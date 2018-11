Casados à Primeira Vista é fenómeno de audiências

A versão diária do programa CASADOS À PRIMEIRA VISTA consolida a liderança absoluta das audiências conquistada desde a 1ª emissão a 22 de outubro. Com exibição entre as 19h00 e as 20h00, o desempenho do formato apresentado por Diana Chaves representa para a SIC um crescimento de 81% nas audiências em universo live + vosdal. Em termos médios, o programa lidera, no universo dos canais generalistas, com 21,7% de share e 9,3% de audiência média, o que corresponde a quase 1 milhão de espectadores todos os dias e uma subida próxima dos 10 pontos de share, estando a conquistar público semana para semana.

Nos decisivos targets comerciais - A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 –, ou seja, os públicos mais procurados pelos anunciantes, o crescimento nas audiências é ainda mais expressivo, tendo mais do que duplicado no horário, chegando aos 27,2% e 27,4% de share respectivamente, uma diferença de 16 pontos de share em relação à média do horário e um crescimento de 143%, alcançando mais do dobro do resultado dos seus concorrentes directos, que somados perdem valores totais acima dos 40%.

O resultado do programa mostra uma conquista público para os canais generalistas de sinal aberto e em termos de perfil lidera também no universo dos canais generalistas nos indivíduos do sexo feminino, nas donas de casa, nas classes A/B, C e D, nas faixas etárias entre os 4 até aos 64 anos (liderando em termos absolutos nos indivíduos entre os 55 e os 64 anos) e nas regiões do Norte e Lisboa.

O fenómeno da primeira temporada de CASADOS À PRIMEIRA VISTA estende-se também ao digital. A página do programa em sic.pt é a que mais contribui para a subida de 56.6% da SIC em Novembro em relação ao período homólogo, o que representa um total de mais de 28 milhões de pageviews.