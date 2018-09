Levanta-te e Ri - já pode comprar os bilhetes!

No dia 7 de Outubro, no Coliseu de Lisboa, Nilton, Aldo Lima, Francisco Menezes, João Seabra e Fernando Rocha, comemoram e assinalam o 15º aniversário do programa.

Levanta-te e Ri, é um programa de televisão ao vivo de stand-up comedy português, produzido e transmitido originalmente pela SIC.