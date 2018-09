Resumo: 317º Episódio - 20 de setembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Duarte fica agradado ao ver Diana no restaurante. Não tem dúvidas de que quer voltar a exercer medicina mas para isso tem de vender o restaurante. Diana oferece-se para ficar ela à frente do restaurante e Duarte não acha má ideia.

Júlia fala com um antigo professor de Mafalda que explica que ia dar-lhe nota negativa quando ela fez chantagem com ele e o ameaçou, usando o mesmo argumento de assédio sexual.

Luísa fala com a polícia, desesperada e admite que tem um detetive a seguir Helena. Esta interrompe-a para lhe mostrar no seu telemóvel um vídeo de Miguel para ela. No vídeo, Miguel declara que está em cativeiro, obrigado por Helena e que para o bem de todos é melhor afastar-se de Luísa e da filha. Antes de terminar, chora e diz que a ama e à filha. Luísa fica desesperada e quer saber onde ele está. Helena goza dizendo que o dinheiro que lhe deram vai ser uma boa ajuda para recomeçar com Miguel bem longe dali.

Carolina sente medo que Emídio queira fazer-lhe mal e está a pensar fugir do Algarve. Xavier está disposto a fazer tudo para a ver descansada e por ele, podem ir já nesse dia.

Filipe comenta que o antigo professor de Mafalda não quer vir testemunhar e Maria Paula fica revoltada, têm de o obrigar.

Luísa fala com Júlia, está muito nervosa com a possibilidade de Helena fugir com Miguel. A PJ alega que sem provas não podem fazer nada. Tomás fica em choque ao saber que Helena raptou Miguel.

Isaura vai à herdade e comunica a Afonso que vai recomendar que lhe seja atribuída a guarda da filha. Afonso fica muito feliz e Isabel e Bé choram de emoção.

No auditório, São é chamada para atuar mas outra candidata provoca-a e São perde a compostura. Quase é desclassificada mas Vasco chega e defende-a. Pede ao júri que oiçam São pois têm de ver a melhor Beyoncé de sempre.

Inês diz a Augusto que adora o side car que está lá fora e que o admira muito. Augusto chora emocionado e afirma que gosta muito da neta.