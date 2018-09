Resumo: 143º Episódio - 21 de setembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Trovão exulta com os lucros da pastelaria e já pensa em aumentar os funcionários. Mariana tenta fazer-lhe ciumes mas sem sucesso.

Soraia vê Joel e pede a Lucas que o impeça de a seguir, chamando-lhe traidor. Joel fica revoltado e quer saber as intenções que Lucas tem com a mãe. Ele diz que a ama e Joel avisa que se não se portar bem é com ele que tem de se entender. Anabela avisa Tomás que quer que ele regresse para Amarante e Cecília constata o conflito entre a amiga e o filho.

Cecília justifica a Anabela a sua decisão de ficar junto de Álvaro. A amiga não entende aquela opção e obriga-a a prometer que lhe pede ajuda se o marido a molestar e que o abandona imediatamente.

Aurora avisa Fausto de que vendeu a Zenit e que vai trabalhar como freelancer. Ricardo avisa-a de que sabe de tudo e que não faltará muito para que seja presa.

Eva não esconde o nervosismo pelo ultimato que a mãe lhe fez. Álvaro dá-lhe os parabéns pela forma como tem trabalhado para a rede, salvaguardando que não deve habituar-se. Entretanto, pergunta-lhe como está o laboratório.

Jorge confronta Salomé sobre os segredos de Eva mas ela nada adianta, ligando para a filha, muito enervada.

Salomé intima Eva a ir lá a casa mas ela ouve a voz de Jorge e fica sem saber o que vai fazer. Repentinamente, deixa Álvaro perplexo ao ir embora sem justificar porquê.

Caio queixa-se de Benny a Ricardo por ele o ter deixado sozinho no bar. Maria chega entretanto e fala com Ricardo sobre o facto de se terem reaproximado, lamentando que Cecília tenha perdido o bebé. Ricardo confessa que não seria muito confortável dividir um meio-irmão com a mulher que ama. Maria recebe uma chamada e pergunta se já existe alguma conclusão sobre o motivo do incêndio na casa do pai.

Eva tenta evitar a todo o custo que Jorge saiba que ela matou em nome da rede mas Salomé explode de raiva e conta que a filha assassinou Paulo. Jorge fica petrificado a olhar para elas.

Salomé sai para a rua e Jorge pergunta a Eva se é verdade que matou Paulo. Ela confirma e justifica em desespero, que ele descobriu que ela pertencia à rede e que por isso não teve alternativa para não ser ela a morrer. Jorge fica ainda mais chocado.

Maria, muito irritada, conta a Ricardo que a perícia a casa do pai para descobrir a origem do incêndio foi inconclusiva e está cada vez mais convencida que foi Álvaro o responsável por tudo. Maria fala do medo que Álvaro mete a Cecília e Ricardo dispara que a mãe só não sai de casa porque não quer. Maria mente quando ele pergunta se ela sabe mais alguma coisa que ele não saiba sobre a mãe.

Jorge discute com Eva e acusa-a de ser uma assassina. Ela tenta redimir-se e defender-se mas ele volta-lhe as costas.

Joel repara que a mãe está nervosa mas não consegue descobrir o motivo. Entretanto, pede desculpa a Soraia por lhe ter mentido ao esconder ter passado a noite com Íris. A namorada vacila mas acaba por perdoá-lo.

Íris confessa a Simão que precisou muito dele mas quando se envolvem só consegue pensar em Joel e acaba por abandonar o namorado, que fica sem perceber o que se está a passar com ela.

Salomé não esconde a Cecília que deseja que Álvaro pague por todos os crimes que cometeu. Lucas beija Salomé e Aurora apanha o momento e fica furiosa, começando a andar na direcção deles.

Eva procura por Jorge no bar da praia mas quem encontra é Lucinha. A irmã vai para falar com ela mas Eva vai-se embora dizendo que tem de sair.

David conta a Lucinha que o pai dele e a mãe dela estão juntos. Lucinha é apanhada de surpresa e Bia adivinha que se calhar foi por isso que Aurora e Lucas se separaram.

Aurora pede explicações a Lucas para o beijo que viu e agarra Salomé pelo braço. Ela liberta-se e responde-lhe à altura quando Aurora diz que a sua história com Lucas não acabou. Lucas pergunta a Aurora se agora já percebeu porque é que ele gosta de Salomé.