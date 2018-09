Resumo: 139º Episódio - 17 de setembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

A médica diz a Cecília que o bebé está bem, mas avisa-a de que tem de falar com o marido porque precisa de mais repouso. Álvaro entra no gabinete e confronta Cecília com a gravidez, deixando-a em pânico.

Artur tenta saber pormenores da investigação à MUVV e Filipe fica desagradado com a insistência dele. O inspector recebe entretanto uma chamada a avisar de que Álvaro violou o perímetro de segurança.

Sozinha no gabinete da clínica, Cecília é agredida por Álvaro, que lhe aperta o pescoço, começando a sufocá-la. A doutora Eunice aparece a tempo de evitar o pior e Álvaro faz-se de vítima. A polícia aparece também para o levar. Cecília está muito aflita com o ataque do marido.

Ricardo levanta-se da mesa do bar para ir pagar e Caio percebe que ele quer é ir ter com Maria. Quando chega perto dela, Ricardo mete conversa de forma muito trapalhona.

Eva procura por mais provas que Jorge possa ter sobre a rede. Como não encontra liga a perguntar-lhe onde está para ir ter com ele. Jorge mente e diz que está num café, só que Hugo fala alto e ela reconhece-lhe a voz. Jorge disfarça e combina encontrarem-se no bar da praia mas Eva fica a remoer no assunto e sai de casa decidida.

Hugo sente-se desconfortável por estar na MUVV e procura por Joana. Carla diz que ela está com Íris no gabinete de Ricardo.

Débora está furiosa com o avô e desabafa com Tito. O namorado procura arranjar coragem para acabar tudo com ela.

Farto de esperar por Joana, Hugo aproxima-se do gabinete de Ricardo e ouve a conversa dele com Íris e fica em choque quando a ouve dizer que teme que o pai tenha fugido por a polícia ter descoberto que ele matou Vítor. Joana vai ter com Hugo e diz que precisa de falar com ele mas o namorado, ainda incrédulo e atordoado, diz que tem de ir embora.

Tito está muito nervoso mas Débora, esperançada que ele vá terminar com ela, diz que está pronta para o ouvir. Ele recebe naquele momento uma chamada de Joana a dizer que não conseguiu acabar com Hugo e perde a coragem. Desliga e inventa que a chamada era de um amigo e diz a Débora que queria convidá-la para entrar num vídeo seu. Ela fica conformada e desiludida.

Eva consegue entrar em casa de Hugo e descobre as coisas de Jorge. Entre elas, encontra as provas contra a rede e lê muito tensa e furiosa o artigo que ele está a escrever para desmascarar a organização.

Jorge brinca com Maria e conta-lhe que foi almoçar ao bar com Eva. Esta liga-lhe entretanto e diz-lhe que já não vai ter com ele. Jorge decide que sendo assim, vai para casa trabalhar.

Artur serve uma bebida a Cecília para a acalmar. Ela tenta ganhar coragem para ir para casa e enfrentar Álvaro. Anabela tenta dar-lhe força.

Em casa dos Candal todos esperam Cecília. Quando ela chega, Álvaro explode e diz-lhe para contar de uma vez que está grávida de outro homem. Ricardo assume que já sabia e defende a mãe. Íris está escandalizada e Álvaro quase agride Ricardo. Cecília deixa claro que vai ter o bebé e sai porta fora. Álvaro fica irado.

Hugo deixa Alice em casa e pergunta a Jorge se está em casa. Ele responde que vai ficar a trabalhar. Hugo diz que vai a casa de Maria e sai apressado para a casa dela. Jorge sai da casa de banho e não repara que Alice está deitada no ovo. Quando recebe uma chamada de Eva para ir a casa, sai disparado, deixando a bebé sozinha em casa.

Hugo grita desesperado por Maria mas não obtém resposta, ficando muito tenso.

Eva discute com Jorge e diz-lhe que foi a casa de Hugo e que descobriu tudo sobre a investigação que ele continua a fazer sobre a rede de doping. Ele garante-lhe que vai publicar o artigo que está a escrever com ou sem o seu apoio.

Hugo espera muito ansioso por Maria e quando ela chega, diz-lhe muito aflita que têm de ir a casa do pai que está a arder. Hugo fica em choque e conta que deixou Alice com Jorge lá em casa. Os dois em pânico precipitam-se para a casa de Vítor, depois de Maria ter ligado a Jorge e ele ter dito que quando saiu de casa não viu Alice.