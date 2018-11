Resumo: 200º Episódio - 28 de novembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Pedro sai da cozinha furioso e Tito goza com ele. Mariana reconhece-o e trocam palavras azedas. Tito conta a história turbulenta da sua família e Mariana vê nela a oportunidade que precisam para voltarem a ser famosos.

Tito rejeita a ideia mas ela não desiste.

Íris dá indicações a Luísa quando Edu se aproxima dela e diz que marcou hotel para estar com ela e Bruno numa noite inesquecível. Íris tenta impor-se e diz que não quer estar com outro homem mas Edu volta a fazer chantagem com ela.

Ricardo visita Eva na cadeia e pede-lhe que conte o que sabe sobre o pai e que o ajude a metê-lo na cadeia. Eva conta que tinha um plano com Maria para fazer isso mesmo mas que ela a traiu e fez com que fosse presa.

Depois de estar com Eva, Ricardo vai pedir explicações a Maria sobre o que fez a Eva e a discussão entre ambos é dura e ele garante que não vai ajudá-la a vingar-se por ter perdido o seu casamento. Antes de se ir embora, Ricardo acrescenta que a MUVV baby já não vai para a frente e Maria critica-o por já não querer Alice. Ele responde que é uma questão empresarial e que nem tudo gira à sua volta.

Soraia conta a Débora que dormiu com Rodrigo mas acha que é cedo para aparecerem em público juntos. Íris pede a Débora que a deixe passar a noite em sua casa mas não conta que quer proteger-se contra as investidas de Edu. Ele liga com insistência mas ela não atende.

Edu fica furioso porque Íris lhe desligou o telefone. Bruno acha que ele não a deve pressionar, mas Edu afirma que tem em seu poder as imagens comprometedoras dos dois a fazerem sexo e que ela não o vai dispensar facilmente.

Tito conta a Cristina a ideia de Mariana para recuperarem a fama e ela acha bem. Quando Tito começa a despi-la para se envolverem chama-lhe Joana e Cristina vai-se embora furiosa com ele.

Débora avisa Hugo que não vai poder estar com ele porque Íris lhe pediu para dormir lá em casa. Ele acaba por falar demais e Débora fica a saber escandalizada que Trovão e Leonor fizeram nudismo juntos. Trovão não se importa mas Leonor tem vontade de esganar Hugo.

Salomé encoraja Lucas para que ultrapasse os problemas que está a ter com David. Ao ver que ele está à procura de emprego questiona-o e ele revela que foi Aurora quem o está a ajudar. Salomé fica apreensiva.

Milene está de saída de casa com Álvaro e diz que o importante é que Maria pague pelo que fez. Aurora chega ao mesmo tempo e pede a Álvaro para começar a trabalhar. Ele é evasivo e limita-se a dizer que quando tiver algo para ela fazer a chama.

Aurora pede desculpa a Artur por se encontrar com Filipe no Ciclovia. O inspector conta a Aurora que Igor apareceu morto. Ela comenta que Álvaro consegue estar sempre um passo à frente deles.

Eva tem um ataque de fúria ao recordar o que a família passou às mãos de Álvaro.

Maria vai a casa de Ricardo e pede-lhe desculpa por lhe ter mentido, prometendo nunca mais o fazer. Ele aceita as desculpas e assim, acabam por ficar bem.

Álvaro finge-se apaixonado por Milene e aproveitando o facto de ela estar muito vulnerável, beija-a e é correspondido.

Milene mostra-se feliz pela noite que passou com Álvaro, Ele assegura que Cecília é passado na sua vida e apenas a mãe dos seus filhos, incentivando-a a aproveitar bem o dia, pois está certo que será de muitos triunfos.

Edu queixa-se a Cecília e faz-se de vítima por Íris ter passado a noite em casa de uma amiga. Depois de Cecília sair para a MUVV, Edu liga a Íris e como ela não atende publica uma foto erótica na sua página como vingança.

Íris agradece a Débora por a ter deixado dormir na sua casa. Joel aparece naquele instante e provoca-a. Entretanto, percebe que dois jovens olham para Íris de forma estranha e vai pedir-lhes satisfações. Eles mostram-lhe o telemóvel e a foto que Edu publicou de Íris na cama com ele. Joel vai confronta-la e ela sai a correr desesperada da pastelaria.

Rodrigo vai dizer a Eva que Igor morreu mas ela conta que já sabe porque Álvaro fez questão de a informar e aconselhar a acabar com a sua rede. Eva garante que ele vai provar do seu próprio veneno e pede a Rodrigo que dê um recado a Elias. Rodrigo surpreende Eva ao confessar que dormiu com Soraia.

Álvaro vai à MUVV para falar com Ricardo e ele reafirma que não o quer ali. O pai diz que daquela vez vai abrir uma excepção e mostra-lhe uma notícia de jornal que o deixa estarrecido.

Hugo está muito tenso quando mostra a Maria a entrevista que Milene deu. Maria fica em estado de choque.

Rodrigo tenta justificar a Eva o facto de ter dormido com Soraia mas ela diz-lhe com desprendimento que ele não lhe deve fidelidade.

Ricardo fica tenso e irritado depois de o pai lhe mostra a entrevista que Milene deu a contar que Maria matou o seu filho. Álvaro tenta manipular Ricardo dizendo que ela não tinha moral para o acusar da morte do pai quando também ela matou. Ricardo está furioso com o pai e afirma que ele deve estar muito satisfeito.