Resumo: 197º Episódio - 23 de novembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Soraia faz um molde da chave da academia e acede ao telemóvel de Sara para obter os códigos da fundação. Faz tudo muito nervosa. Depois entrega tudo a Maria e Eva, que decidem quem se vai arriscar a recolher as informações de que precisam.

Álvaro manipula Milene e muito compreensivo, garante que a vai ajudar a levar Maria a tribunal.

Maria fecha o bar da praia com Hugo e faz uma chamada. Logo de seguida, pede ao irmão que acabe o trabalho e leve Alice para casa. Hugo estranha aquele comportamento.

Eva entra na academia Fred Candal e segue para o ginásio.

Aurora conta a Filipe que Álvaro quer controlar os passos de Eva e o inspector revela que a PJ já descobriu que as novas ampolas de doping estão a ser produzidas em Portugal.

Eva liga a Maria e diz-lhe que já está na fundação à espera do hacker que contrataram para entrar nos computadores. Naquele momento ouve a porta a abrir e Maria conta-lhe que o hacker acabou de lhe mandar uma mensagem a dizer que está a chegar. Para surpresa e pânico de Eva, quem entra na academia é a polícia.

Maria agradece a Ricardo por estar a ajudá-la a provar que o pai dele matou o seu. Ele aproveita para a convidar para jantar.

Eva é confrontada pelos agentes da polícia por estar na academia e, muito aflita, justifica que trabalha ali, fazendo-se passar por Soraia e sugerindo que telefonem a Álvaro para confirmarem o que diz. Eles ficam desconfiados mas dizem que o dono da academia será informado.

Maria fica muito irritada por não encontrarem nada contra Álvaro no seu computador da MUVV. Ricardo continua a achar que o pai continua a fazer o que não deve. Maria fica ainda mais enervada quando Soraia lhe liga a dizer que Eva foi apanhada.

Na pastelaria, Soraia dá pormenores a Maria sobre o facto de Eva ter sido apanhada pela polícia dentro da academia.

Edu diz a Íris que têm de contrariar a rotina em que o sexo se transformou, queixa-se de que ela adormeceu na noite anterior e mostra-lhe alguns artigos que comprou numa sexshop. Ela pergunta-lhe o que está a sugerir e ele deixa-a em choque quando propõe sexo com uma terceira pessoa que os vai fazer passar uma noite inesquecível.

Caio e Vera acabam por ir à consulta matrimonial com Leonor, mas Vera acaba por acusá-lo de ser o responsável pelo insucesso do casamento. Leonor fica muito enervada com a mensagem de Trovão e sugere-lhes que façam abstinência.

Íris pede a Edu que saia de casa e ele faz chantagem com ela, mostrando o vídeo que fez quando fizeram amor, deixando-a a chorar em silêncio.

Bia surpreende David para tomarem o pequeno-almoço juntos. Entretanto, recebe uma mensagem e mente-lhe. David tira-lhe o telemóvel e desagradado com o que vê, volta a bater-lhe.

Lucas avisa que vai buscar David e Lucinha e Joel avisam que se ele não mudar de comportamento, as coisas vão correr mal. Soraia chega depois de Lucas sair e conta que Eva foi presa, deixando todos em choque.

Eva, muito nervosa, recebe a visita de Rodrigo na cadeia. Ele consola-a mas também a censura por ter ido à academia. Ela teme ser presa mas Rodrigo apoia-a e assegura que as entregas de doping vão continuar normalmente.

Mónica receia que Álvaro faça alguma coisa a Artur e pede ao tio que se afaste de Cecília. Ele recusa e ela confessa e assume que a sua relação com Benny já teve melhores dias.

Álvaro manipula Milene para que se empenhe em levar Maria a tribunal mas ela diz que tem de arranjar provas para o conseguir. Álvaro apresenta-lhe Baltazar e diz que ele vai mentir por ela, pois viveu em Paris quando o filho dela foi atropelado.

Ricardo diz que Eva assaltou a academia de Álvaro mas Maria faz-se de desentendida. Assim que pode livra-se dele, dizendo que tem de levar a filha à creche. Quando Ricardo sai, provocado por Hugo, pede ao irmão que vá depois buscar a sobrinha porque tem um compromisso.

Rodrigo mostra-se preocupado porque Igor falhou uma entrega de ampolas e não deu notícias. Elias pergunta se ele vai avisar Eva mas Rodrigo não quer preocupá-la mais.

Salomé visita Eva na cadeia e censura-a por só fazer porcaria. Ela argumenta que só queria justiça e colocar Álvaro na cadeia mas a mãe deseja que ela não tenha acabado com a sua vida de vez.

Igor enfrenta Álvaro quando este o confronta mas ele aponta-lhe uma arma e pergunta-lhe para quem trabalha, pois sabe que ele anda a vender ampolas Fénix.

Lucinha força Bia a confessar que David lhe bateu e diz que têm de contar aos pais dela o que se passou.

Depois de conversar com a amiga, Lucinha vai ameaçar David de que contará a toda a gente se ele voltar a bater em Bia. Ele troça mas Lucinha empurra-o com violência e ele magoa-se nas costas.

Leonor queixa-se a Salomé do ambiente que está a viver na sua casa e a amiga diz não saber como aguentar de Eva for de novo presa. Salomé recebe uma chamada de Lucinha e sai da MUVV a correr.

Trovão consegue convencer Leonor a fazer nudismo e puxa-a para tomarem banho juntos no mar.