Resumo - 66º Episódio - 30 de novembro (sexta-feira)

Diana espera por Rodrigo na praia e não consegue deixar de pensar nas ameaças de Júlia. Rodrigo chega preocupado e Diana abraça-o pedindo que ele não faça mais perguntas.

Diana e Rodrigo vão para casa dele e este ressalva que ali ela está em segurança. Diana agradece e faz festas, carinhosa a Dylan, o cão. Pede para ficar ali com ele mas sem perguntas. Rodrigo põe música para eles.

Na clínica, João escreve uma mensagem a Nelson a dizer que não quer que as coisas entre eles fiquem mal e pede-lhe para falarem. Não chega a enviar porque Margarida entra. Conversam sobre Marta e sobre Leonor e Margarida afirma que irá visitar a “neta” mais tarde.

Cecília diz a Leonor que se ela quiser falar sobre o que aconteceu pode desabafar com a mãe, está ali para o que for preciso. Cecília partilha ainda com a filha que vai dar uma entrevista na radio e Leonor fica contente pois isso pode ajudar outras pessoas.

Celso pergunta a Luís como está Leonor e este observa que a filha voltou muito diferente do que era e tem consciência de que vai ser muito complicada a sua recuperação. Celso apoia o chefe e está certo que Leonor vai ultrapassar tudo.

Celso vai à casa de chá e Clara não esconde o seu desagrado por ele a ter deixado pendurada e ignora as suas desculpas. Apesar de tudo, Celso promete que a vai compensar. A seguir, Celso conversa com Carmo e esta diz-lhe que Jacinta adorou conhecê-lo. Agora é a vez de Carmo ir jantar a casa de Deolinda e Raimundo e este explica que terão de combinar isso bem para conciliar horários.

Deolinda tenta mimar Raimundo mas ele continua chateado com a sua traição e ter doado o dinheiro à igreja. Deolinda está certa de que Celso os vai salvar da pobreza, se casar com Carmo que é rica.

No estaleiro, André despede-se de um funcionário quando Vera entra, constrangida. Esta fica boquiaberta quando André lhe diz que a administração quer quer ela volte a trabalhar e, apesar das diferenças entre eles, vão ter de aprender a trabalhar juntos.

Adelaide entra em casa e Nestor quer saber se o assunto de Vera já está resolvido. Jacinta não percebe do que estão a falar e Adelaide termina a conversa, assegurando ao pai que Vera voltará ao trabalho no dia seguinte. No entanto, aproveita para humilhar o pai pelos seus erros.

Diana está quase a adormecer em casa de Rodrigo. Paulo liga a pedir satisfações e Rodrigo promete que fará tudo no dia seguinte. Depois de desligar a chamada diz a Diana que ela é mais importante do que tudo para ele e assegura que os problemas dela se hão de resolver.

João entra em casa e estranha que Diana não esteja lá. Liga para ela mas está desligado e decide mandar uma mensagem a Nelson. Quando o telefone toca, fica com esperança que seja Nelson mas é Nestor a convidar para jantar.

Margarida, Gustavo e Marta visitam Leonor que os abraça muito emocionada. Explica que ainda não consegue sair de casa e Margarida oferece-se para lhe fazer companhia. Leonor comenta que o que mais sente falta é da praia.

Naomi diz a Aida que não gostou do advogado que lhe nomearam e observa que Gustavo seria melhor. Aida recebe uma chamada de uma patroa e é dispensada desse trabalho. Naomi fica triste pela mãe mas Aida está decidida a salvar Leo.

Ao jantar, Nestor conta a João que tem outro neto e pede ajuda ao médico para o localizar por causa do filho de Lorena ter tido malária, há de estar a ser acompanhado num centro hospitalar. João assegura que irá ajudar o avô e partilha com ele que gostava de ir numa missão para África com os “Médicos sem Fronteiras. Nestor pergunta a João por Rodrigo mas este não sabe nada do irmão. Nelson entra na marisqueira e despreza João que fica de rastos com isso mas disfarça diante de Eduarda.

Diana acorda em casa de Rodrigo e faz menção de ir embora. Rodrigo pede-lhe que fique e declara que quer ficar com ela para sempre. Diana não resiste e beija-o e este corresponde.

Vitória entra em casa e estranha não ver a mãe. Fernando não esconde que se desentenderam e Vitória acha que é por sua culpa. Aproveita o momento para fazer perguntas sobre o seu pai mas Fernando esquiva-se a responder.

Depois de fazerem amor, Rodrigo pergunta a Diana se ama João e ela responde que o respeita e vê como amigo. Rodrigo precisa que ela se comprometa mas Diana não pode fazer mais.

António e Vera entram, embriagados na escola de circo. Ela desafia-o a mostrar as suas habilidades e António leva-a com ele. Vera fica fascinada e deixa-se beijar.

Em casa, Luís estranha a ausência de Vera e disfarça o seu interesse diante de Cecília. Esta observa que a irmã é adulta e não lhes deve explicações. Cecília está mais preocupada em salvar o seu casamento e Luís fica comovido com isso.

Ao entrar em casa, Diana tenta não fazer barulho mas João está acordado e com olhos de choro. Desabafa com a mulher sobre o insucesso da sua ligação a Nelson e sabe que não pode exigir muito dele.

Em casa, Rodrigo bebe uma cerveja enquanto ouve música. Está feliz por ter estado com Diana e gostava que as coisas fossem mais simples.

Diana deita-se na sua cama exausta. Troca mensagens amorosas com Rodrigo e este, por fim, manda-lhe uma música.

André está de mau humor quando Francisca o avisa que vão ter terapia de casal mais tarde. Ele reage mal e quase discutem mas conseguem conter-se e André assente em ir à consulta.