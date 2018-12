Resumo - 69º Episódio - 4 de dezembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na rádio, Vitória e Francisca falam sobre a entrevista a Cecília e Paulo trata Vitoria de forma brusca, o que a deixa furiosa. A seguir, Paulo pensa em organizar uma festa pelos seus dois anos de liderança.

Júlia bebe um chá antídoto do veneno e desabafa com a curandeira que está frustrada pois nada do que faz resulta. A mulher declara que Diana tem uma proteção muito forte e sugere a Júlia que descubra o que é e que a remova.

Gustavo surpreende Naomi na associação. As obras estão praticamente prontas e há um clima de paixão entre eles e Naomi lamenta que Aida não o deixe ser seu advogado.

Celso confronta Clara e pergunta diretamente se ela gosta dele. Clara afirma que gosta dele como irmão e Celso fica desiludido.

Raimundo engana Eduarda e vende-lhe uma grande quantidade de amêijoa de qualidade inferior e ela não dá por nada. Depois de levar Alex ao aeroporto, Flávio começa um jogo de sedução com a mulher.

André observa Giacomo a sair da pensão e olha para a arma que este lhe deu. Indeciso, decide entrar sem ela. Lá dentro, tenta perceber qual o quarto de Giacomo e é surpreendido por Enrico, pelas costas, que o ameaça com uma faca. André ressalva que só foi ali para falar e Enrico explica que a rede se está a desmantelar e que tanto ele como Giacomo têm de fugir. Só estão à espera de encontrar o dinheiro de Albano que só Diana sabe onde está.

Fernando e Vitória ficam preocupados com Júlia por ter sangrado do nariz e querem que ela seja observada por um médico mas Júlia desvaloriza o assunto.

João despede-se de Diana e vai apreensivo por deixá-la com todos os problemas em mãos. Antes de ir pede que ela o mantenha informado sobre a situação com Vitória.

Adelaide está fora de si por João largar tudo para ir para África mas Jacinta e Nestor defendem o neto. Adelaide pede um colar de pérolas emprestado à mãe e ela inventa uma desculpa para não o ter, dizendo que está a arranjar.

Vera desabafa com Luís e Cecília sobre trabalhar com André, para ela é como levar facadas. Também os informa que já encontrou casa e que em breve sai lá de casa. Luís fica desconfortável.

Em casa, Flávio e Eduarda estão entretidos nos seus jogos eróticos quando são interrompidos por um telefonema de Alex. Eduarda atende mas Flávio pressiona-a a desligar e a não falar mais com o filho.

Lucas vai à casa de Aida e, para impressionar Naomi, oferece-se para ajudar Aida se for deportada para Cabo Verde. Mente, dizendo que tem lá uma casa de família onde ela poderá ficar. Aida fica muito agradecida.

Rui e Martim acordam na autocaravana e Rui lamenta ter de acordar ao lado do jovem, é um pesadelo quando há tantas mulheres por aí.

Raimundo está desanimado por continuar preso à apanha da amêijoa. Culpa Deolinda por não conseguir fugir pois ela deu o dinheiro todo à igreja.

Carmo mostra interesse em ir jantar à casa da família de Celso, apesar de saber quem são, não conhece Raimundo. Celso retrai-se e avisa-a de que não são de grandes luxos.

Diana fica feliz ao ver que Rodrigo deixou um post-it com um recado amoroso no seu cacifo da escola de circo e manda-lhe uma mensagem. Disfarça diante de António que está muito chateado pois acabou de saber que o pai o enganou e vendeu o prédio com ordem de despejo dos inquilinos antigos. Miguel só se aproximou dele para ter a autorização para vender.

Na rádio, todos festejam trabalhar na rádio com mais audiência. Rodrigo fica feliz ao receber a mensagem de Diana e Gil alerta-o de que pode sair magoado. Por sua vez, apesar do desprezo de Paulo, Vitória não tenciona quebrar diante dele.

No seu gabinete, Paulo snifa cocaína com um amigo enquanto celebra os dois anos de liderança na rádio. Visivelmente alterado, sai para o open space e dá os parabéns a todos os colaboradores da estação. Agarra em Francisca e envergonha-a à frente de toda a gente e esta sente-se abusada.

Jacinta volta a visitar Simao no hospital e ele não está nas melhores condições, mas conversa com ela de forma afável, e pede-lhe que fale da sua família e Jacinta assente.

No estaleiro, Adelaide informa André que o jantar que iam ter com clientes passa a ser só entre os dois. André disfarça a impaciência e acabam por se beijar e envolver ali mesmo.

Na rádio, Paulo pergunta por Francisca e Vitória informa que ela se foi embora pois não ficou muito bem com a cena que ele fez.