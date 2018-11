Resumo: 199º Episódio - 27 de novembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Maria e Hugo vão ter com Cecília para fazerem um programa de bebés com Miguel e Alice. Maria está desconfortável e fica ainda mais incomodada quando Ricardo aparece para ir trabalhar.

Soraia visita Eva na cadeia e confessa que não esperava que Maria a traísse. Eva sonda Soraia para saber se ela vai continuar do seu lado e avisa que se assim for, não dirá mais nada a Maria do que se passa na academia de Álvaro.

Salomé e Joel conversam sobre a prisão de Eva e não conseguem compreender porque é que ele insistiu em ir atrás de Álvaro quando podia refazer a vida. Ricardo entra no gabinete e revela que têm de desistir do projecto MUVV baby porque a concorrência se adiantou e vai lançar a mesma linha no dia seguinte. Salomé fica em choque mas Ricardo sugere que comece a trabalhar numa linha de roupa para adolescentes. Ela admira a sua capacidade de recuperação e Ricardo pergunta por Eva. Salomé esconde-lhe que a filha continua atrás de Álvaro e Joel acha que ela não o devia ter feito. Salomé assume ter medo do que Álvaro possa fazer a Eva se alguém souber que ele tentou matá-los a todos.

Tito não entende porque é que Joana vai casar com Joel e critica a avó por ter garantido que ela era a sua alma gémea. Benny fica sem a ajuda de Mónica para o ajudar a fornecer uma grande encomenda de comida. Leonor oferece-se para ajudar mas ele recusa.

Anabela traça um plano para obter informações sobre o quadro valioso que procuram e vai falar com Arnaldo. No entanto não consegue nada do que pretendia.

Cecília cruza-se com Pedro na MUVV e aproveita por lhe dar os parabéns pelo trabalho na empresa, extensíveis a Andreia. Esta liga a dizer que está adoentada, mas na realidade fica em casa para ajudar Benny a fazer a comida que tem para entregar. Ele resiste mas acaba por aceitar.

Álvaro continua a manipular Milene e incentiva-a a vingar-se de Maria, pois só assim conseguirá ter paz, cobrando-lhe a morte do filho.

Maria convida Soraia a manter-se ao seu lado na luta contra Álvaro mas ela acusa-a de ter prejudicado demasiado Eva em nome de uma vingança, por achar que o mundo gira à sua volta.

Soraia prepara alguns pertences para levar a Eva à prisão mas Rodrigo chega entretanto, seduzindo-a para fazerem amor.

Álvaro visita Eva na cadeia e diz que já sabe da aliança com Maria e que ela está a produzir as ampolas Félix. Disposto a tudo, Álvaro faz chantagem com Eva, ameaçando divulgar o vídeo em que ela aparece a matar Paulo.

Soraia está nas nuvens depois de se ter envolvido com Rodrigo e quer mais. Ele refreia-lhe o entusiasmo e diz que depois dá notícias.

Eva enfrenta Álvaro tentando resistir à sua chantagem mas ele revela que matou Igor e reafirma que ou ela faz o que ele quer ou a denuncia como assassina de Paulo.

Cecília conversa com Salomé e faz-lhe ver que tem de despedir Eva. Salomé compreende a situação e revela que repreendeu a filha. Cecília reconhece que Álvaro devia estar preso mas deixa essa tarefa para a polícia. Milene ouve a conversa mas entra no gabinete como se nada fosse.

Caio e Vera conversam calmamente com Bia sobre o que se passou com David mas a filha culpa-se pela situação. Os pais tentam depois encontrar a melhor maneira de a ajudar.

Caio, Vera e Bia vão a casa de Salomé e na presença de Lucas, David pede desculpas a Bia por lhe ter batido e ter tratado mal. Vera e Caio não o querem mais com a filha, insensíveis ao choro de Bia. David fica arrasado e Lucas diz ao filho que não podia esperar outra coisa depois do que fez.

Cristina reconhece Mariana na loja como grande actriz e ajuda-a a fazer compras.

Mariana fica contente com o que Soraia lhe conta ao telefone. Depois alicia Tito para se aliarem e recuperarem através da internet a fama que já tiveram. Pedro entra em casa e pergunta a Tito pela mãe. Fica incomodado quando ele diz que Andreia está a ajudar o pai.

Andreia ajuda Benny e ele elogia-a. Pedro entra na cozinha e fica irritado ao vê-la rir. Ao perceber que Andreia lhe mentiu pede-lhe satisfações mas ela volta a inventar desculpas que não o convencem.