Resumo: 314º Episódio - 17 de setembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Maria Paula e Afonso chegam a casa de Luísa com a pen drive. Afonso vê as imagens e encontra o jipe de Miguel a ser conduzido por Helena.

Miguel conduz furioso quando vê um ciclista, numa situação aparente de atropelamento e fuga. Quando vai socorrer o homem, Raul aponta-lhe uma arma e obriga-o a entrar numa carrinha.

Helena deita fora as cinzas da roupa que queimou num saco de lixo. Começa a fazer uma mala de viagem e, perturbada, fala em voz alta, como se estivesse a falar com Miguel.

Na carrinha, os capangas de Emídio prendem Miguel. Este está exaltado e sabe que aquilo é uma armação de Helena e avisa que vai acabar com ela. Raul manda-lhe uma coronhada pois está farto de o ouvir.

Júlia diz a Filipe que terá de ficar mais uma noite no hospital. Filipe sente-se um idiota por ter acabado com ela e vai ficar ali a fazer companhia. Beijam-se apaixonados.

Alice conversa com Bárbara e já não aguenta mais esconder de São que está com Jacinto. São ouve e fica muito perturbada, declarando que nunca irá perdoar a irmã.

Inês e Henrique acabaram de chegar ao resort e sentam-se numa mesa. Sem o pai saber, Inês combinou também com Mónica e quando ela chega, desaparece, deixando os dois sozinhos. A sós, Henrique admite que acredita nela e que foi um palerma. No entanto, Mónica está sentida com ele e reforça que gostar não chega.

Na herdade, Afonso diz a Bé que Tiago não aguenta mais estar longe dela. Duarte prepara-se para sair e vai assistir a uma cirurgia. Afonso comunica à família que já tem provas de que foi Helena quem matou Ana Rita.

Luísa está muito preocupada com Miguel pois não consegue falar com ele e sabe que Helena está envolvida. Tomás dá uma pistola à irmã para que ela se proteja mas Luísa recusa. Catarina assiste a isso e fica preocupada com o pai.

Miguel acorda atordoado no contentor. Está de pés e mãos atados e amordaçado. Helena aproxima-se dele e diz-lhe que vão, finalmente, ficar juntos.

Catarina entra sorrateira no ginásio, vai ao saco de desporto de Tomás e tira de lá a arma.

No contentor, Miguel está furioso, preso e amordaçado. Helena quer brindar com ele com champanhe e deita-se ao lado dele, na cama, dizendo que sente saudades.

São está deprimida num dos quartos do resort quando Jacinto aparece para falar com ela. Furiosa, São pergunta-lhe se ele se envolveu com Alice por vingança e manda-o embora.

Alice está arrasada pois devia ter dado ouvidos à mãe e ter terminado tudo com Jacinto. Bárbara acha que São gosta muito da irmã e vai acabar por perceber.

Luísa e Maria Paula passaram a noite em branco, sem saberem de Miguel. Catarina percebe que se está a passar algo de grave e sai de casa com a sua mochila.