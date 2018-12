Ladrões com Muito Estilo - ESTREIA

17H45

Ladrões com Muito Estilo

Título original: Going in Style

De: Zach Braff

Com: Morgan Freeman, Joey King, Ann-Margret, Matt Dillon, Michael Caine, John Ortiz





Há já várias décadas que Willie, Joe e Albert (Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin, respectivamente) são amigos inseparáveis. Reformados e com pouco que fazer, levam uma vida tranquila e rotineira. Mas quando descobrem que, por culpa do banco, perderam todo o dinheiro que lhes garantia uma reforma condigna, ficam sem saber o que fazer. É então que Joe, ao testemunhar um aparatoso assalto a um banco, encontra aí a solução para todos os problemas.

Se, a princípio, os companheiros acham a ideia estapafúrdia, depressa o desespero e a atraente visão de viver uns últimos anos sem preocupações financeiras os convence a alinhar no plano.

O grande problema é que nenhum deles sabe, sequer, empunhar uma arma…