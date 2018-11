Resumo: 202º Episódio - 30 de novembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rodrigo fica tenso ao ver que Elias e Chico não trouxeram apenas Íris mas também Joel. Este diz a Íris que não a podia deixar sozinha. Elias justifica que não houve outra solução porque Joel não os largava. Rodrigo vai ligar a Eva.

Álvaro manipula Milene e justifica-se por não lhe ter ligado mas afirma que para ele estão numa relação. Ela acredita e deixa-se levar.

Rodrigo vai ver Eva à prisão e fica surpreendido porque ela não está lá. Depois liga a Elias a contar o que se passou e que ninguém lhe adiantou qualquer informação sobre o paradeiro dela. Elias quer avançar com o plano que traçaram mas Rodrigo prefere esperar que Eva apareça.

Chico vai dar água a Íris e Joel que o enfrenta. Quando o capanga sai, Íris discute com Joel, que diz que ela devia estar grata por não a ter deixado sozinha.

Ricardo e Cecília procuram saber de Íris e começam a ficar preocupados por ela não dar notícias. Entretanto, Cecília aproveita para dizer a Ricardo que não deve voltar-se contra Maria porque ela precisa mais do que nunca do apoio deles.

Maria está exasperada porque já não aguenta atender tantas chamadas de jornalistas. Hugo acha que ela devia contar a sua versão da história sobre o atropelamento de Pierre mas ela acha que tal como Ricardo, ninguém vai acreditar em si. Hugo confessa que já tentou falar com Jorge sobre o que se está a passar e Maria pede-lhe que não o faça porque não o quer ao pé de si.

Débora reclama com Trovão e Leonor por terem demorado a ir para a pastelaria. O avô lembra que disse que era capaz de demorar e Leonor conta que andam à procura de Rafael, filho do primo Aníbal, para lhe passar a receita das ribombinhas. Débora aceita a decisão do avô sem saber que ele está doente e pode morrer a qualquer momento.

Tito e Mariana instalam câmaras por toda a casa e ela acha que deviam criar um canal online. Andreia fica desconfiada de que eles namoram.

Mónica pede desculpa a Benny pela cena de ciumes que fez quando soube que Andreia o ajudou. Benny beija-a precisamente na altura em que a ex-mulher aparece. Mónica finge que ela não a afectou e provoca Andreia ao dar um beijo prolongado a Benny quando se vai embora. Benny entrega um envelope com dinheiro a Andreia como parte do pagamento da divida que tem com ela e Pedro. Andreia fica tensa e suspira.

Vera e Caio almoçam juntos em casa e conversam sobre Bia, temendo que a culpa do que lhe aconteceu com David tenha sido deles por se terem afastado. Ao mesmo tempo consideram a possibilidade de seguirem o conselho que Leonor lhes deu para não terem sexo.

Salomé ofende Lucas quando fala de David e tenta emendar o que disse. Ele reage mal mas acaba por aceitar as desculpas dela. Entretanto, recebe uma chamada da clínica onde Joel trabalha a dizer que ele desapareceu e deixou um paciente sozinho no parque. Salomé estranha o que se está a passar.

Chico empurra Íris à bruta depois de a ter levado à casa de banho. Ela conta a Joel que não conseguiu ver nada. Joel está nervoso e começa a provocá-la. Ela responde à letra e revela que já não namora com Edu. Joel quase a beija mas retrai-se.

Joana estranha que Joel não a atenda. Fausto acha que ele está bem e diz à filha que o importante é estar concentrada para procurar o quadro valioso.

Tomás e Anabela levam Arnaldo para casa na tentativa de que ele tenha um momento de lucidez e encontre o quadro. Tomas acha que não foi boa ideia e Anabela é obrigada a mentir sobre quem é o homem quando Fausto e Joana chegam. Fausto fica furioso com a mulher ao saber que ela atirou as suas enciclopédias para o lixo para alojar Arnaldo na arrecadação.

Ricardo procura Íris na academia. Rodrigo fala ao telefone com Elias e diz que a entrega da encomenda de ampolas fica suspensa até que Eva dê sinal de vida. Ricardo confessa a Rodrigo que está preocupado com o desaparecimento de Íris, revelando que ela acabou com o namorado. Rodrigo manipula-o e diz que se calhar Edu lhe fez algum mal. Ricardo vai falar com Álvaro e Soraia confessa a Rodrigo que está com saudades dele.

Álvaro fica preocupado com o desaparecimento de Íris e diz que vai saber se Edu teve alguma coisa a ver com isso. Ricardo diz ao pai que sabe que ele está a ajudar Milene e pergunta-lhe se é para prejudicar Maria. Álvaro diz que Maria é uma assassina e que tem de pagar pelo que fez.

Maria queixa-se de que a polícia a tratou no interrogatório como se ela fosse culpada. A advogada frisa que têm de provar que ela agiu em legítima defesa quando atropelou Pierre. Hugo apoia a irmã.

Mónica desabafa com Artur e sente pena de Maria. O tio diz que Maria tem sorte de ter uma amiga como ela. Mónica abre o coração e acha que Benny ainda gosta de Andreia.

Salomé fala com Joana que diz que também não sabe de Joel. Soraia comenta com Débora que Rodrigo a deixa louca. Salomé aproxima-se delas e pergunta por Joel. Débora adianta que também não sabem de Íris.

Salomé vai para a MUVV e diz a Ricardo que acha que Íris e Joel estão juntos. Ele revê-se nesta relação e fica nostálgico.

Joel tenta cortar com os dentes a corda que lhe prende as mãos. Íris manda-o parar para não se magoar e começa a chorar. Ele limpa-lhe as lágrimas e ela começa a declarar-se. Quando se vão beijar, Chico abre a porta e atira-lhes um saco que os deixa muito tensos.

Milene confidencia a Aurora que foi para a cama com Álvaro. Ela aproveita para a sondar e perceber a razão para tanta proximidade. Milene revela que Álvaro a ajudou muito no caso de Maria.

Edu é levado por Esteves para casa de Álvaro e já lá chega em mau estado. Álvaro aterroriza-o ainda mais quando lhe pergunta onde está a filha.

Salomé está preocupada com Joel e Íris. Lucinha acha que o irmão está bem e conta à mãe que Eva pode sair em liberdade, pois foi presente ao juiz. Salomé fica muito feliz.