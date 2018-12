Resumo - 67º Episódio - 1 de dezembro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vitória partilha com Júlia que já não está com Paulo e que este foi só um meio para atingir um fim. Está descansada porque o chefe sabe que ela tem valor e potencial para trabalhar na rádio. Júlia sorri orgulhosa da filha.

Na rádio, Paulo elogia Francisca e desafia-a para almoçar para falarem e descontrair um pouco. Relutante, Francisca aceita.

Depois de passar a noite em branco a pensar, João partilha com Diana que decidiu ir para África numa missão. Diana assente mas sugere-lhe que vá somente depois de resolver tudo em Portugal.

No estaleiro, Adelaide pergunta a André por Vera e observa que este vai ter de saber gerir a situação. Quer saber o que ele vai fazer à tarde para combinar algo mas André deixa bem claro que tem um compromisso com a mulher.

Em conversa com Jacinta, o pastor da igreja pede-lhe mais dinheiro para as obras de um edifício. Jacinta recusa-se a dar mais e o pastor faz chantagem com ela, ameaçando que se ela não der o valor que exige, ele irá contar à família de Jacinta que ela e responsável pelo problema de saúde de Carmo.

No hospital, uma enfermeira indica a Nestor onde está o seu neto Simao. Nestor entra no quarto e Simao estranha a visita. Nestor ganha coragem e diz-lhe que é seu avô. Simão reage mal e deixa bem claro que tem a pior ideia dele por ter deixado a avó grávida para trás.

João segue o carro de Nelson e estranha quando o vê parar à porta da rádio. Estupefacto, questiona-se sobre o que estará ele ali a fazer.

Na rádio, Gil e Rodrigo combinam ir almoçar e desafiam Ana mas esta já tem um almoço marcado e não revela com quem vai.

Dentro do carro, João observa Ana e Nelson saírem, contentes e cúmplices e fica para morrer quando os vê aos beijos. Desesperado sai do carro e Rodrigo repara no irmão e percebe que ele não está bem. Aproxima-se do irmão e oferece ajuda mas João não lhe dá satisfações.

Durante o almoço, Paulo pede mais uma garrafa de vinho e continua a elogiar o trabalho de Francisca. Realça ainda que André não valoriza a mulher espetacular que tem e Francisca fica lisonjeada.

Rui mostra a Martim o projeto que está a fazer para o café que comprou. Martim não mostra muito interesse.

António conta a Diana que teve uma noite incrível com Vera e esta comenta que Vera tem uma vida complicada e não o quer ver magoado. Nesse momento, Diana recebe uma mensagem de Vitória mas não responde.

No mercado, Vitória espera pela resposta de Diana enquanto compra um gelado. Clara aproxima-se dela e fala com rancor, declarando que a ex-amiga vai ficar sozinha por ser má pessoa.

Gustavo e Marta almoçam e este incentiva a irmã a ir novamente à escola de circo. Marta admite que ficou a pensar nisso mas admite que tem alguns preconceitos em enveredar por aí, depois de ter sido bailarina profissional.

Lucas oferece a Naomi um bilhete de um festival de música africanas e esta recusa. Apesar de Lucas reforçar que nunca deixou de pensar nela, Naomi afirma que a relação deles está terminada.

João encontra-se com Nelson e confronta-o por ser bissexual, depois de o ter visto com uma mulher. Irritado com o controlo, Nelson responde que o tempo deles chegou ao fim e que têm de seguir em frente. João ainda sugere que pode assumir a sua homossexualidade para ficarem juntos mas Nelson recusa. Depois de Nelson ir embora, João fica devastado.

Paulo não esconde diante de Rodrigo que está zangado por ele ter faltado a uma reunião importante e quer saber porquê. No entanto, Rodrigo responde que já não consegue partilhar nada com ele como faziam dantes pois ele traiu a sua confiança.

Diana entra em casa e estranha ver flores. Chama por João e este faz uma conversa estranha dizendo que quer ser um homem com uma vida normal. Diana estranha a conversa e fica estarrecida quando o marido lhe propõe que tenham um filho.

Na rádio, Vitória faz uma pesquisa na net sobre o seu pai quando Francisca se aproxima dela e pergunta se está tudo bem. Vitória omite o que está a fazer e esclarece que já não tem nada com Paulo. Francisca sugere que ela se divirta. Vitória olha impaciente para a mensagem que enviou a Diana.

João insiste com Diana que gostava de ter um filho mas ela recusa pois é como se estivesse a substituir Vitória. Além disso, a relação deles é de amizade por isso aquilo não faz sentido.

Eduarda está feliz porque Nelson arranjou uma namorada e este explica que são somente amigos. Alex recebe um telefonema a informar que o caso contra ele foi arquivado e que vai voltar a jogar futebol. Fica muito feliz com isso.

Aida guarda o dinheiro que recebeu da patroa que a despediu e alerta a filha que quando ficar sozinha, terá de gerir as contas. Naomi, desesperada, diz à mãe que ela devia deixar Gustavo defendê-la e entregar Leo pois assim nunca vai aprender com os seus erros. No entanto, Aida não tenciona mudar o seu testemunho.

Clara reclama com Celso que desde que começou a andar com Carmo, ela passou para segundo plano. Celso percebe que ela tem ciúmes dele e interroga-a mas a conversa é interrompida pela chegada de Deolinda, que manda toda a gente limpar a casa.

Francisca e Cecília encontram-se antes da entrevista na rádio para falar sobre como está a ser a vida de Leonor e da família e Cecília desabafa com ela. No fim, Francisca agradece, muito impressionada com tudo o que ouve.