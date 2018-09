Resumo - 6º Episódio - 22 de setembro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No centro de acolhimento, Gustavo brinca com os filhos de Alzira e conversa com a assistente oscila, dizendo que não acredita que eles sejam vítimas de maus tratos. A assistente social refere que Soraia tem vários registos de entrada nas urgências.

Naomi está de saída quando Aida encara o filho e quer saber se foi ele quem andou a atirar pedras à polícia. Discutem e Léo afirma que está farto dela e que qualquer dia vai para a Alemanha viver com o pai.

Deolinda fala com Raimundo por skype e pede-lhe que tenha cuidado. Este responde que vai tomar conta de tudo o que é deles. Celso e Clara preparam-se para sair quando Aida aparece e traz uns pasteis de milho para a vizinha. Deolinda agradece, ambas estão sem os maridos mas Aida sente muita revolta porque o dela abandonou-a.

Paulo quer saber porque é que Rodrigo quer tirar a mensagem para Diana do ar. Este explica que já a encontrou e que Diana é a namorada do seu irmão.

Diana devolve o dinheiro do vestido a João. Quer dar por terminado o acordo que fizeram. Este pede-lhe desculpa por tê-la feito sentir-se mal mas quer cumprir na mesma com a sua parte do acordo e fazer-lhe a cirurgia à cicatriz.

Júlia tenta saber informações sobre Diana através de Fernando. Este conta o pouco que sabe. Júlia não gosta da atitude dele e informa-o que Cecília lhe pediu para ir à fábrica.

Enquanto os funcionários trabalham, Cecília diz ao pai que precisam de ampliar o espaço de armazenamento mas Fernando tem outras ideias para a empresa.

Vera combina um encontro com Cecília. Logo a seguir, Adelaide quer saber se está tudo bem com o projeto e pede a Vera que não comprometa os prazos de entrega. Nestor quer falar com a filha. A sós, diz-lhe que ela deve ter uma relação mais próxima com os funcionários. Adelaide defende-se dizendo que trata toda a gente bem mas não pretende ser como ele. Um dos trabalhadores chama Nestor para ver o navio.

Na escola de circo, Diana tira um café quando Júlia se aproxima dela. Esta reforça que está ali a pedido da família de Margarida pois querem agradecer-lhe o gesto de a salvar. Diana termina a conversa pois vai dar uma aula. Júlia ainda insiste em ter o seu contato para organizarem um almoço mas Diana recusa e corta a conversa.

Vitória liga à mãe mas ela não atende. Clara quer apostar no estagio da rádio e Vitória critica-a por trabalhar tanto sem ser remunerada. Declara ainda que não vai aceitar qualquer estágio e tem planos de subir na vida depressa.

Diana termina de dar a sua aula e António pede-lhe os documentos por causa do contrato de trabalho. Diana dirige-se à sala de convívio onde tem a sua mala. Comenta que está habituada a trabalhar sem formalidades mas António explica que ali tem de ser tudo direitinho. Diana não encontra a carteira e fica nervosa. Rui promete que vai falar com os jovens.

Dentro do seu carro, Júlia vasculha a carteira de Diana. Tira o cartão de cidadão dela e fotografa-o, frente e verso.

Gustavo diz a Margarida que já pode ir buscar o seu carro. Marta oferece-se para ir com a mãe e partilha com o irmão que está preocupada com o estado de saúde mental de Margarida. Ao ver Gustavo receber uma sms de Vitória, Marta quer saber quem é a cunhada.

Em casa, Júlia, muito nervosa, pede a Vitória que lhe traga o portátil e faz pesquisa na internet sobre Diana. Vitória estranha o comportamento da mãe e Júlia explica que tem de saber quem é a mulher que lhe aparece nos sonhos.

Na escola de circo, Diana está ansiosa com o desaparecimento da carteira. António tenta acalmá-la e Diana lembra-se que na última vez que usou a carteira estava a conversar com Júlia, que teve um comportamento estranho. António vai falar com os miúdos para ver se alguém encontrou a carteira.

Carmo e João conversam sobre Diana e este esclarece à irmã que só levou Diana à festa porque ainda não está preparado para assumir que é homossexual diante da família. Carmo apoia o irmão e espera que ele um dia consiga ser feliz.

Deolinda e Jacinta conversam, na cozinha, sobre a situação económica na Venezuela. Deolinda fala sobre o que fazia antigamente e não esconde que têm habilitações para mais do que ser empregada, dantes trabalhava num escritório e gostava de voltar a fazê-lo. No entanto, está feliz porque Celso se está a adaptar muito bem.

Na loja de tecnologias, Celso atende uma cliente. Léo entra na loja e observa tudo em seu redor. Celso conecta o telemóvel que quer vender a uma coluna e põe uma música e começa a dançar.

Na Somecel, Cecília entrega documentos ao pai e repara num quadro novo. Quer saber quanto custou mas Fernando não revela. Cecília acha que o pai devia investir esse dinheiro na empresa e não gastar tanto em coisas supérfluas. De seguida, Fernando recebe uma chamada de Marta.

Enquanto Marta fala ao telemóvel com o pai, Margarida vai a conduzir e fica em pânico quando um sem-abrigo se aproxima da sua janela do carro para lhe vender uma revista. Fica em choque, sem conseguir conduzir e Marta apressa-se a ir para o lugar do condutor e a levar a mãe para casa.

Diana revela a António que não pode fazer documentos novos porque tem identidade falsa. António fica chocado e Diana explica que teve de o fazer pois há muitos anos atrás tentaram assassiná-la e, por essa razão, fugiu e mudou de nome.

Léo entrega a carteira de Diana na escola de circo mas nega ter sido ele a roubar. Naomi fica desconfiada dele mas Diana nem se importa de ter ficado sem o dinheiro que lá estava, está descansada por ter os documentos de volta.

Júlia e Vitória continuam a pesquisa sobre Diana e Júlia desespera pois não encontram nada. De repente, vê uma notícia antiga com uma fotografia de Benedita a anunciar a sua morte, no mesmo dia em que Júlia recebeu o transplante de coração. Sai apressada para a rua.