Semana de 24 a 30 de setembro

Valentim revolta-se contra Beto e a família por terem mentido para ele. Roberval rejeita Zefa e Cacau desconfia das intenções dele. Karola desespera ao saber que Valentim descobriu sobre Beto. Luzia promete ajudar Manuela a falar com Ícaro. Valentim decide sair de casa. Dodô afirma a Clóvis que o filho não tem talento para a música, e Naná repreende o marido. Zefa lamenta com Severo sobre ter abandonado Roberval. Rochelle inventa para Narciso que Acácio tentou seduzi-la. Karen questiona Edgar sobre as obras da construtora de Severo. Agenor reclama de Rosa com Nice. Maura fala com Rosa sobre seus sentimentos em relação a Selma. Luzia decide marcar um encontro com Ícaro. Laureta sofre por ter sido rejeitada por Ícaro. Valentim anuncia que só perdoará a família se Beto assumir publicamente que está vivo. Disfarçada, Luzia encontra Ícaro.

Luzia explica a Ícaro que deseja apenas conversar com o rapaz. Valentim reafirma a Beto que se afastará caso o pai não desfaça a mentira sobre a sua morte. Doralice descobre que Beto Falcão está vivo e revolta-se contra Ionan e a família. Luzia desabafa com Cacau sobre Ícaro. Roberval surpreende Cacau no seu restaurante. Edgar questiona Severo sobre Zefa. Remy ilude Clóvis com promessas sobre o seu futuro como artista. Luzia aconselha Manuela a reaproximar-se de Ícaro. Embriagado, Clóvis grava uma versão da nova música de Beto para Remy. Karola acredita que Beto esteja apaixonado. Rosa encanta-se com Valentim e Ícaro sente ciúmes. Laureta arma um plano contra Beto. Chega o dia do tributo a Beto Falcão, e Valentim pressiona o pai.

Beto hesita em subir ao palco e Valentim diz mal de Beto Falcão diante da plateia. Luzia comenta com Groa que Beto Falcão se parece com Miguel. Karola tenta confortar Valentim, que sofre por não ter conseguido desfazer a farsa sobre a morte do seu pai. Valentim pede abrigo para Acácio. Karola questiona Beto sobre a sua nova composição. Nestor e Naná falam sobre o passado dos dois. Dodô exige que Nestor se afaste de Naná. Maura inicia o seu trabalho na delegacia, e Viana insinua que Ionan acabará envolvido com a polícia. Manuela decide apresentar Valentim a Luzia. Ícaro e Manuela reaproximam-se e especulam sobre Luzia. Roberval e Cacau se amam. Instigado por Rochelle, Narciso agride Acácio e Valentim no show de Luzia. Luzia cuida de Valentim e reconhece o menino como o filho de Beto Falcão. Clóvis revela a Karola que Beto compôs a sua nova música para Luzia.

Karola desespera com a notícia de que Luzia está de volta. Luzia e Valentim ficam amigos. Manuela discute com Rosa. Manuela incomoda-se com a aproximação entre Valentim e Luzia. Valentim declara a sua paixão para Rosa. Remy desconfia de que Karola guarda um segredo com Laureta. Beto procura Cacau e propõe alugar a sua casa em Boiporã. Valentim revela a Dodô e Naná que está abrigado no casarão ocupado pela comunidade de Acácio. Cacau estranha o comportamento controlador de Roberval. Edgar questiona Zefa sobre Roberval e Cacau. Severo revela a Edgar o seu esquema corrupto para conseguir a liberação das obras da sua construtora. Lourival acredita que Selma está interessada em Agenor. Laureta seleciona Rosa e Kátia para atender um deputado, em nome de Severo e Edgar. Galdino e Laureta armam para Edgar, a serviço de um cliente misterioso. Cacau sofre ao encontrar Edgar. Rochelle furta as joias de Karen e esconde um anel nos pertences de Dinah, uma nova funcionária da casa. Katiandrea registra Edgar subornando Zeca. Karen acusa Dinah de roubo mas Manuela revela a farsa de Rochelle. Severo exige que Rochelle peça perdão a Dinah. Beto parte para Boiporã. Laureta descobre que seu cliente misterioso é Roberval.

Roberval propõe um acordo com Laureta contra Severo. Beto/Miguel pensa em Luzia. Cacau incentiva Luzia a esquecer Beto/Miguel. Dodô repreende Naná por revelar a Karola os paradeiros de Beto/Miguel e Valentim. Karola implora para que Valentim volte para casa. Ícaro recusa um pedido de Laureta e Rosa surpreende-se. Rochelle esconde drogas no quarto de Manuela para incriminar a irmã e Karen acredita. Manuela deixa a mansão de Severo e Edgar sofre. Lourival acredita que Selma esteja envolvida com Agenor e agride o garçom. Agenor e Lourival proíbem o contato entre as duas famílias. Rosa e Ícaro reaproximam-se. Manuela pede abrigo a Luzia. Naná esconde Remy em sua casa. Roberval compra uma casa para morar com Cacau, que se assusta com seu comportamento. Rochelle destrata Karen. Edgar tenta levar Manuela de volta para casa, quando Luzia/Ariella chega.