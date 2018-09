Resumo: 318º Episódio - 21 de setembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Alice diz a Bárbara que já tratou de pagar a dívida à irmã. Jacinto aparece e Alice declara que prefere ficar bem com a irmã do que com ele.

São acaba de atuar e deixa os júris espantados. Quase de certeza vai ganhar o concurso. No fim, São agradece a Vasco e beijam-se, fazendo juras de amor.

Luísa exige que a PJ prenda Helena, de imediato, e reforça que a qualquer momento ela pode fugir com Miguel. O inspetor explica que estão a fazer tudo o que podem.

Helena dá dinheiro a Emídio, quer que ele leve Luísa para longe e que a faça desaparecer. Emídio refere que tem um contato de tráfico humano.

No resort, Tomás pede gelo a Jacinto para pôr na cara. O inspetor Diogo aparece e pergunta por Helena pois precisa de declarações suas sobre a morte de Ana Rita.

Helena garante a Emídio que depois lhe vai transferir o restante dinheiro para uma conta no Panamá. Alice entra e estranha vê-los ali. Convida-os a sair ou terá de chamar a polícia.

Afonso brinca com a filha e ganha coragem para ver as coisas que estavam na mala de Ana Rita. Vê emocionado um vídeo no telemóvel dela. No vídeo Ana Rita acabou de dar o biberão à bebé e diz que tem muito orgulho nele e que o ama.

Depois de ligar para a conservatória, Bé diz entusiasmada a Tiago que podem casar, nesse mesmo dia. Isabel quer fazer uma festa mas Bé é Tiago dispensam isso tudo e só querem ser felizes.

Vera está muito feliz pois passou nas provas de aptidão para entrar na academia militar. Manel não consegue ficar feliz e, ao mesmo tempo, não quer prendê-la enquanto estiverem afastados. Ficam surpreendidos ao receber a mensagem de Tiago a dizer que vai casar nesse dia.

Henrique desabafa com Mónica e reconhece que foi uma besta com ela e quer, pelo menos, continuar a ser amigo dela. Mónica recusa ser sua amiga, quer voltar a ser sua mulher.