eva no laboratório. Ela disfarça e diz que foi salvá-los. Joel e Íris querem fugir mas Eva conta que lá fora estão dois homens e diz que vai buscar ajuda. Eva fala com Elias para que cumpra o que ela lhe pede para não levantar suspeitas sobre ela. Joel tem fé de que a irmã vai conseguir tirá-la dali mas fica desiludido quando a vê aparecer e com Elias a apontar-lhe uma arma, dizendo que ninguém sai dali.

Lucinha e Salomé estão muito preocupadas porque não sabem de Joel nem de Eva. Lucas encontra-as naquela angústia e fica dividido entre ficar ali e ir jantar com David. Salomé liberta-o e incentiva-o a aproximar-se do filho. Joana liga entretanto para Salomé e Lucinha aconselha a mãe a não lhe contar o que se está a passar.

Eva finge estar alarmada perante Joel e Íris e diz que devem estar ali presos por causa de Álvaro, que deve ter alguém atrás dele. Íris defende o pai perante as desconfianças de Joel. Chico abre a porta do cárcere e entra com duas garrafas de água. Íris e Joel bebem da mesma, enquanto Eva bebe da outra.

Andreia conta a Pedro que Benny lhe entregou um envelope com dinheiro para pagar o que eles lhe deram durante anos. Pedro quer aceitar mas ela não e por isso discutem.

Benny e Mónica jantam no bar da praia e ela sugere que se afastem, pelo menos enquanto ele estiver com Pedro e Andreia na sua vida. Mónica vai embora a chorar sem que ele veja. Maria conforta os dois.

David adormece no sofá a ver um filme com Lucas. Aurora chega naquele momento e o filho acorda. O pai quer ir embora e David pede-lhe que fique ao mesmo tempo que pede autorização à mãe. Lucas explica que tem de ir para junto de Salomé que está a precisar do seu apoio. David acaba por aceitar mas depois diz à mãe que ele ainda vai voltar para ela.

Salomé está triste e pergunta a Lucas como correu a noite com David. Lucas justifica-se por tê-la deixado para ir ter com o filho e Salomé, magoada, trata-o com frieza.

Eva certifica-se de que Joel e Íris estão mesmo a dormir e sai da cela onde estão para repreender Chico e Elias por terem trazido também o irmão para o laboratório. Rodrigo acha que Joel tem uma pancada pela miúda.

Eva liga a Álvaro e diz-lhe que não só já saiu da prisão como também tem Íris consigo, desligando a chamada abruptamente. Álvaro fica furioso e desorientado e manda Esteves levar Edu dali, dizendo que nunca mais o quer ver à frente.

Joel acorda num descampado e Eva finge que também estava a dormir. Quando ele percebe que Íris não está com eles, fica em pânico a pensar no que lhe poderá ter acontecido e recriminando-se por não a ter salvado. Eva fica penalizada por ver o irmão a sofrer tanto mas não se desmancha.

Íris acorda e ao ver-se sozinha grita, temendo pelo que possam ter feito a Joel e a Eva. Elias e Chico ficam apreensivos.

Salomé fica aliviada quando Joel e Eva aparecem em casa. Os filhos colocam-na a par da situação e Joel quer ir à polícia mas Eva opõe-se e diz que já sabe o que devem fazer.

Milene prepara o pequeno-almoço. Álvaro não lhe presta atenção, está distante e preocupado acabando por a tratar de forma brusca. Ao perceber o excesso tenta redimir-se.

Álvaro entra tenso na casa que já foi sua e pergunta se já há novidades de Íris. Cecília e Ricardo não sabem de nada mas Ricardo comenta que é estranho que Íris e Joel tenham desaparecido do parque ao mesmo tempo. Nem de propósito, Joel aparece com Eva atrás e dispara que Íris foi raptada e que a culpa é toda de Álvaro. Este troca um olhar muito tenso com Eva.

Chico farta-se de ouvir os gritos de Íris e ameaça-a com uma arma. Ela fica em pânico e continua a chorar.

Em casa dos Candal a tensão está ao rubro. Cecília e Ricardo querem ir à polícia para denunciarem o rapto de Íris mas Álvaro e Eva tentam dissuadi-los discretamente sem se comprometerem.

Débora, está apreensiva, porque o avô insiste em partilhar com Rafael a receita das ribombinhas. Entretanto, liga a Cecília e fica atónita quando recebe a notícia de que Íris foi raptada.

Hugo conta a Maria que Íris foi raptada. Ela fica na dúvida se deve ir até casa dos Candal e o irmão diz-lhe que pense menos e que vá lá.

Maria e Cecília abraçam-se. Maria acha estranha toda a história que ouve sobre o rapto de Íris. Ricardo chega e diz que o GPS de Eva foi apagado. Gera-se uma grande tensão entre Maria e Ricardo. Ele é irónico e ríspido quando ela lhe oferece apoio.

Álvaro ameaça Eva mas ela diz que o jogo mudou e que agora é ela quem manda por ter Íris em seu poder. Eva exige a Álvaro que grave um vídeo a assumir os crimes que cometeu para que ela fique salvaguardada.

Ricardo tenta trabalhar na MUVV mas está muito afectado com o rapto de Íris. Salomé tenta acalmá-lo e Milene pergunta por Íris. Ricardo revela o que se passou mas pede-lhe que não conte a ninguém.

Eva grava o vídeo em que Álvaro confessa os crimes que cometeu e explica como funcionava a sua rede.

Artur está muito nervoso e diz a Aurora que tem de ir ter com Cecília. Ainda hesita em explicar porquê mas acaba por contar que Íris desapareceu, deixando Aurora intrigada.

Eva acaba de gravar o vídeo com as confissões de Álvaro e ele exige-lhe que lhe entregue a filha. Eva manda-o ir para casa e aguardar pelas suas instruções.

Joel está cada vez mais inquieto e quer ir procurar Íris no local em que foi largado com Eva. Salomé impede o filho de sair de casa.