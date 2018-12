Resumo - 68º Episódio - 3 de dezembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rodrigo entra em casa e põe música a tocar enquanto bebe um copo de vinho. Decide mandar uma mensagem a Diana para falarem e espera pela resposta.

Diana responde que não é a melhor altura e João interrompe-a no seu quarto, prometendo que não vai falar mais em terem filhos. Só quer informar que está tudo terminado com Nelson e que daí a dias vai viajar para África através dos “Médicos sem Fronteiras” para ajudar pessoas necessitadas.

Nestor conta a Jacinta que a conversa com Simão não correu bem. Percebeu que o jovem tem brio e é orgulhoso e não sabe como há de se aproximar dele. Jacinta acha que o marido deve insistir e lutar pelo neto.

André e Francisca entram em casa, depois da terapia de casal e ela observa que se ele não mudar de atitude não vão conseguir salvar o casamento. André cai em si e promete que se vai esforçar mais.

Vitória insiste com Júlia em saber mais informações sobre o seu pai e a mãe decide inventar mais uma mentira, dizendo que foi vítima de violência doméstica e que o deixou por ter medo dele. Por essa razão, não gosta de falar sobre ele.

Fernando pede a Cecília que volte a trabalhar e esta fica incrédula com esse pedido. Leonor interrompe a conversa e recusa o convite do avô para ir passear. Depois de Fernando ir embora, Leonor mostra a Cecília a pesquisa que fez sobre raparigas que tiveram na mesma situação.

Miguel entrega a António um cheque com a parte dele da venda do prédio. Feliz, António comenta que vai investir tudo na escola e fica surpreso quando Miguel declara que está orgulhoso do filho.

Alex prepara tudo para regressar à Alemanha e observa que terá de arranjar um novo agente. Eduarda oferece-se para ser ela mas Alex não acha boa ideia.

Durante uma sessão de regressão, Diana quase consegue ver a mãe e não obedece às indicações do hipnotizador. Este termina e Giacomo quer acabar com aquilo pois ela não lhe dá a informação que ele pretende. Diana finge que está quase a conseguir e não quer terminar as sessões.

Júlia conta a Fernando que mentiu a Vitória em relação ao seu pai. Assim tem a certeza que Vitória não vai querer saber duma pessoa que a maltratou. Vitória chega e trata a mãe com carinho e Fernando percebe que o plano de Júlia deu certo.

Na clínica, Margarida fica surpreendida quando João lhe diz que vai para África em missão. Observa que também sempre quis fazê-lo e João convida para fazer parte da sua equipa lá. Margarida não se sente bem em deixar os filhos mas fica a pensar nisso.

Ao ver Vitória na escola de circo, Diana esquiva-se de falar com ela mas não consegue evitar. Inventa uma desculpa para não ter respondido às mensagens mas são interrompidas por um telefonema de Júlia. Diana fica cheia de medo e sai apressada. António e Vitória estranham a sua reação.

Júlia fica numa pilha de nervos ao saber que Vitória está na escola de circo. Depois de desligar, faz uma chamada para a curandeira e quer algo para afastar uma pessoa da sua vida e da vida de Vitória.

No hospital, Simão acorda e vê Jacinta. Pensa que se trata de uma voluntária e Jacinta mantém o equívoco. Conversam animados mas Jacinta fica perturbada quando recebe uma mensagem do pastor a chantagear. Apressa-se a ir embora.

Na casa de chá, Carmo diz a Margarida que Jacinta tem saudades dela e dos filhos. Margarida fica de agendar um jantar na casa nova. De seguida, Marta e Gustavo convencem a mãe a ir com João para África.

O filho da curandeira vai à casa de Júlia e Fernando entregar uma saqueta. Fernando cruza-se com ele e quer saber quem é mas Júlia desvia o assunto.

Diana pergunta a Vera se António sabe que ela se envolveu com Luís pois não quer que o amigo saia magoado. Vera esclarece que não anda com os dois ao mesmo tempo,o que a tranquiliza. Júlia liga a Diana e marca um encontro para falarem sobre Vitória e ressalva que é urgente.

Rui vai a casa de Deolinda para fazerem as pazes mas ela não lhe dá conversa e quer que ele a deixe em paz.

Jacinta encontra-se com o pastor e entrega-lhe um saco com jóias. Fria, acusa-o de extorsão e ele responde, dizendo que só pede mais a quem pode dar. Por fim, Jacinta avisa-o que se continuar a chantagear ela contará tudo à polícia e à sua família.

Giacomo avisa André que vai desaparecer durante algumas semanas e não quer ser contactado. André estará por sua conta e por isso, entrega-lhe uma arma, o que deixa André muito nervoso.

Júlia recebe Diana em sua casa e finge que quer fazer tréguas com ela. Pergunta-lhe quem é o pai de Vitória enquanto prepara um chá com veneno. Diana não se abre e estranha a simpatia de Júlia. Sai sem beber o chá e quando fica sozinha, Júlia fica em pânico ao perceber que tem as mãos e os braços com manchas vermelhas e começa a sentir falta de ar.

Fernando pede à sua secretária que remarque a agenda pois tem uma reunião com Júlia. Estranha quando Idalina refere que Júlia saiu.

Em casa, Júlia está em pânico e sente dificuldade em respirar. Tem manchas vermelhas nas mãos e braços e sangra do nariz. Liga à curandeira a pedir ajuda.

João fica surpreendido com a decisão de Margarida ir com ele para África. Esta por sua vez, questiona se Diana não se importa que ele vá para longe e João disfarça, dizendo que a mulher até o apoia.