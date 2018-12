15H00

O MEDALHÃO

The Medallion, 2003, 84 Min



De: Gordon Chan

Com: Jackie Chan, Lee Evans, Claire Forlani, Julian Sands, John Rhys-Davies, Anthony Wong Chau-Sang, Christy Chung, Johann Myers, Alex Bao, Siu-Ming Lau, Diana C. Weng, Chow Pok Fu, Tat-kwong Chan, Wai Cheung Mak

Género: Comédia; Acção; Fantasia

Descubra os poderes do talismã.

A super-estrela de ação Jackie Chan (de "Em Defesa de Sua Majestade" e "Hora de Ponta") combina o domínio das artes marciais com os efeitos especiais mais espetaculares em “O Medalhão”.

Jackie Chan protagoniza um detetive de Hong Kong, Eddie Yang, que trabalha com uma bela agente da INTERPOL (Claire Forlani, de "Conhece Joe Black?") e com um polícia politicamente correto, para tentar resgatar um miúdo das garras do malvado Cabeça de Cobra.

Eddie sofre um acidente que acaba com a sua vida, mas miraculosamente volta a este mundo com a ajuda do Medalhão. E com super-poderes! Dotado de uma força extraordinária, Eddie está disposto a sabotar os planos do Cabeça de Cobra para dominar o mundo.