Resumo: 201º Episódio - 29 de novembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Íris chega à MUVV desgrenhada e depois de receber mais uma mensagem de Edu pede ajuda ao pai para se livrar da chantagem do namorado.

Maria fala com Hugo sobre a notícia que saiu no jornal e estranha esse facto porque só o pai sabia do que tinha acontecido em França. Maria teme que o irmão se volte contra ela mas ele fica do seu lado.

Íris conta ao pai a chantagem que Edu está a fazer com ela. Álvaro fica furioso e garante-lhe que ele não vai voltar a incomodá-la.

Maria confronta Milene por ter dado a entrevista que a incrimina de ter atropelado Pierre e ter fugido. Maria argumenta que agiu em legítima defesa mas Milene revela que tem provas e uma testemunha do que ela fez e que será o tribunal a julgá-la.

Ricardo procura Maria e exige a Hugo falar com ela. Ele defende a irmã e assegura que o que se passou em França não é o que Milene conta na entrevista. Ricardo está demasiado perturbado e diz que Maria não o merece.

Débora e Cristina comentam a foto de Íris. Cristina conta o desentendimento que teve com Tito por ele lhe ter chamado Joana quando se estavam a beijar.

Joana só se preocupa em procurar quintas para fazer o casamento com Joel. Fausto acha que ela devia era concentrar-se em procurar o quadro valioso que os pode salvar. Anabela e Tomás querem sabotá-los para chegarem primeiro ao tesouro.

Anabela e Tomás tentam arrancar a Arnaldo informações que os levem ao quadro desaparecido.

Ricardo conversa com a mãe e mostra-se muito magoado com Maria, achando que Milene foi uma vítima dela. Cecília acha estranho que Álvaro esteja a ajudar Milene contra Maria.

Milene fotografa modelos na MUVV e Cecília aproveita para lhe perguntar se o interesse e apoio de Álvaro são desinteressados. Ela responde que sim.

Edu atemoriza Íris e diz-lhe que quem manda na relação é ele. Álvaro surge furioso do interior e diz-lhe que têm de ir resolver um assunto. Edu fica muito nervoso e pergunta para onde o leva. Álvaro responde que o vai levar para o inferno.

Edu é ameaçado por Álvaro das piores coisas no quarto de Íris. Ainda tenta defender-se mas Álvaro agride-o a murro e só não faz pior porque a filha intervém. Edu é expulso por Álvaro quando Cecília e Artur entram em casa, ficando impressionados com a violência com que Álvaro reagiu à chantagem de Edu a Íris.

Mónica faz uma cena de ciumes a Benny quando ele diz que foi Andreia quem o ajudou na cozinha para conseguir entregar a tempo a encomenda de comida que tinha em mãos. Tito entra na cozinha a gravar um vídeo e diz ao pai que é para o seu próximo projecto com Mariana. Benny olha para Mónica incrédulo e confuso.

Tito abre a porta a Mariana e diz que já tem material gravado. Quando Pedro aparece na sala, Tito filma a discussão que se gera entre ele e Benny. O tio diz que não quer ser filmado e ataca Mariana por ter roubado. Ela diz que o filme que estão a fazer é sobre antes roubar roupas que mulheres. Benny defende o filho e Pedro desaparece furioso para o quarto.

Leonor pergunta a Trovão a quem é que vai passar a receita das ribombinhas. Ele está a pensar entregá-la a um filho bastardo de Aníbal mas não sabe se o filho quer falar com ele.

Joel tenta ajudar David e quer observar as suas costelas para ver se ele está melhor. David rejeita a ajuda e é malcriado. Salomé prega-lhe um sermão e diz que ele está a afastar toda a gente e a fazer sofrer os pais. David não dá o braço a torcer mas fica com as lágrimas nos olhos.

Maria procura um advogado. Cecília vai visitá-la e diz que está disposta a ajudá-la no que precisar.

Maria liga a Ricardo. Ele está a sair do banho e rejeita a chamada.

Lucas chega a casa e Salomé conta-lhe que talvez tenha sido demasiado dura com David. Lucas e Joel desvalorizam mas todos ficam preocupados quando constatam que David não está em casa.

Lucas liga para Aurora e ela confirma que o filho foi para casa dela. David pede à mãe que não ralhe mais com ele e pede-lhe que o leve ao hospital porque está cheio de dores. Aurora percebe que David está mesmo mal e chama um médico.

Rodrigo transmite as ordens de Eva a Elias e Romeu. Eles garantem que Álvaro vai perceber qual é o seu lugar.

Ricardo conversa com Íris e reconhece que desta vez o pai fez uma coisa boa ao correr com Edu. Ela diz que quer esquecer o namorado e pergunta ao irmão se já falou com Maria. Ele responde que não e que nem quer fazê-lo.

Maria vai ter com Ricardo à MUVV para lhe explicar o que se está a passar e conta que Álvaro que está a ajudar Milene porque a quer ver na prisão.

Íris corre no parque e choca com Joel que está a tratar um doente. Mais uma vez discutem. Ela retoma a corrida mas Joel vê-a ser puxada por um homem numa zona de árvores.

Eva liga a Rodrigo e diz-lhe que espera por boas notícias. Ele diz que Elias está na cola de Elias.

Elias e Chico tentam meter Íris dentro de uma carrinha mas Joel tenta impedi-los, forçando-os a levá-lo também, ameaçado com uma arma.

Maria implora a Ricardo que lhe dê o benefício da dúvida e que acredite na sua inocência no que aconteceu com Pierre. Ele relembra-lhe que quando este na mesma situação ela não fez o mesmo.

Rodrigo fica tenso ao ver que Elias e Chico não trouxeram apenas Íris mas também Joel. Este diz a Íris que não a podia deixar sozinha. Elias justifica que não houve outra solução porque Joel não os largava. Rodrigo vai ligar a Eva.