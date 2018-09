Resumo: 146º Episódio - 24 de setembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Débora está ansiosa para saber como correu a noite de Íris com Joel. A amiga mente e diz que foi horrível, mas Débora não fica convencida.

Joel, conta à mãe que fez amor com Íris, para provar que não sentem nada um pelo outro. Salomé ralha com ele por ter traído Soraia e fica muito apreensiva, pois não acredita no sucesso daquela experiência. Apesar de tudo, Salomé promete guardar segredo.

Ricardo e Maria conversam animadamente quando ele vê uma notícia no tablet e conta entusiasmado que Jorge conseguiu.

Álvaro prepara-se para tomar o pequeno-almoço quando lê o artigo que Jorge publicou a denunciá-lo como líder da maior rede de doping em Portugal. Álvaro fica muito perturbado e sente uma forte dor no peito, indiciando que está prestes a colapsar com a notícia.

Eva espera por Jorge em sua casa e grata por ele não a ter envolvido no escândalo do doping, pede-lhe a chorar uma segunda oportunidade para ficarem juntos. Jorge fica abalado a pensar o que vai dizer.

Íris apercebe-se de que o pai está a sentir-se mal e Álvaro pede-lhe um copo de água. Cecília acha que aquilo de que ele precisa é de uma ambulancia. Entretanto, agarra no tablet e lê o artigo que Jorge escreveu, denunciando Álvaro como líder da rede de doping. Íris fica chocada e Cecília precipita-se sobre o marido e bate-lhe sem parar. Íris controla a mãe e Álvaro avisa-a para que não o force a fazer o que não quer. Cecília diz que ele é um assassino e chantagista, deixando Íris baralhada com aquelas acusações.

Eva tenta reconquistar Jorge mas ele diz que não consegue perdoar-lhe e que apesar de a amar vai lutar contra esse sentimento.

Íris está a chorar no sofá, revoltada por ter ficado a saber que o pai é um criminoso. Ricardo chega e não poupa Álvaro, estranhando com ironia que a polícia ainda não o tenha levado. Cecília desabafa que só o quer ver fora de casa. Álvaro tenta defender-se mas Íris explode de raiva e quase conta que ele matou Vítor. Ricardo interrompe a irmã e não permite que ela denuncie o pai.

Fausto fica confuso com o aparato de jornalistas na MUVV. Anabela mostra-lhe o que saiu nas notícias sobre Álvaro e toda a gente fica muito apreensiva com as consequências que podem destruir a empresa.

Álvaro tenta fazer com que Íris se mantenha ao seu lado mas a filha não está nessa disposição. Ricardo interrompe a conversa e confessa que ajudou Jorge a investigar a rede. O pai fica indignado mas Ricardo acusa-o de ter mandado agredir quem se lhe atravessou no caminho e garante que só não o esmurra porque ele é seu pai. Álvaro fica arrasado.

No laboratório onde se produz o doping é a debandada geral. Os químicos roubam ampolas e dinheiro e colocam-se em fuga, sem atenderem a chamada de Aurora.

Aurora acusa Eva de ter entregado as provas que destruíram a rede mas ela nega, embora reconheça que isso iria acontecer mais tarde ou mais dedo. Aurora perde a cabeça e dá-lhe um estalo. As duas trocam acusações e ameaças.