VEM AÍ: André mata Giacomo e incrimina Diana!

O hipnotizador faz mais uma sessão de regressão a Diana e esta consegue finalmente ver o sítio onde Albano escondeu o dinheiro, está dentro dum buraco na parede dum armazém do matadouro no Porto. Giacomo obriga-a a ir consigo até lá.

André chega à porta da casa de Diana e guarda a arma que Giacomo lhe deu no casaco. Quando se prepara para sair do carro, vê Giacomo sair com Diana e estranha. Sem hesitar, segue-os de carro.

Giacomo e Diana chegam ao matadouro e ela encaminha-o para o armazém onde viu o avô esconder o dinheiro. Dentro do armazém, Giacomo tenta descobrir onde está o dinheiro e quando Diana tenta fugir ele dá-lhe uma coronhada, deixando Diana inconsciente. Giacomo encontra o dinheiro e guarda-o num saco de viagem. Por fim, decide matar Diana mas André atinge-o primeiro, levando consigo o dinheiro e deixando a arma na mão de Diana para a incriminar.

Diana recorda o momento da sua infância em que Albano encontra a sua mãe, naquele mesmo armazém, depois de se tentar enfocar.

Muito nervoso, André tenta controlar-se depois de ter cometido o seu primeiro homicídio. Liga para a polícia e faz uma denúncia anónima, dizendo que há um morto naquele armazém.

Diana desperta e geme de dor. Fica muito aflita ao ver Giacomo morto e o buraco na parede vazio. Ao ouvir as sirenes da polícia, decide fugir dali.