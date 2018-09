Semana de 17 a 23 de setembro

Agenor maltrata Nice e Rosa defende a mãe. Rosa conhece Laureta. Rochelle arma para que Karen mal trate Acácio em frente a Manuela. Ícaro furta o dinheiro de Cacau. Luzia/Ariella dedica o seu show em Salvador a Manuela.

Cacau confronta Ícaro e exige que ele devolva o dinheiro roubado. Manuela expulsa Cacau do show e acusa a tia e Luzia pelo estado do irmão. Manuela conhece Luzia/Ariella, que combina um encontro com a menina. Rochelle olha para Acácio e Narciso fica incomodado. Luzia afirma a Cacau e Groa que conseguirá unir a sua família novamente. Zefa cuida de Manuela. Rochelle arma para que a família fique contra Manuela e Zefa confronta a menina. Valentim conversa com Dodô sobre Beto. Ionan revela que Remy está sendo perseguido por um agiota, e Dodô exige que a família não ajude o filho banido. Doralice testa a fidelidade de Ionan. Maura desconfia do dinheiro que Rosa dá a Nice. Rosa questiona Maura sobre rachaduras na parede de casa. Ícaro deixa a casa de Cacau e conhece Laureta. Rochelle tenta seduzir Acácio. Beto/Miguel apoia Valentim diante de Karola. Ícaro e Rosa encontram-se em casa de Laureta. Remy procura Karola.

Remy tenta seduzir Karola. Ícaro interessa-se por Rosa. Luzia/Ariella presenteia Manuela, que fica encantada. Naná implora para que Dodô ajude Remy. Beto/Miguel afirma a Valentim que ele tem mais talento que seu pai. Karola ameaça Remy, mas disfarça quando Beto chega. Luzia/Ariella convida Manuela para ser a sua assistente de palco. Remy avisa a Karola que descobrirá o que Luzia tem contra ela. Acácio apresenta a Manuela a comunidade onde vive. Manuela descobre por Ludi que Rochelle procurou Acácio na roda de capoeira. Manuela confronta Rochelle, que faz insinuações falsas sobre Acácio. Ícaro e Rosa beijam-se e prometem manter seu envolvimento em segredo. Laureta decide investigar a vida de Ícaro. Dodô e Ionan lamentam viver da mentira sobre a morte de Beto. Doralice desconfia dos segredos entre Dodô e Ionan. Remy procura Naná e pede-lhe dinheiro. Luzia/Ariella incentiva Manuela a não desistir de seu novo trabalho. Beto impede que Karola e Clóvis gravem uma música fingindo a sua autoria. Luzia segue Manuela às escondidas, e consegue ver o seu filho Ícaro.

Luzia observa Ícaro e Manuela juntos. Ícaro afirma a Manuela que irá morar com ela. Rosa e Ícaro amam-se, e a moça teme a reação de Laureta caso descubra o envolvimento dos dois. Luzia e Cacau unem-se e pedem perdão uma a outra. Beto revela a Valentim que amou uma mulher antes de Karola. Luzia e Cacau conversam sobre Beto e Roberval. Selma declara-se a Maura, quando Lourival chega. Karen discute com Manuela, e Edgar tenta defender a menina. Severo provoca Edgar. Zefa reclama com Severo da forma como trata Edgar e confessa que Roberval não respondeu a nenhuma de suas cartas. Remy pede abrigo em casa de Laureta. Dodô desconfia que Naná esteve com Remy. Manuela pede perdão a Acácio. Karola humilha Beto. Roberval surpreende Cacau num hotel de luxo. Beto vê Luzia na rua.

Beto não consegue alcançar Luzia. Roberval declara-se a Cacau e afirma que nunca a esqueceu. Valentim discute com Karola por causa de Beto. Beto garante a Clóvis que lutará por Luzia. Karola pede ajuda a Laureta. Beto volta a compor e Dodô preocupa-se quando o filho menciona seu amor por Luzia. Ícaro comenta com Rosa que não está satisfeito a trabalhar para Laureta. Rosa enfrenta Laureta. Edgar e Mendonça ficam apreensivos quando Severo ignora as orientações de segurança para suas obras. Maura comenta com Nice sobre a rachadura na parede de casa. Selma diz a Maura que deseja separar-se do marido. Cacau revela a Zefa que Roberval está de volta ao Brasil. Beto anuncia que não voltará para a casa de Karola. Remy consola Karola. Manuela confidencia a Luzia o que descobriu sobre Ícaro. Cacau leva Zefa ao encontro de Roberval. Beto revela a Valentim que é Beto Falcão.

Valentim revolta-se contra Beto e a família por terem mentido para ele. Roberval rejeita Zefa e Cacau desconfia das intenções dele. Karola desespera ao saber que Valentim descobriu sobre Beto. Luzia promete ajudar Manuela a falar com Ícaro. Valentim decide sair de casa. Dodô afirma a Clóvis que o filho não tem talento para a música, e Naná repreende o marido. Zefa lamenta com Severo sobre ter abandonado Roberval. Rochelle inventa para Narciso que Acácio tentou seduzi-la. Karen questiona Edgar sobre as obras da construtora de Severo. Agenor reclama de Rosa com Nice. Maura fala com Rosa sobre seus sentimentos em relação a Selma. Luzia decide marcar um encontro com Ícaro. Laureta sofre por ter sido rejeitada por Ícaro. Valentim anuncia que só perdoará a família se Beto assumir publicamente que está vivo. Disfarçada, Luzia encontra Ícaro.