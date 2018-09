Resumo: 144º Episódio - 22 de setembro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Débora assume que lhe custou muito ver Hugo no hospital e achou estranho por ter Tito e Joana a consolá-la. Íris confessa à amiga que anda a ter visões eróticas com Joel.

Benny conta a Leonor e Tito que vai fazer comida para fora e o filho diz que o ajuda a fazer o site para divulgar o seu trabalho. Tito reconhece que vai ser duro visitar Hugo, ainda por cima por ter a consciência pesada por tê-lo traído.

Fausto revela a Cecília e Anabela que o primeiro dia de descontos na MUVV foi um êxito e que tem a ideia de levar famosos à loja para promover a marca e assim equilibrar as contas.

Aurora quer vender a Zenit porque tem medo de ser presa. Álvaro avisa-a para que nem sequer pense em fugir e aconselha-a a não perder muito tempo com a sua vida pessoal

Artur pede desculpa a Lucas por se ter metido na sua vida e confessa que apesar de ainda se gostar de Salomé, não se vai meter entre eles.

Eva acusa Salomé de ter arruinado a sua relação com Jorge e ambas trocam acusações. Joel e Lucinha chegam a tempo de apanharem a discussão entre as duas. Salomé e Eva escondem o que se está a passar, deixando-os confusos.

Jorge comenta com Ricardo que as provas que encontraram em casa e Elias não são suficientes para provar a culpa de Álvaro e acha que ele ainda se vai livrar da prisão com uma pena suspensa, caso colabore com as autoridades.

Cecília submete-se à vontade de Álvaro mas consegue evitar qualquer intimidade desviando-lhe a atenção para o processo que quer pôr contra Íris para que ela não deixe a MUVV, pedindo-lhe igualmente que a deixe tratar da empresa. Álvaro acaba por aceitar aquele pedido.

Maria conta a Ricardo que Hugo vai ter de ser novamente entubado por não conseguir respirar sozinho. Ricardo conforta-a e ela agradece, acabando por se beijar apaixonados.

Eva prepara-se para deixar a casa de Jorge e recorda com nostalgia os momentos que passou ali com ele.

Depois de terem feito amor, Ricardo e Maria sentem-se constrangidos. Ele diz-lhe que se voltar a precisar dele para tomar conta de Alice, estará disponível.

Num derradeiro esforço para reconquistar Jorge, Eva entrega-lhe a pen com todas as provas que constavam do dossier que Marco entregou a Maria e que podem destruir a rede. Dizendo que entre a organização e ele, o escolhe a ele. Jorge não quer aceitar mas Eva faz com que ele veja os documentos. Ele fica muito tenso ao ver os documentos com a assinatura de Ricardo.

Lucinha confessa a Maria que tem saudades dela e revela que está a treinar na praia com Rita. Entretanto, pede-lhe que vá visitar Salomé e diz que a mãe expulsou Eva.

Leonor fica incrédula quando Salomé lhe conta que Eva pertence a uma rede de doping e que por isso a expulsou de casa. Joel fala todo derretido ao telefone com Soraia e Salomé diz-lhe que não tem de ouvir aquelas conversas íntimas.