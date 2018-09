Resumo: 145º Episódio - 23 de setembro (domingo)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Íris conta ao telefone a Débora que quer deixar de pensar em Joel porque vai sair com Simão. O pai pede para falar com ela e Íris fica furiosa quando ele revela que não conseguiu convencer a mãe a deixá-la sair da MUVV. Íris vai-se embora e Álvaro atende uma chamada de Chico.

Cecília está muito tensa e recusa-se a deixar sair Íris da MUVV, apesar de Fausto e Anabela tentarem que ela altere a sua decisão.

Jorge vê com grande irritação as provas que Eva lhe facultou e questiona porque razão nem ela nem Elias fazem parte delas. Eva responde que não vai entregar Elias porque lhe salvou a vida mas diz-lhe que a entregue se isso for importante para ele. Eva vai embora e Jorge fica à beira das lágrimas. Entretanto, alguém lhe bate à porta com grande insistência e ele reúne o seu material e sai de casa, por medo do que lhe possa acontecer se ali ficar.

Jorge mostra a Ricardo as provas que Eva lhe entregou e ele diz peremptoriamente que quer provar a Maria que está inocente. Jorge pede-lhe para o deixar trabalhar ali no seu gabinete.

Elias fica muito nervoso ao saber que Eva entregou a Jorge as provas que tinha mas ela diz-lhe para ficar tranquilo porque não o denunciou. Eva atende com grande tensão uma chamada de Álvaro que a manda ir ter com Chico ao laboratório porque têm trabalho para fazer. Elias acha que o chefe lhe está a montar uma armadilha

Eva chega muito tensa ao laboratório e é elogiada por Chico e Romeu pelo que tem feito pela rede. Eva decide que serão eles a fazer a entrega do doping ao cliente, deixando Aurora contrariada.

Bia repreende a mãe por continuar a tomar comprimidos para emagrecer. Mariana comenta que uma prima sua até ficou maluca por causa disso e Vera fica impaciente com ela.

Tomás mostra a Mónica os bilhetes para o concerto onde quer passar com ela o aniversário. Ela fica desiludida com o programa que ele idealizou mas diz que vai fazer um esforço para se divertir. Tomás fica desanimado.

Maria conversa com Benny quando recebe uma chamada de Ricardo a combinar ir ter a casa dela.

Ricardo mostra a Maria as provas da sua inocência e ela pede-lhe desculpa por ter duvidado dele. Muito emocionados, não conseguem segurar as lágrimas. Ricardo sente um grande peso na consciência por saber que o pai dele matou o dela e não lhe ter contado ainda.

Ricardo entra apressado em casa e diz que vai mudar-se para casa de Maria. Álvaro fica apreensivo com medo de que ele o denuncie mas Íris não acredita que o irmão o faça porque isso significaria perder Maria de vez.

Maria pressiona Jorge para que ele lhe diga como conseguiu as provas que inocentam Ricardo e acusam Álvaro e ele acaba por confessar que foi Eva quem lhas deu e que ela pertence à rede. Jorge afirma que a única certeza que tem é que não pode continuar com ela.

Eva está sozinha e pensa em ligar para Jorge mas desiste de o fazer, ficando a ver fotos de família no telemóvel.

Jorge, por seu lado, escreve afincadamente o seu artigo sobre a rede de doping.

Íris recebe Joel na calada da noite e leva-o para o quarto. Ele estranha e ela explica que Débora lhe deu a ideia de fazerem amor, para acabarem com a atracção que têm sentido e que está a minar os seus namoros com Soraia e Simão. Joel concorda mas o nervosismo faz com que a experiência corra mal.

Ainda por cima, Álvaro ouve barulho no quarto da filha e vai perguntar-lhe se está tudo bem. Ela disfarça e o pai vai-se deitar. Joel trata de desaparecer mas quando está prestes a sair para a rua, arrepende-se e volta ao quarto de Íris, para retomar a experiência sexual, mas à sua maneira. Desta vez, amam-se com grande paixão.

Tito mostra com entusiasmo a Benny os seguidores que ele já tem na internet e o pai acha que devem repensar o nome da aplicação. Joana chega entretanto, depois de ter ido visitar Hugo ao hospital e partilha com Tito a sua angústia pela situação insustentável que estão a viver com os namorados.