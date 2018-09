Resumo: 320º Episódio - 24 de setembro (segunda-feira) - Último Episódio

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Augusto e Inês esperam ansiosos por Mónica e Henrique e ficam surpresos ao saber que eles estão juntos outra vez. Bárbara aparece lá com um blusão de cabedal e pergunta a Augusto se ainda está de pé irem passear.

Lou está muito deprimido na sua loja. Tiago entra a correr para lhe dizer que Camila está prestes a ir embora. Ofélia manda-o ir atrás dela e ele sai a correr.

Júlia vai ao encontro de Filipe e conta que conseguiu que Mafalda admitisse que mentiu. Filipe fica contente por poder voltar a exercer a sua profissão. Júlia declara que ele é o amor da sua vida.

Raul volta a prender Miguel com algemas e uma corrente presa à parede. Avisa Helena que o barco sairá nessa noite. Miguel declara que prefere morrer do que ficar com ela.

Luísa continua a gritar desesperada, até que começa a ouvir Tomás chamar por ela. Este consegue partir o cadeado do seu contentor e a seguir, Luísa quer ir à procura de Miguel.

Luísa e Tomás deambulam pelos contentores à procura de um que corresponda ao de Miguel. Estão perdidos num labirinto de contentores.

Helena declara a Miguel que ambos vão morrer juntos. Miguel grita que a odeia e Helena injecta-lhe veneno. Luísa e Tomás entram, nesse momento, no contentor. Helena injecta-se a ela com o restante veneno.

Tomás agarra em Helena e tranca-a no contentor onde ela queria mandar Luísa para a China. Presa, Helena grita desesperada.

São chama Alice e Jacinto para lhes impor regras em relação ao namoro deles. Alice fica muito feliz com o gesto da irmã. Nesse momento, São recebe uma chamada e fica a saber que ganhou o concurso. Vai realizar o sonho de conhecer Beyoncé.

Camila já está no barco com três amigos quando ouve Lou chamá-la. Lou ganha coragem e atira-se ao mar e Camila vai ter com ele. Lou diz que a ama e beijam-se.

Ofélia espera, elegante, pelo seu admirador. Adónis chega e Ofélia fica horrorizada com ele. Tenta desmarcar-se mas pensa melhor quando ele afirma que é dono de uma multinacional.

Duarte aceita que Diana fique a tomar conta do restaurante. Manel fica muito espantado ao receber um e-mail da universidade de Salamanca a dizer que entrou. Ao perceber que a mãe o inscreveu, diz que tem a melhor mãe da galáxia.

Carolina prepara-se para ir embora do zoomarine quando Xavier chega e diz que prenderam Emídio. Já não precisam de fugir.

No contentor, Helena tenta abrir a porta desesperada quando começa a sentir o contentor a ser içado. Percebe que já não há saída e grita, sem que ninguém a ouça.

No hospital, a médica diz a Luísa que têm de esperar que o corpo de Miguel elimine o veneno. Luísa fica desesperada quando ele entra em paragem cardio respiratória.

Meses depois, Luísa e Miguel estão de mãos dadas quando ela está em trabalho de parto. Nasce a bebé Marta e ambos ficam muito felizes.

Meses depois, Luísa está vestida de noiva e arranja-se com a ajuda de Maria Paula e Catarina. Maria Paula observa que Filipe e Miguel estão atrasados e Luísa tem um mau pressentimento.

Em casa de Bárbara, estão todos preparados para o casamento quando São chega, acabada de aterrar de Las Vegas. Vasco vem com ela e recordam que São desmaiou no momento em que viu Beyoncé à sua frente. Bé está grávida de oito meses e Isabel e Manuel Antunes assumem o seu namoro.

Na praia, Carolina olha para o mar introspectiva e recorda que foi ali que se conheceram. Xavier surpreende-a e tira uma caixa com um anel de noivado do bolso. Carolina assente mesmo antes de ele fazer o pedido.

Augusto e Bárbara chegam ao casamento de mota e side car. Miguel e Filipe também chegam ao menos tempo e Helena observa-os escondida ao longe.

Maria Paula ajuda Luísa a acabar de se arranjar e juntamente com Isabel levam-na até ao altar. Helena aponta uma arma às costas de Luísa mas Júlia aparece e coloca-se à frente da irmã.

No decorrer do casamento, Duarte e Diana decidem dar mais uma oportunidade ao amor. Luísa chega ao altar e casa, finalmente, com Miguel. A bebé Marta começa a chorar e Maria Paula sai dali com ela. Leva-a para um local mais calmo e assusta-se ao ver Helena que lhe aponta uma arma. Esta quer a bebé mas Tomás aparece por trás e manda Maria Paula embora dali. A sós, Tomás dá um tiro em Helena e mata-a.

Maria Paula caminha apressadamente para a cerimónia quando ouve o tiro. Respira fundo e continua a caminhar com a neta ao colo.

Abrem-se garrafas de champanhe. Maria Paula diz a Luísa, emocionada, que agora sim, já não há nada que a possa separar de Miguel. Luísa e Miguel beijam-se felizes.