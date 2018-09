Resumo - 7º Episódio - 24 de setembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fernando mostra pouca preocupação ao saber do ataque de pânico de Margarida. Ao contrário dele, os filhos estão preocupados com ela. Margarida declara que quer voltar a trabalhar como enfermeira e Fernando não gosta da ideia.

Já de volta a casa, Júlia explica a Vitória que a história de Diana é complicada. Já sabe que o nome Diana é falso e descobriu que ela forjou a própria morte.

Fernando liga a Júlia a querer combinar passar a noite com ela mas ela deixa isso para o dia seguinte. Marta entra na sala para pôr a mesa e Fernando esquiva-se para o escritório.

Em casa dos Macedo, Nestor fala com Fernando sobre o golfe. Jacinta e Adelaide querem que João traga Diana para jantar. Carmo reage mal à conversa e ordena-lhes que deixem o irmão em paz.

Enquanto jantam num restaurante, Rodrigo e Paulo falam sobre Diana quando ela entra acompanhada de António. Rodrigo dirige-se a ela de forma rude e Diana pede a António para irem para outro sítio. Paulo acha que o amigo tem pouca sorte no amor.

Mais tarde, na autocaravana, Diana e António falam sobre a vida. António partilha que teve uma relação complicada com o pai e Diana revê-se na história dele mas não revela nada.

Gustavo desabafa com Marta sobre o caso de Alzira. Acha que ela é inocente mas as coisas estão complicadas. Gustavo pensa na sua família biológica e admite que gostava de saber quem são, de onde vem e porque é que não ficaram com ele.

Vera mostra vontade de sair de casa pois acha que o pai está insuportável. Cecília não acha boa ideia e, por sua vez, não quer saber nem de Fernando nem de Margarida. Muda de assunto e quer apresentar um amigo à irmã. Recorda-a que já passou um ano desde a morte de Bernardo.

Margarida aceita a sugestão de Fernando para ir passar uns dias fora. Esta observa que eles estão cada vez mais distantes, incluindo na cama. Fernando alega cansaço e diz-lhe que também deve partir dela a iniciativa.

Júlia vai a uma consulta no Porto de cardiologia e, de acordo com os exames, está tudo bem. Esta pede ao médico que lhe diga quem foi o dador do coração e o médico entrega-lhe a informação sobre Albano. Júlia, assustada, recorda-se da cara dele também no seu sonho.

Diana chega à escola de circo e António entrega-lhe um ramo de flores que chegou para ela. Diana lê o cartão e percebe que foram enviadas por João mas não faz comentários sobre isso.

No Porto, Júlia vai até à casa de Albano que está em ruínas. Olha de novo para o recorte de jornal onde se fala da morte de Benedita e Albano, no mesmo dia. Júlia sai do carro e percorre o espaço.

Júlia telefona a Aida para lhe pedir mais uma leitura. Aida está a passar a ferro e só pode atender a patroa no dia seguinte. Júlia pede-lhe para ser o mais cedo possível.

Na loja de Flávio, Vitória experimenta uma camisa mas acha demasiado cara. Mesmo contra a vontade de Clara que acha vergonhoso fazer isso, troca a etiqueta para um preço mais barato. No momento do pagamento, Flávio acha que o erro foi dele e aceita que Vitória pague o valor que está marcado.

Já fora da loja, Clara está desiludida com a atitude de Vitória. Pelo contrário, Vitória está satisfeita. Clara recebe uma mensagem do namorado que está na Venezuela e Vitória acha que aquela relação não vai durar por causa da distância.

Na casa de chá, Jacinta ajuda Carmo. Esta embirra com a empregada pois meteu na cabeça que a rapariga anda a dizer mal dela às amigas. Jacinta desvaloriza o assunto e quando Clara fala de Diana, a avó percebe que ela tem ciúmes da suposta namorada de João.

No estaleiro, Adelaide discute com Vera e não concorda com as alterações que ela fez ao projeto de acordo com as indicações de Nestor. Adelaide repete que é com ela que tem de falar sobre tudo e não com o seu pai. Vera terá de refazer todo o projeto e fica desesperada.

Nestor joga à sueca com alguns trabalhadores. Estão todos muito animados quando Nestor recebe uma chamada de Jacinta que lhe vem pedir para que fale com Carmo para que o marido ponha juízo na cabeça da neta. Explica que ela tem ciúmes da namorada do irmão e está preocupada com a saúde mental de Carmo.

Na Somecel, Fernando é muito carinhoso com Júlia. Ela mostra-se fria quando o telefone dele toca. É da polícia a dizerem que apanharam o homem que atacou Margarida. Júlia fica nervosa e oferece-se para ir à esquadra.

No estúdio da rádio, Marta é entrevistada e fala sobre a sua digressão pela América Latina. Paulo observa-a admirado.

Depois da entrevista terminar, Paulo elogia Marta e não esconde que a acha gira. Rodrigo informa-o que conhece a família dela e Paulo muda de assunto. Fala em dar mais responsabilidade a Clara que fica emocionada.

Diante da possibilidade de ir à polícia identificar o seu agressor, Margarida recusa. Júlia oferece-se para ir no seu lugar e Fernando agradece o seu gesto.

Gustavo fala com Alzira que jura que nunca bateu nos filhos. Explica que a filha já partiu o braço porque é muito irrequieta e está sempre a cair. Depois da conversa terminar, Alzira vai embora a chorar pois percebeu que Gustavo não acredita totalmente nela. Naomi defende a vizinha e aposta com o advogado que Alzira nunca bateu nos filhos.

Na prisão, Júlia olha para o homem que atacou Margarida e aponta para um desconhecido. Um agente explica-lhe que esse não pode ser pois é um colega dele da polícia. Júlia disfarça o melhor que pode o seu embaraço.

Daí a um bocado, o agente da polícia diz a Fernando e a Júlia que têm várias provas contra o homem que Júlia contratou para atacar Margarida. Lamenta que Júlia não tenha conseguido identificá-lo para lhe tornar o trabalho mais fácil. Fernando pede a Júlia que entre em contato com Diana para ela também prestar o seu testemunho.