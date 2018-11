Semana de 26 de novembro a 2 de dezembro

Rosa escapa de Galdino e volta para o casarão. Ícaro e Luzia procuram Manuela, que sofre uma crise de abstinência. Karola pensa em cobrar direitos autorais a Clóvis e Gorete. Ionan troca agressões com Remy, e Beto fica intrigado. Todos no casarão estranham o sumiço de Rosa. Galdino conta a Laureta sobre a conversa que teve com Rosa. Rosa procura Januária. Laureta fala com Karola, que fica desesperada. Maura tenta convencer a irmã a denunciar Galdino. Dodô mente a Beto. Laureta decide ajudar Karola e faz uma proposta a Rosa. Beto estranha o comportamento de Karola. Valentim encontra-se com Rosa.

Rosa termina o namoro com Valentim após considerar a proposta de Laureta. Luzia lamenta com Groa a fuga da sua filha. Ícaro e Acácio procuram Manuela. Narciso usa drogas com Manuela. Cacau emociona-se ao ver Luzia e Ícaro juntos. Maura elogia Ionan, que fica sem graça. Nice sofre com a ausência das filhas. Narciso discute com Manuela. Ícaro tenta descobrir o paradeiro de Rosa. Rosa vai ao restaurante de Cacau e humilha Agenor. Manuela pede a Acácio que permita que ela fique no casarão. Beto questiona Karola sobre Remy. Cacau pede para adiar o seu casamento com Roberval. Ionan conta a Beto o que esconde. Rosa volta para casa de Laureta, agora como sua sócia.

Todos ficam indignados com o tratamento que Rosa recebe de Laureta. Beto dá ultimato a Dodô. Beto conta a Karola e Valentim o que descobriu sobre Remy e Dodô. Manuela tem uma crise e Acácio alerta Ícaro e Luzia. Nice cozinha no restaurante de Cacau, e Agenor fica incomodado com o sucesso da esposa. Maura sugere que Ionan seja o pai do filho que ela e Selma querem ter. Manuela não gosta da visita de Luzia. Agenor manda Nice embora, antes de ela falar com Cacau. Rochelle vê Cacau e Edgar a beijarem-se. Ícaro procura Rosa.

Ícaro tenta descobrir o que Rosa sabe sobre Laureta. Cacau manda Edgar embora. Roberval decide ajudar Severo. Karen pede demissão da casa de Roberval. Rochelle conta a Zefa sobre o caso entre Edgar e Cacau. Manuela sofre com a crise de abstinência. Agenor mente a Cacau e Nice. Rosa procura Valentim e enfrenta Karola. Beto desmascara Remy e obriga Dodô a contar sobre o seu relacionamento com Gorete. Naná impede que Ionan dê voz de prisão a Remy. Karola leva Remy para casa de Laureta. Beto revela a Clóvis que Badu é filho de Dodô.

Zefa aconselha Cacau a abandonar Edgar. Naná sai de casa e Dodô fica desesperado. Rosa tenta enturmar-se com antigos colegas na casa de Laureta. Remy desconfia de Rosa. Gorete vai embora. Doralice cuida de Naná. Dodô culpa-se pelo estado de Clóvis. Ícaro emociona-se com o presente que recebe de Beto. Severo expulsa Rochelle de sua casa. Roberval faz declarações a Cacau. Rochelle conta a Karen sobre o relacionamento entre Cacau e Edgar. Cacau desiste de ficar com Edgar.

Remy tenta convencer Laureta a deixar que ele ocupe o lugar de Rosa. Zefa enfrenta Severo. Maura discute com Selma. Ionan tenta convencer a mãe a perdoar Dodô e fica incomodado com a visita de Nestor. Manuela destrata Ícaro. Severo declara guerra contra Roberval. Luzia pede a Ícaro que entre na igreja com Cacau no seu casamento. Rochelle deixa a casa dos Athayde. Cacau pede a Agenor que leve Nice ao seu casamento. Rochelle revela a Roberval que Cacau tem um relacionamento com Edgar.

Roberval humilha Cacau. Maura fica indignada com Rosa.

Fonte: Globo