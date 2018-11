Resumo - 63º Episódio - 27 de novembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Cecília recebe uma chamada da polícia a informar que encontraram um corpo que julgam ser de Camila e precisam que Leonor a identifique. Apesar de ser muito violento, Leonor faz questão de ir.

Vitória e Júlia estão à espera de Fernando no corredor do tribunal quando Margarida se aproxima e provoca-as por Fernando não estar ali. Gustavo recebe uma chamada e sai para a rua para atender pois é muito importante.

Durante o julgamento, todos os intervenientes e testemunhas são ouvidos até que Gustavo entra na sala com Alda, uma vizinha de Júlia e Vitória e afirma que ela é uma testemunha fundamental no processo para apurarem a verdade. O juiz assente em ouvir.

Em Angola, Agostinho indica a Nestor qual é a campa de Lucinda e Lorena e este coloca lá flores, emocionado. Ao ler a inscrição da urna, fica chocado ao perceber que Lorena teve um filho, o que significa que tem mais um neto.

No tribunal, Alda é interrogada e conta diante de todos que viu Vitória chegar na noite do atropelamento de Marta a casa, perturbada, por volta da meia noite. Furiosa, Vitória chama-lhe mentirosa e o juiz põe ordem na sala.

Jacinta fala ao telemóvel com Nestor que está em Angola. Fica muito nervosa quando este conta que tem um neto, filho de Lorena. Nestor está decidido a descobrir quem ele é e Jacinta apoia o marido. Depois de desligar, Jacinta consola Deolinda que está muito arrependida por ter traído a confiança de Raimundo. Jacinta acha que ela deve falar com o pastor para pedir o dinheiro de volta mas Deolinda não acha isso bem.

Diana fala ao telemóvel com Giacomo e combina uma nova regressão. João quer que ela vá à polícia mas Diana tem de obedecer a Giacomo pois este ameaçou matá-los aos dois.

Vera arruma as suas coisas depois de ser despedida. Furiosa, acusa André de ter alterado os valores de escala do projeto e este nega tudo. Vera ameaça que ele vai pagar por tudo o que lhe fez e André avisa-a que é melhor ter cuidado com quem se mete.

Na morgue, Cecília acha que é muito violento para a filha ir reconhecer o corpo de Camila mas Leonor faz questão de o fazer pela companheira. O médico legista mostra o cadáver de Camila a Leonor e esta confirma que é ela e desaba a chorar, perturbada.

No corredor do tribunal, Margarida está certa de que Vitória vai ser condenada e todos reconhecem que o testemunho de Alda foi determinante. Por sua vez, Vitória está nervosa porque correu tudo mal e quer à força arranjar maneira de desacreditar Alda. Paulo comenta com Vitória que conhece o juiz.

António entra na escola de circo e traz um envelope a Diana. Ela abre e tira de lá uma cassete. Põem a tocar e Diana reconhece uma música que ouviu com Rodrigo e fica nostálgica. António sente-se a mais e sai.

Na rádio, Rodrigo e Gil acabam a emissão e este queixa-se das músicas românticas do amigo. Falam ganham sobre Paulo e Vitória e Gil está certo que o chefe está quase a despachar a jovem pois a vida dela é muito complicada.

Júlia está furiosa por Fernando não ter aparecido no tribunal e este defende-se dizendo que não podia pois os filhos iam odiá-lo por isso. Júlia afirma que os filhos não querem saber dele para nada e que ela e Vitória é que são a família dele agora.

Alex comenta triste com Eduarda que Jessica casou com o seu antigo agente e a mãe aconselha-o a ultrapassar isso, duma vez por todas. Numa mesa, Vitória e Paulo conversam e esta pede-lhe para dar a volta ao juiz para que seja considerada inocente. Paulo assente e Vitória promete que o vai compensar por isso. António chega e vai ter com Diana que observa Vitória. António desabafa com a amiga sobre o encontro que teve com Vera e não tem muita esperança.

Em Génova, Leonor está destroçada com a morte de Camila e Luís refere que o corpo dela está a ser transladado para o Brasil para ser entregue aos pais dela. Leonor tem vontade de partilhar com a família da amiga que é graças a ela que está viva. Luís sugere à filha que escreva uma carta.

Celso e Clara conversam sobre Leonor ter sido encontrada e este confessa que nunca pensou que ela ainda estivesse viva. Falam de Vitoria e do julgamento e Clara agradece a Celso a amizade e apoio que tem dado.

No bazar de moda, Flávio está de mau humor e Naomi quer saber o que se passa. Este desabafa que não consegue ter intimidade com a mulher por causa de Alex e as suas manias. Pelo seu lado, Naomi está muito preocupada com Aida e com o que lhe pode acontecer.