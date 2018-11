Resumo: 198º Episódio - 26 de novembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Íris pergunta a Joel se está certo de que quer mesmo casar com Joana. Esta sai dos provadores e diz que ela também está convidada.

Fausto conversa com Tomás sobre o casamento da irmã. Anabela revela com entusiasmo que acha já saber em que bombo está escondida a tela valiosa que procuram.

Trovão e Leonor nadam nus, muito divertidos. Quando se vão secar são surpreendidos por Hugo e Leonor fica muito envergonhada.

Lucas e Salomé repreendem Lucinha por ter empurrado David mas ela diz que não tem de lhe pedir desculpa e revela que ele anda a bater em Bia.

Edu surpreende Íris com a presença de Bruno, dizendo que é ele a pessoa de quem tinha falado para passarem bons momentos. Íris fica indignada e dá um estalo a Bruno, dizendo que ele a enoja.

Eva fica em choque quando Maria a visita na cadeia e confessa que foi ela quem chamou a polícia quando ela estava na academia de Álvaro.

Igor é espancado por Álvaro e um dos seus homens e acaba confessar que trabalha para Eva.

Íris está contrariada e desconfortável no quarto. Edu e Bruno beijam-na e beijam-se um ao outro.

Igor continua a ser torturado pelos capangas de Álvaro que quer saber o que Eva sabe sobre ele, com quem ela trabalha e onde fica o seu laboratório.

Eva está furiosa por ter sido traída por Maria, que ainda por cima diz que lhe soube muito bem vingar-se dela e colocá-la de novo na prisão Eva avisa Maria de que não sabe com quem se meteu.

Edu e Bruno continuam a dançar em êxtase um com o outro e beijam Íris. Ela sente-se enojada mas fica aliviada quando Ricardo aparece no quarto estranhando aquele ambiente. Íris disfarça e assume que estavam a fazer uma sessão fotográfica e pede para falar com ele.

Na sala, Ricardo confronta Íris sobre o que se estava a passar no quarto e ela mente ao irmão. Bruno e Edu descem dizendo que têm de adiar a sessão fotográfica. Ricardo avisa Edu de que não gostou do que viu no quarto e põe-no em sentido. Depois diz a Íris que se não controlar o namorado, ele o fará.

Esteves e outro capanga continuam a bater em Igor para que ele conta o que sabe sobre Eva mas o dealer acaba por morrer sem dizer nada. Esteves fica em pânico.

Álvaro manipula Milene para que minta em tribunal contra Maria, incentivando-a a consumar a sua vingança. Entretanto, recebe uma chamada de Esteves a dizer que Igor morreu e diz que vai imediatamente ter com ele. Milene pede-lhe que depois volte mas Álvaro prefere não se encontrar com Aurora e aproveita para sondar Milene sobre ela.

Aurora discute com Lucas e Salomé por terem permitido que Lucinha tenha partido uma costela a David, acusando a miúda de ser uma marginal. Lucas é obrigado a explicar que o que aconteceu porque Lucinha descobriu que David andava a bater em Bia. Aurora fica em choque e vai falar com o filho. Pede a Lucas que os deixe a sós e é muito dura com David. Ele desvaloriza o facto de ter batido na namorada e de a ter humilhado. Aurora toca-lhe de propósito na costela partida para ele perceber o que é magoar alguém. Lucas entra no quarto alertado pelo grito de dor de David. Aurora obriga-o a ficar em casa de Salomé a recuperar e avisa-o de que vai ser castigado. Antes de se ir embora, Aurora e Lucas culpam-se mutuamente pela má educação do filho.

Joana regressa a casa muito feliz e mostra aos pais e ao irmão o anel de noivado que Joel lhe deu. Fica em choque quando os pais lhe dizem que não têm dinheiro para pagar o casamento e que até as poupanças dela já não existem. Fausto sublinha que se quiser casar, terão de descobrir o quadro de Amadeu de Sousa Cardoso.

Cecília fica muito satisfeita com a nova colecção de roupas para bebé que a MUVV vai lançar. Edu bajula-a para ganhar a sua confiança. Cecília vai ver se Miguel já acordou e ao ficar sozinha com Edu, Íris diz que não quer ter sexo a três. Ele ameaça divulgar o vídeo que fez quando fizeram amor e diz que ela fará o que ele quiser.

Maria confessa a Mónica que ficou muito desiludida com Jorge. A amiga também lamenta que a sua relação com Benny esteja a passar por um mau momento, devido à presença de Pedro e Andreia lá em casa.

Lucinha não quer acordar David mas ela acaba por dar pela sua presença e ameaça-a, garantindo que vai pagar por ter posto toda a gente contra ele. Lucinha não tem medo e enfrenta-o.

Bia discute com Lucinha ao telefone e critica-a por ter contado que David lhe bateu. Caio e Vera percebem que algo de errado se passa e ficam em choque quando Aurora aparece para pedir desculpas a Bia pelo comportamento do filho. Aurora assegura que David vai ser castigado e diz que compreende a fúria de Caio e Vera. Quando ela os deixa para conversarem com a filha, Bia corre para o quarto a chorar recusa-se a falar.