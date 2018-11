Resumo - 60º Episódio - 23 de novembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Lucas vai até à associação do bairro para ajudar a limpar e a pintar. Leo e outros amigos também lá estão e Naomi fica feliz com tantos voluntários. Gustavo chega e Naomi não esconde o seu entusiasmo. Lucas repara nisso e faz questão de se apresentar a Gustavo.

A sessão fotográfica já terminou e Leo está na rua para chamar mais pessoas para ajudar a irmã. Chegam vários carros de policia para uma rusga e Beatriz fica cheia de medo.

Nelson vai a casa de Aida e afirma que tem ordens para fazerem buscas lá, o que deixa Leo muito nervoso. Aida autoriza os agentes a revistar tudo pois não têm nada a esconder.

Um agente dirige-se a Beatriz e explica que têm de revistar toda a gente. Nervosa, Beatriz não quer ser revistada mas o agente da polícia tira-lhe a mala e revista tudo, encontrando um saquinho de droga. Levam-na detida.

Naomi tenta acalmar os agentes da polícia e explica que aquele espaço vai ser uma associação e que tem tudo tratado legalmente. A polícia fala também com Lucas e com António que garantem que não se passa ali nada de ilegal.

Em casa de Aida, os polícias encontram um monte de telemóveis. Leo fica nervoso e afirma que não podem estar ali e que aquela rusga não é legal. Para seu espanto, Nelson tem um mandado de busca. Aida fica muito ansiosa com a possibilidade do filho ser preso.

Diana informa Giacomo que está disposta a fazer regressão, em troca de Leonor. Antes de chegar a acordo com ela, Giacomo quer ver que informações ela lhe pode dar. Com a ajuda de um hipnotizador, Diana vai até à sua infância e recorda-se do avô a fechar um cofre mas fica tão assustada com as memórias que a regressão acaba por não ser produtiva.

Depois de Leo ser detido, Aida pede ajuda a Gustavo para defender o filho. Este aceita mas avisa que a situação de Leo é complicada porque ele tem antecedentes.

Deolinda entrega a mochila com dinheiro ao pastor da igreja evangélica e quer, assim, ser incluída no grupo dos escolhidos. Este aceita mas observa que cada coisa a seu tempo, deixando-a frustrada.

Na marisqueira, Alex vê uma fotografia da sua ex-namorada, Jessica com o seu antigo agente numa rede social e fica fora de si. Eduarda tenta acalmar o filho, sem sucesso. Giacomo recebe uma chamada de Itália e fica muito alterado ao saber que Leonor e Camila conseguiram fugir e ninguém sabe delas.

Depois de correrem durante horas, Camila e Leonor chegam a um armazém e conseguem desamarrar as mãos. Estão felizes e aliviadas por estarem vivas. Camila prepara um sítio para Leonor descansar e vai à procura de água para elas.

Diana procura Júlia e pressiona-a a acelerar a aproximação com Vitória. Júlia pede-lhe para ser ela a contar sobre a adoção e depois juntas contarão que Diana é a mãe biológica.

Em Génova, Cecília está desolada com receio que matem Leonor e as outras raparigas raptadas como fizeram com Sophie. Vera fala com a irmã e com Luís, tem de voltar para Portugal.

João acha que Diana devia ir à polícia de imediato mas esta não quer e afirma que não vai deixar de fazer nada por ter medo de Giacomo.

Zé Maria entra em casa vestido de forma diferente e Francisca receia que os novos amigos estejam a ser má influência. André desvaloriza o assunto.

Nestor reúne toda a família num jantar e conta que vai a Angola visitar a campa da mulher e filha que deixou lá no tempo da guerra. Adelaide e os filhos ouvem aquilo boquiabertos.

Diana vai até à cozinha beber água e Rodrigo segue-a. Aproxima-se dela e nem um nem outro resiste e beijam-se apaixonados. Diana acaba por se esquivar de Rodrigo quando ele recebe uma chamada de Beatriz a dizer que foi detida.

Fora de si, Carmo provoca João e incentiva-o a contar também o seu segredo diante de todos. Diana entra em defesa do marido e João disfarça o melhor possível a sua ira contra a irmã. Rodrigo avisa a família que tem de sair para tratar de um assunto urgente e troca um olhar cúmplice com Diana. João percebe tudo.

Ao jantar, Vitória está muito preocupada com a saúde da mãe e Fernando desaprova as mentiras de Júlia. Esta muda de assunto e deixa claro que gostava que casassem e fica aborrecida quando Fernando explica que não tenciona casar uma terceira vez.

João está perturbado e Diana quer saber o que se passa com ele. Não acredita que esteja assim por causa do que Nestor revelou. João aproveita a situação para fazer jogo psicológico com ela e Diana fica em culpa por ter beijado Rodrigo.

Nestor conversa com Jacinta e está triste com a reação da família ao seu segredo. Jacinta observa que já sabiam que não ia ser fácil e que para a filha e netos eles continuarão ser um exemplo pois sempre enfrentaram os problemas juntos. Nestor abraça a mulher agradecido.

De volta a casa, Beatriz implora a Rodrigo por perdão e admite que tem uma adição à cocaína e que precisa muito da ajuda dele. Farto dela, Rodrigo explode e acaba o namoro com ela e aconselha-a a tratar-se urgentemente. Beatriz vai embora a chorar.