Resumo: 315º Episódio - 18 de setembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Filipe entra cuidadoso com Júlia em casa. Esta pergunta-lhe por Miguel e Filipe tem esperança que apanhem Helena a qualquer momento. Júlia declara que já tem o contato de um antigo professor de Mafalda a quem ela também acusou de assédio.

Na sua suite, Helena fala ao telemóvel com Emídio quando batem à porta. É Catarina que lhe aponta uma arma e quer sabe onde está Miguel.

Júlia liga a Luísa e nem uma nem outra encontram Catarina em lado nenhum. Luísa fica preocupada com medo que tenha sido Helena a fazer alguma coisa à filha.

Helena grita à criança tentando intimidá-la mas esta só quer saber onde está o pai. Luísa entra na suite de Helena e fica em pânico só ver a filha com uma arma na mão.

Rosa fala com Emídio ao telemóvel quando sente uma grande dor abdominal. Pede a Jacinto que chame uma ambulância.

Carolina desabafa com Xavier, odeia a mãe e não sabe o que fazer em relação ao transplante. Nesse momento, Xavier recebe uma chamada de Jacinto a comunicar que Rosa se sentiu mal. Carolina sai a correr para o hospital.

Depois de ser repreendida por andar com uma arma, Catarina diz a Luísa que só quer saber onde está o pai. Luísa explica que é muito perigoso ela pegar em armas e Tomás também tranquiliza a sobrinha, dizendo que Miguel vai aparecer.

Bé olha nostálgica para Tiago quando este se prepara para ir embora e declara que não quer que ele vá embora da sua vida. Reforça que o ama e que quer ficar com ele. Tiago decide ficar e beijam-se apaixonados.

Ofélia descansa numa espreguiçadeira no resort, vestida com roupa de praia. Toma uma bebida quando Vasco aparece e a repreende, mandando-a trabalhar.

No bar, Jacinto goza com Ofélia e fala-lhe do seu admirador secreto. Ele sabe quem é mas não revela que é gordo e baixinho.

Em casa, São bebe vodka puro e chora, deprimida. Augusto chega com um panfleto de um concurso de Beyoncés. Quem ganhar vai conhecer a própria ao vivo em Miami. Alice observa que é o sonho da irmã.

Camila fica surpreendida ao ver Tomás quando chega ao ginásio. Ele quer vingar-se no ringue mas quando menos espera, chegam Geraldo, Afonso e outros atletas que estão ali para lhe dar uma lição.

No contentor, Helena conta a Miguel que Catarina lhe apontou uma arma. Miguel pede-lhe que deixe Luisa e Catarina em paz pois já o tem ali.

Emídio visita Rosa no hospital e exige-lhe o pagamento do dinheiro que lhe roubou. Rosa explica que não tem e Emídio dá-lhe um tiro na cabeça, matando-a. Carolina ao entrar no quarto, assiste a tudo. Desesperada, sai dali a correr mas Emídio intercepta-a e obriga-a a ir consigo, com uma arma apontada a ela.

Luísa partilha com Júlia que tem muito medo que acontecesse alguma coisa a Catarina. Diz ainda a irmã que contratou um detetive para seguir os passos de Helena.

Emídio continua a apontar a arma a Carolina mas ela consegue fugir dele. Xavier também aparece e dá-lhe um pontapé na mão, afastando a arma. Ouvem-se sirenes da polícia que afugentam Emídio.