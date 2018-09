Resumo - 5º Episódio - 21 de setembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fernando tenta entrar em casa e percebe que a fechadura foi mudada. Margarida explica que mudou as fechaduras e segue para o quarto. Gustavo repreende o pai por ter deixado a mãe sozinha e Fernando fica incomodado com isso.

Aida entrega alguns objetos a Júlia e explica o que ela deve fazer para “amarrar” o homem que quer. Júlia também quer descobrir quem é o homem ou mulher que a rondam e Aida promete ajudar.

Em casa dos Macedo, Adelaide e Jacinta falam sobre os preparativos para a festa. João surpreende as duas dizendo que vai levar a sua namorada à festa. Alegres, elas prometem que não o deixarão ficar mal.

Rodrigo pergunta a Clara se alguém ligou por causa do seu apelo à procura de Diana. Esta responde que não há novidades e só tem recados da sua mãe. Rodrigo fica desanimado e as mulheres ali presentes ficam com pena dele.

Diana ouve o programa de rádio de Rodrigo e não ouve a mensagem de Rodrigo pois desliga a rádio para atender uma chamada de João.

Na Somecel, Júlia despeja o líquido preparado por Aida no café de Fernando. Este discute com Cecília por ela não ter ido visitar Margarida, na sua ausência. Cecília deixa bem claro o que pensa da relação do pai com a madrasta.

Antes de entrarem na festa, Diana e João ensaiam tudo o que vão dizer à família dele. Ela sente que não será capaz de mentir. No entanto, João acalma-a e convence-a a seguir o plano.

Na inauguração da fundação Macedo tudo decorre na perfeição. Adelaide está satisfeita e João apresenta Diana como sua namorada à família. Diana disfarça o melhor que pode o seu nervosismo e fica estarrecida quando João lhe apresenta Rodrigo, dizendo que é a sua namorada. Rodrigo também fica em choque.

No decorrer da festa, Carmo está nervosa. Ralha com uma empregada e manda-a servir os convidados. Pede um copo de vinho enquanto observa Diana e João. Bebe num só golo, sem pensar em mais nada.

Rodrigo e Diana estão muito constrangidos. João, alheio a eles, percebe que Carmo não está nada bem. Vai falar com ela, deixando Rodrigo e Diana sozinhos. Este olha para Diana e declara que não esperava que ela fosse namorada do irmão.

Cá fora, João repreende Carmo por estar a beber. Esta, furiosa, quer saber que farsa é aquela com Diana. João pede-lhe para falarem noutra altura. Carmo, desorientada, pede mais um copo de vinho.

Rodrigo questiona Diana sobre há quanto tempo namora com o irmão. Revela que foi à sua procura. Esta só consegue dizer que não sabia que eles eram irmãos. Rodrigo declara que não consegue deixar de pensar nela e Diana foge dele.

Diana sai da festa perturbada e Carmo dirige-se a ela, perguntando quanto é que ela cobra por hora. Diana responde-lhe à letra e Carmo começa a ter um ataque epiléptico. Em pânico, Diana tenta ajudar.

Todos conversam animados quando o telemóvel de Adelaide dá o alerta de que Carmo está a sofrer um ataque epiléptico. Em pânico, começam à procura dela. Adelaide consegue ver a localização, está no exterior da casa.

Diana, nervosa, tenta ajudar Carmo e não percebe o que se está a passar. Adelaide paralisa e não consegue reagir. Rodrigo e João ajudam Carmo. Todos estão muito agitados.

Gustavo conta a Naomi que nos relatórios médicos, tudo indica que Alzira maltrata os filhos. Naomi não acredita e afirma que põe as mãos no fogo por Alzira. Por causa disso, discutem.

Margarida faz algumas roupas. Marta convida a mãe para assistir às gravações do anúncio que vai fazer mas Margarida recusa. Marta acha que a mãe deve reagir e tem de superar o que aconteceu.

Ao chegarem a casa, Cecília manda Leonor fazer os trabalhos de casa e fica chateada porque Luís a desautoriza. Leonor vai para o quarto contrariada enquanto Cecília e Luís discutem.

Marta e outros bailarinos acabam de gravar o anúncio. Gustavo está a assistir e quando ela se aproxima, afirma que tem muitas saudades da irmã. Apesar disso, Marta responde que adora o que faz e passar a vida a viajar. Gustavo também quer ir viver a sua vida mas não consegue abandonar Margarida. Marta acha que o irmão deve pensar mais nele.

Adelaide não percebe a atitude de Carmo por beber álcool mesmo sabendo que não pode. Nestor e Jacinta defendem a neta. Carmo só quer ir dormir. João sente-se culpado e Adelaide acaba a discutir com os pais.

Rodrigo dá os parabéns a João pela namorada. Quer saber há quanto tempo estão juntos e não percebe porque é que ele nunca falou dela. João inventa que está com Diana há cerca de um ano.

Na sua autocaravana, Diana fica petrificada ao ouvir o apelo de Rodrigo na rádio sobre almas gémeas. Passa música que ouviram juntos e Diana chora.

Clara trabalha até tarde quando recebe uma mensagem de Xavier. Vai responder quando é interrompida por Paulo que a convida para beber um copo. Ela fica atrapalhada e é salva por um telefonema de Vitória e recusa o convite.

Ao telefone, Vitória recorda a amiga que vão ter um exame no dia seguinte. Gustavo chega e Vitória desliga. Sedutora, leva-o para o quarto apesar de Gustavo ter receio que Júlia chegue.

Numa loja, Flávio mostra várias peças de roupa a Júlia para ela experimentar. Diana entra para devolver o vestido. Flávio faz a troca e devolve o dinheiro. Júlia repara em Diana e depois dela ir embora, pergunta a Flávio quem ela é. Este só sabe que é namorada de João.

Adelaide pede a João para tomar conta de Carmo quando ela partir. João acha que a mãe está a exagerar. Adelaide muda de assunto e comenta que acha um disparate o apelo de Rodrigo na rádio.

Cecília prepara-se para ir trabalhar quando Luis lhe pede para falarem. Quer fazer as pazes com ela mas acabam a discutir, novamente. Leonor acorda e aproxima-se estremunhada, sem perceber porque é que os pais estão a discutir.

Nestor e Fernando falam sobre trabalho enquanto jogam golf. Nestor pergunta ao amigo pela família e pela secretária. Fernando responde que não tem nada com Júlia e Nestor também afirma que jamais seria capaz de ter outra mulher além da legítima.

Vitória pergunta à mãe que vela é aquela que arde há dois dias na cozinha. Júlia explica que é uma “amarração” que Aida lhe ensinou para não perder Fernando. Júlia não percebe como é que há anos sonha com uma pessoa sem nunca a ter visto.

No centro de acolhimento, Gustavo brinca com os filhos de Alzira e conversa com a assistente oscila, dizendo que não acredita que eles sejam vítimas de maus tratos. A assistente social refere que Soraia tem vários registos de entrada nas urgências.

Naomi está de saída quando Aida encara o filho e quer saber se foi ele quem andou a atirar pedras à polícia. Discutem e Léo afirma que está farto dela e que qualquer dia vai para a Alemanha viver com o pai.

Deolinda fala com Raimundo por skype e pede-lhe que tenha cuidado. Este responde que vai tomar conta de tudo o que é deles. Celso e Clara preparam-se para sair quando Aida aparece e traz uns pasteis de milho para a vizinha. Deolinda agradece, ambas estão sem os maridos mas Aida sente muita revolta porque o dela abandonou-a.

Paulo quer saber porque é que Rodrigo quer tirar a mensagem para Diana do ar. Este explica que já a encontrou e que Diana é a namorada do seu irmão.

Diana devolve o dinheiro do vestido a João. Quer dar por terminado o acordo que fizeram. Este pede-lhe desculpa por tê-la feito sentir-se mal mas quer cumprir na mesma com a sua parte do acordo e fazer-lhe a cirurgia à cicatriz.

Júlia tenta saber informações sobre Diana através de Fernando. Este conta o pouco que sabe. Júlia não gosta da atitude dele e informa-o que Cecília lhe pediu para ir à fábrica.

Enquanto os funcionários trabalham, Cecília diz ao pai que precisam de ampliar o espaço de armazenamento mas Fernando tem outras ideias para a empresa.

Vera combina um encontro com Cecília. Logo a seguir, Adelaide quer saber se está tudo bem com o projeto e pede a Vera que não comprometa os prazos de entrega. Nestor quer falar com a filha. A sós, diz-lhe que ela deve ter uma relação mais próxima com os funcionários. Adelaide defende-se dizendo que trata toda a gente bem mas não pretende ser como ele. Um dos trabalhadores chama Nestor para ver o navio.

Na escola de circo, Diana tira um café quando Júlia se aproxima dela. Esta reforça que está ali a pedido da família de Margarida pois querem agradecer-lhe o gesto de a salvar. Diana termina a conversa pois vai dar uma aula. Júlia ainda insiste em ter o seu contato para organizarem um almoço mas Diana recusa e corta a conversa.

Vitória liga à mãe mas ela não atende. Clara quer apostar no estagio da rádio e Vitória critica-a por trabalhar tanto sem ser remunerada. Declara ainda que não vai aceitar qualquer estágio e tem planos de subir na vida depressa.

Diana termina de dar a sua aula e António pede-lhe os documentos por causa do contrato de trabalho. Diana dirige-se à sala de convívio onde tem a sua mala. Comenta que está habituada a trabalhar sem formalidades mas António explica que ali tem de ser tudo direitinho. Diana não encontra a carteira e fica nervosa. Rui promete que vai falar com os jovens.

Dentro do seu carro, Júlia vasculha a carteira de Diana. Tira o cartão de cidadão dela e fotografa-o, frente e verso.