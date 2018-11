Resumo - 61º Episódio - 24 de novembro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Aida entra na esquadra e declara que Leo está inocente e que os telemóveis roubados lhe pertencem. Nelson e outro agente ouvem-na surpreendidos e não acreditam que seja verdade.

Leonor continua sozinha no armazém e está muito assustada e preocupada com Camila que está a demorar tanto tempo. Está muito frágil e com febre e não tem força para sair dali.

Flávio diz a Eduarda que tem saudades de estar sozinho e à vontade com ela. Esta explica que com Alex ali também não consegue ter intimidade com ele e decidem mandar Alex ir comprar pão. Este sai mas volta logo, deixando os pais frustrados.

Raimundo sente uma grande pressão com o trabalho que o obrigaram a aceitar e quer fugir dali com Deolinda e Celso. As pessoas para quem trabalha são muito perigosas e não sabe por mais quanto tempo vai aguentar aquilo. Deolinda inventa desculpas esfarrapadas para não ir e não revela ao marido que deu o dinheiro que encontraram à igreja. Celso e Clara interrompem e Deolinda disfarça.

Aida e Naomi discutem porque esta não aceita que a mãe fique com as culpas dos erros de Leo. No entanto, Aida está decidida, não vai deixar que o filho seja preso pois isso será o fim dele. Naomi fica desesperada com a atitude da mãe.

Lucas está chateado com Nelson por terem feito buscas em casa de Aida. Ainda fica pior quando Nelson lhe conta que Aida confessou que os telemóveis são seus para defender o filho e não pode fazer nada para a ajudar. João vê Nelson à conversa com Lucas e fica desconfiado. A seguir, João vai à casa de de chá e tenta aproximar-se de Carmo, dizendo que tem saudades das conversas deles. No entanto, ela não se deixa abalar por isso e ressalva que as coisas entre eles nunca mais serão as mesmas. João manda uma mensagem a Nelson e fica desolado por este mentir e dizer que está na esquadra.

Vitória está muito ansiosa com a audiência no dia seguinte e Paulo garante que vai ficar tudo bem e que não há razão para preocupações. Rodrigo desabafa com Gil que terminou o namoro com Beatriz pois não consegue esquecer Diana. Francisca interrompe a conversa de Paulo e Vitória para falar sobre trabalho e deixa a jovem cheia de ciúmes.

Nestor pede a André para que ele mande as plantas de um navio em projeto para o seu e-mail. André assente prontamente mas antes de enviar o projeto de Vera, altera os valores das escalas para a prejudicar.

Depois de um dia de trabalho, Raimundo está muito muito desanimado e conversa com Eduarda sobre a possibilidade de voltar a emigrar. Alex entra e diz à mãe que não quer trabalhar mais na marisqueira mas Eduarda ignora o queixume do filho e ordena-lhe que vá limpar o aquário.

No bazar de moda, Naomi faz a bainha a um vestido duma cliente. Abre uma gaveta e encontra alguns desenhos de Flávio e fica admirada. Acha que ele deve produzir aqueles vestidos e vendê-los na loja. Flávio afirma que não tem cabeça para isso mas ela não desiste e dá o seu exemplo de perseverança em relação à associação que está a criar.

Leo vai pedir ajuda a Lucas para safar Aida. Lucas dá-lhe um sermão e aconselha-o a arranjar um bom advogado a Aida para safar a mãe ou não terá grandes hipóteses.

João confronta Nelson, dizendo que o viu a falar com outro homem no mercado e quer saber porque é que ele lhe mentiu. Nelson fica furioso com o controlo do amante e recorda-lhe que não tem esse direito pois vive uma vida de fachada. Apesar das súplicas de João, Nelson sai porta fora e deixa-o a falar sozinho.





Diana dá uma aula na escola de circo e Martim tem muita dificuldade em todos os exercícios. Cheia de paciência para ele, Diana tenta ajudá-lo a superar-se.





No armazém onde está sozinha, Leonor começa a sentir-se mal. Pergunta-se onde andará Camila e está muito preocupada com ela. Consegue reunir forças e sai do armazém para ir à procura de ajuda.





Marta dança com Gustavo e diz ao irmão que está quase pronto para reconquistar Naomi através da dança. No entanto, Gustavo está mais apreensivo com a presença de Lucas no bairro, percebeu que existe um passado entre ele e Naomi e receia que a amada volte para ele. Margarida vem chamar os filhos para se despedirem dos Macedo.





Na sala, Gustavo, Margarida e Marta despedem-se carinhosos de Jacinta e Deolinda. Agradecem pela ajuda preciosa e prometem retribuir um dia. Antes de saírem, Gustavo atende uma chamada de Naomi a pedir-lhe que ajude Aida a defender-se e este aceita.

Fernando comenta com Júlia que Margarida e os filhos se vão mudar da casa de Nestor para uma casa nova mas não sabe onde é. Júlia recebe uma mensagem de Diana que quer ver Vitória e contar-lhe toda a verdade. Júlia responde que Vitória vai ter a audiência no dia seguinte e que nesse momento, Diana não é uma prioridade e terá de entender.





Em Génova, Cecília e Luís discutem e este afirma que a mulher precisa de ajuda. Cecília, por sua vez, acusa-o de estar sempre a fugir e recusa-se a ir embora de Itália, depois de ter ouvido a voz de Leonor ao telefone.





Decorre o movimento normal numa esquadra da polícia quando Leonor entra, muito fraca e pede ajuda. Ninguém a ouve por algum tempo até que um dos agentes repara nela quando Leonor desmaia.





Gustavo adverte Aida que se continuar a mentir para defender Leo, corre o risco de de ser deportada para Cabo Verde. Naomi não fazia ideia de que a mãe não estava legal em Portugal e insurge-se, dizendo que Leo não merece que Aida faça tamanho sacrifício.





De malas feitas, Luís despede-se de Cecília que se recusa a encarar o marido. Nesse momento, recebem uma chamada da polícia a avisar que Leonor apareceu numa esquadra. Cecília volta a sentir ânimo pela vida e apressa-se a ligar para Fernando.





Em Portugal, Fernando fica animado ao saber que Leonor está viva e a salvo. No entanto, Júlia e Vitória estão mais preocupadas com o julgamento do que com o regresso da sua neta. Vitória agradece a Fernando por testemunhar a seu favor.