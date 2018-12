Semana de 3 a 9 de dezembro

Gorete vai embora. Doralice cuida de Naná. Dodô culpa-se pelo estado de Clóvis. Ícaro emociona-se com o presente que recebe de Beto. Severo expulsa Rochelle de sua casa. Roberval faz declarações a Cacau. Rochelle conta a Karen sobre o relacionamento entre Cacau e Edgar. Cacau desiste de ficar com Edgar.

Remy tenta convencer Laureta a deixar que ele ocupe o lugar de Rosa. Zefa enfrenta Severo. Maura discute com Selma. Ionan tenta convencer a mãe a perdoar Dodô e fica incomodado com a visita de Nestor. Manuela destrata Ícaro. Severo declara guerra contra Roberval. Luzia pede a Ícaro que entre na igreja com Cacau no seu casamento. Rochelle deixa a casa dos Athayde. Cacau pede a Agenor que leve Nice ao seu casamento. Rochelle revela a Roberval que Cacau tem um relacionamento com Edgar.

Roberval humilha Cacau. Maura fica indignada com Rosa.

Zefa implora que Roberval converse com Cacau. Severo se enfurece ao saber que deixou a cadeia com a ajuda de Roberval. Luzia cuida de Cacau. Dodô implora que Naná volte para casa. Nice volta a vender quentinhas. Dodô ameaça Nestor. Remy descobre um segredo de Galdino e o chantageia. Nice procura Maura. Manuela foge do casarão. Rosa discute com Valentim. Manuela segue Narciso até sua casa. Rochelle aparece na casa de Roberval. Beto descobre que Ariella é Luzia.

Manuela se oferece para ajudar Fátima. Rochelle cuida da embriaguez de Roberval. Beto se encontra com Luzia. Remy ameaça Katiandrea. Juarez volta para casa e Manuela se oferece para vender drogas. Dodô e Clóvis sentem falta de Badu. Tomé beija Gorete. Beto/Miguel conta a Ícaro que descobriu que Ariella é Luzia. Nestor pede para ficar com Naná. Ionan aceita ser o pai do filho que Maura e Selma querem ter. Ícaro tenta convencer Luzia a reatar com Beto/Miguel. Rochelle pede para se unir a Roberval. Edgar procura Cacau. Luzia vai ao encontro de Beto.

Beto afirma a Luzia que os dois conseguirão ficar juntos. Edgar tenta convencer Cacau a começar uma nova vida a seu lado. Valentim comenta com Rosa que teme que o casamento de Beto e Karola tenha chegado ao fim. Acácio desabafa com Valentim sobre sua preocupação com Manuela. Com a ajuda de Katiandrea, Remy descobre um segredo de Laureta. Laureta tenta seduzir Roberval. Luzia pede que Beto volte para a casa de Karola para evitar as desconfianças da mulher. Roberval humilha Laureta, que jura vingança. Edgar anuncia que se mudará para a casa de Cacau, e Karen sofre. Narciso tenta proteger Manuela de Berta e Juarez. Agenor impede Cacau de oferecer um emprego a Nice. Gorete desconfia da aproximação de Tomé. Laureta acredita que Remy tenha roubado sua caderneta. Karen deixa a casa de Severo e pede abrigo a Roberval. Beto revela a Ícaro que reatou com Luzia. Remy encontra Januária.

Remy ameaça Januária e descobre que Valentim é filho de Luzia. Roberval repreende Rochelle por ofender Karen e aceita abrigar as duas em sua casa. Zefa afirma a Severo que eles precisam reunir sua família novamente. Karola e Laureta acreditam que Remy não conseguirá descobrir o segredo delas. Valentim conforta Karola, que sofre com a distância de Beto. Laureta visita Ícaro no estúdio de Beto. Roberval e Rochelle comemoram o sucesso do plano armado contra Edgar. Luzia revela sua identidade a Edgar e os dois conversam sobre Manuela. Narciso inventa um pedido de resgate para salvar a vida de Manuela. Clóvis passa mal, e a família pensa em localizar Gorete. Tomé pede Gorete em namoro. Karola desconfia que Beto esteja se encontrado com Luzia. Karola se desespera ao ver Luzia conversando com Valentim.

Karola persegue Luzia. Remy revela a Rosa que descobriu o segredo de Karola e Laureta, e propõe um acordo à moça. Severo e Zefa recebem o pedido de resgate de Manuela e se desesperam. Cacau procura por Nice, e Agenor acaba descobrindo que a esposa voltou a vender quentinhas. Karola confronta Valentim sobre Luzia, e Beto pede que o filho disfarce. Juarez proíbe a família de se apegar a Manuela. Zefa organiza uma reunião para arrecadar o dinheiro do resgate de Manuela. Luzia teme que Valentim revele a Karola sua identidade secreta. Rosa aconselha Valentim a não se intrometer no assunto de Beto, Karola e Luzia. Remy pressiona Karola. Valentim procura Luzia.

Valentim confronta Luzia e rompe sua amizade com ela. Remy chantageia Karola e humilha a ex-amante. Laureta questiona Rosa sobe Remy. Valentim pede que Beto jamais se separe de Karola. Zefa decide pedir ajuda financeira a Roberval para resgatar Manuela. Roberval exige que toda a família de Manuela vá a seu encontro. Doralice encontra Gorete e lhe conta sobre o estado de Clóvis. Remy ofende Karola. Valentim descobre que Ícaro está morando no estúdio de Beto e se decepciona com o pai. Agenor obriga Nice a descartar suas quentinhas. Ionan conversa com Selma sobre o projeto dela e Maura terem um filho. Severo decide acompanhar a família e implorar pela ajuda de Roberval para salvar Manuela.

Fonte: Globo