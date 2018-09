Resumo: 147º Episódio - 25 de setembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Salomé fica muito preocupada com o que pode acontecer a Eva, agora que rebentou o escândalo sobre a rede de doping. Lucinha fica angustiada por não conseguir que Eva a atenda e Joel mostra pena por Íris.

Mónica comenta no hospital com Maria que Jorge foi muito corajoso ao expor a rede e denunciar Álvaro. Maria acha que ele devia ter sido mais arrojado mas é interrompida pelo médico que cuida de Hugo e que lhe pede que o acompanhe.

Hugo começa a despertar do coma e Maria emociona-se. Ele tenta revelar quem matou o pai mas o médico coloca-lhe a máscara para respirar melhor e ele acaba por não conseguir dizer o que sabe.

Trovão comenta na pastelaria a notícia que revelou que Álvaro é o cabecilha da rede de doping quando Débora recebe a chamada de Maria a dizer que Hugo acordou. Débora chora de alegria e acaba por confessar ao avô que gosta de Hugo.

Tito conta a Joana que Hugo acordou e ela fica radiante, dizendo que assim já lhe podem contar que estão apaixonados um pelo outro.

Gonçalo tenta conquistar mais terreno para estar com Bia e oferece a Caio bilhetes para o teatro, levando-o a aceitar.

Ricardo desabafa com Maria sobre a tragédia que se está a abater sobre a sua família e ela partilha que Hugo queria dizer-lhe algo sobre a morte do pai. Ricardo não tem coragem para revelar que foi o seu pai que matou o pai dela.

Álvaro continua agressivo para com Cecília e garante-lhe que vai voltar mais depressa do que ela julga pois é ele quem manda. Entretanto, ordena-lhe que arranje forma de que Ricardo se reconcilie com ele.

Álvaro é detido pela PJ e provoca o inspector Filipe. Antes de ser levado para os calabouços diz a Cecília que não se esqueça do que lhe disse. Íris, destroçada e desiludida com o pai, diz-lhe que não espere visitas.

Lucas confronta Aurora com o artigo de Jorge e ela defende-se, justificando que trabalhou para Álvaro em troca de ajuda enquanto ele esteve preso. A PJ surge entretanto para a deter e David fica aflito sem perceber o que se está a passar. Lucas abraça o filho na tentativa de o confortar e diz que lhe vai explicar o que se está a passar.

Lucinha quer estar perto de Eva mas a irmã diz que é melhor que se afastem dela nos próximos tempos.

Gonçalo aparece de surpresa e muito eufórico em casa de Bia e revela que ela foi escolhida para uma campanha de moda, convidando-a para uma festa. Ela fica feliz, mas ao mesmo tempo hesita em aceitar o convite.

Vera não se mostra muito entusiasmada por Caio a ter levado a jantar ao seu próprio bar. Ele tenta aliviar a tensão para não discutirem mas a mulher volta a confrontá-lo com o facto de persistir em fazer a viagem sem ela e a filha.

Bia hesita em aceitar o convite de Gonçalo para o acompanhar à festa para a qual a convidou e quer ligar aos pais. Ele, ardiloso, diz que ela só vai aborrece-los e deita-lhe um comprimido na bebida.

Lucas tenta evitar que David se volte contra a mãe e diz que ela só cometeu os crimes de que é acusada para os ajudar. O filho pergunta-lhe se ele vai perdoar Aurora e voltar para casa.

Ricardo recebe Jorge o melhor que pode mas ele sente-se desconfortável. Cecília tranquiliza-o ao agradecer por tudo o que fez para desmantelar a rede.

Simão tenta perceber junto de Eva se foi ela quem forneceu as provas que possibilitaram a Jorge desmantelar a rede, para que ela assumisse o controlo do negócio.

Íris pede a Ricardo que não conte a Maria que Álvaro matou Vítor. O irmão lembra-lhe que ela deve saber o que é que acontece quando se mente. No entanto, fica sem saber o que fazer.