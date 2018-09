Resumo: 142º Episódio - 20 de setembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Joel irrita-se com Salomé por ter contado a verdade a Soraia mas percebe que a mãe está triste e pergunta-lhe se isso tem a ver com Lucas. Lucinha ouve falar de um namorado novo e quer saber a quem se estão a referir. Salomé e Joel disfarçam com algum constrangimento.

David demonstra que gostou de ir jantar com Lucas e o pai aproveita para o sondar sobre a possibilidade de estar a tentar refazer a vida com Salomé. David mostra-se receptivo e defende o pai quando Aurora aparece e pretende saber so que é que estão a falar.

Artur abre o caixote que Aurora lhe deu para guardar e fica em choque ao encontrar as ampolas de doping com o símbolo tridente da rede.

Ricardo não acredita que a mãe tenha perdido o bebé por acidente e culpa o pai. Cecília diz que vai começar do zero ao lado de Álvaro mas Ricardo ameaça entregá-lo se Hugo não sobreviver.

Mónica recusa queixar-se de tudo o que está a passar por causa da sua relação tumultuosa com Tomás, perante as dificuldades de Maria. Esta esconde o que sabe sobre Cecília mas confessa que beijou Ricardo.

Artur confronta Aurora por ter descoberto as ampolas de doping que descobriu no caixote que ela lhe deu a guardar. Aurora suplica-lhe que guarde segredo dos crimes que cometeu, temendo ser presa por isso.

Jorge fica intrigado por Eva sair de casa àquelas horas, Ela justifica que não consegue dormir a vai à casa da mãe.

Salomé recebe a visita de Eva mas recusa-se a permitir que ela continue a aparecer lá em casa, defendendo que Jorge merece saber a má pessoa em que ela se transformou.

Maria revê com mágoa algumas fotografias que conseguiu salvar do incêndio em casa do pai e que ele tirou.

Benny apoia Maria e diz que quer ir com ela ao hospital para visitarem Hugo. Na oportunidade, conta-lhe os planos que tem para trabalhar depois de se ter despedido do bar.

Débora emociona-se e vai para junto da cama de Hugo, que continua em coma. Joana não consegue expressar o que sente e Tito convive mal com aquela situação.