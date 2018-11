Resumo - 65º Episódio - 29 de novembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na marisqueira, Marta janta com a sua família e sente muita raiva. Margarida fica atrapalhada quando vê Vera entrar para jantar com António. Este aproxima-se de Marta e pede-lhe que venha ter com ele à escola de circo, no dia seguinte. Durante o jantar, Vera partilha com António que não se sente bem a viver em casa da irmã.

Diana comenta com João que sabe que corre risco de vida com Giacomo mas está decidida a continuar a regressão para ver a mãe.

Durante o jantar com Celso, Adelaide disfarça o melhor possível o seu desconforto com a diferença de hábitos da filha e do namorado. Jacinta vai aliviando o constrangimento e ri da situação. Celso recebe mensagens de Clara e disfarça. Responde-lhe a dizer que afinal não poderá ir ter com ela.

Clara fica chateada com a resposta de Celso e vai para o quarto. Raimundo continua sem perdoar Deolinda e exige que ela vá buscar o dinheiro de volta. Questiona-a ainda sobre o que é que o Deus dela fez por eles.





Na autocaravana de Diana, Rui e Martim brindam animados. Deolinda chega irritada e exige que Rui lhe pague o valor que ganhou na raspadinha. Este lamenta não conseguir ajudar mas investiu tudo na compra de um café.





Zé Maria entra triunfal na sede do grupo nacionalista e Miguel fica muito incomodado com o aspeto dele. Discorda do seu aspeto de skinhead e exige que passem despercebidos para serem levadas a sério. Salvador apoia Miguel e Zé Maria fica muito envergonhado.





Ao ver André chegar a casa tarde, novamente, Francisca não esconde que está magoada. Este não tem paciência e explode quando ela sugere que façam terapia de casal. Acaba por aceitar por pena dela, o que deixa Francisca esperançosa.





Na rádio, Rodrigo fica muito feliz ao ver Diana a ligar-lhe. Esta está a ligar para lhe agradecer pela cassete com as músicas deles. A seguir, Diana recebe uma mensagem de Vitória que lhe diz que está a pensar procurar a família do pai.





Em casa, Vitória espera pela resposta de Diana enquanto conversa com Júlia que está a preparar uma noite só para elas. Vitória afasta-se e Júlia vê a mensagem de Diana no telefone da filha, a incentivar a sua decisão de procurar o pai, e fica cheia de raiva.





No dia seguinte, João convida Diana para ir consigo a casa dos avós e esta não esconde que se sente mal nas reuniões familiares. João sai e, passado pouco tempo, tocam à campainha. Diana vai abrir pensando que é João e fica surpresa ao ver Júlia que a ameaça, se ela não se afastar de Vitória matará a filha e a ela, a seguir.





Na rádio, Vitória tenta ligar, sem sucesso, a Paulo. Francisca observa que ele tinha uma reunião e pergunta se pode ajudar. Vitória responde que não e manda uma mensagem a Diana a convidá-la para beber café.





Diana e Júlia discutem acesamente. Júlia fica ainda mais possessa ao perceber que Vitória está a mandar mensagens a Diana. Volta a ameaçar que se mata e levará a filha consigo.





Deolinda comenta com Raimundo que a raspadinha que ele deu a Rui tinha um prémio de vinte mil euros. Este não quer saber e continua chateado com ela por ter dado o dinheiro todo à igreja.





Nestor chega de Angola e partilha com Adelaide que tem mais um neto. Esta não gosta de saber isso e estranha quando o pai a chama para falar a sós na biblioteca. Daí a pouco, Nestor declara que já sabe que a filha despediu Vera e apesar de Adelaide alegar que foi com justa causa, Nestor exige que a filha volte a contratar Vera ou retira-a da administração do estaleiro.





Vera conversa com Luís e não esconde que está a ser muito difícil para ela esquecer o que aconteceu entre eles. Luís tenta aliviar as coisas entre eles e partilha com a cunhada que Cecília quer tentar recuperar a relação deles. Vera declara também que já tem alguém mas não revela quem é.





Na escola de circo, António apresenta Edgar a Marta. Edgar nasceu sem um braço mas treina na perfeição e avisa Marta que se continuar presa ao que lhe aconteceu, vai criar uma limitação na cabeça que é bem pior. Marta fica impressionada com ele e quer ir embora.





Cá fora, António sugere a Marta que use Edgar como um exemplo para a sua recuperação, só ela pode decidir quando vai avançar. A sós com o irmão, Marta diz a Gustavo que não é fácil reagir e ele garante que vai estar sempre ao lado dela.





Adelaide pede a André que fale com Vera para a readmitir, explicando que se precipitou e que não a podia ter despedido. André sente-se indignado mas não tem alternativa senão obedecer a Adelaide.





Nestor está muito confuso sem saber o que fazer para encontrar o neto. Jacinta acha que ele deve encontrá-lo rapidamente e pedir desculpa por nunca ter tentado saber como estavam.





Deolinda chora, muito triste. Sente-se mal por ter dado o dinheiro à igreja e não ser recompensada por isso. Jacinta observa que também não gostou da atitude do pastor mas que ele pediu desculpa depois. Deolinda afirma que é injusto pois foi sempre fiel à igreja e fez sempre doações.





Paulo volta à rádio e trata Vitória de forma fria. Esta quer saber o que se passa e Paulo explica que já investiu demasiado nela e que, por isso, perdeu o interesse. Quer que ela continue a trabalhar na rádio pois sabe que ela vai separar as coisas e tem talento. Vitória assente desiludida.





António pede opinião a Diana sobre introduzir aulas de capoeira na escola. Diana acha que é boa ideia e quer saber como vão as coisas entre ele e Vera. António conta que vão sair juntos, novamente. Diana recorda a mensagem de Vitória mas não respondem. Em vez disso, liga a Rodrigo a pedir-lhe que vá ao seu encontro. Surpreendido, Rodrigo sai a correr da rádio e avisa que não deve voltar nesse dia. Ana ainda o avisa da reunião que vai haver mas ele ignora.





Fernando confronta Júlia com o testemunho de Alda no tribunal. Júlia mente dizendo que a vizinha inventou tudo para prejudicar Vitória. Insiste ainda dizendo que está magoada com ele e insiste que devem casar mas Fernando não está receptivo a isso.





Diana espera por Rodrigo na praia e não consegue deixar de pensar nas ameaças de Júlia. Rodrigo chega preocupado e Diana abraça-o pedindo que ele não faça mais perguntas.

Diana e Rodrigo vão para casa dele e este ressalva que ali ela está em segurança. Diana agradece e faz festas, carinhosa a Dylan, o cão. Pede para ficar ali com ele mas sem perguntas. Rodrigo põe música para eles.





Na clínica, João escreve uma mensagem a Nelson a dizer que não quer que as coisas entre eles fiquem mal e pede-lhe para falarem. Não chega a enviar porque Margarida entra. Conversam sobre Marta e sobre Leonor e Margarida afirma que irá visitar a “neta” mais tarde.





Cecília diz a Leonor que se ela quiser falar sobre o que aconteceu pode desabafar com a mãe, está ali para o que for preciso. Cecília partilha ainda com a filha que vai dar uma entrevista na radio e Leonor fica contente pois isso pode ajudar outras pessoas.