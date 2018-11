VEM AÍ: Leonor é salva e chega até aos pais!

No armazém onde está sozinha, Leonor começa a sentir-se mal. Pergunta-se onde andará Camila e está muito preocupada com ela. Consegue reunir forças e sai do armazém para ir à procura de ajuda.

Decorre o movimento normal numa esquadra da polícia quando Leonor entra, muito fraca e pede ajuda. Ninguém a ouve por algum tempo até que um dos agentes repara nela quando Leonor desmaia.

De malas feitas, Luís despede-se de Cecília que se recusa a encarar o marido. Nesse momento, recebem uma chamada da polícia a avisar que Leonor apareceu numa esquadra. Cecília volta a sentir ânimo pela vida e apressa-se a ligar para Fernando.

No hospital, Leonor está a soro quando os pais entram. Cecília e Luís abraçam Leonor, comovidos e aliviados e choram. Leonor também fica feliz por ver os pais mas não consegue esquecer que Camila pode estar em perigo.