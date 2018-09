Resumo - 4º Episódio - 20 de setembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diana deixa bem claro a João que não faz serviço de acompanhante. João explica-lhe melhor o que pretende e ressalva que não a quis ofender. Está desesperado para apresentar alguém à família e não viu outra opção. Diana pondera.

Na radio, Rodrigo conversa com Paulo sobre Diana e quer mesmo voltar a encontrá-la. Decide gravar uma mensagem para passar na rádio, cada vez que tocar a música deles. Paulo autoriza.

Deolinda prepara um bolo e conversa com Jacinta sobre a saúde de Carmo. Deolinda sugere que a patroa leve Carmo à sua igreja onde já viu acontecerem vários milagres.

Adelaide entra em casa e critica a mãe por ter empregada e passar a vida a fazer o trabalho dela. De seguida, pergunta por Nestor e vai ao seu encontro na biblioteca.

Adelaide confronta o pai por ter prometido aos trabalhadores pagar-lhes horas extra. Ordena-lhe que pare de interferir na sua gestão. Nestor impõe a sua posição e afasta a filha. Jacinta fica triste e acha que a filha foi longe demais.

Rodrigo grava a mensagem dedicada a Diana. Fala sobre a origem da expressão “alma gémea” e afirma que encontrou a dele. Passa, de seguida, a música que ouviu com Diana na noite anterior.

No open space da rádio, as mulheres ficam todas derretidas com a declaração Rodrigo a Diana. Paulo observa as reações, satisfeito. Refere que isso vai trazer publicidade à rádio.

Na escola de circo, António recebe uma encomenda para Diana. Percebe que a aula dela ainda não acabou e decide não interromper. Cruza-se com Rui que preparou um número para impressionar os miúdos.

Diana está a acabar a aula quando Rui entra. Este sobe para o trapézio e cai, estatelado, no chão. Diana corre para o ajudar mas este afirma que está bem e continua a sua aula.

Na sala de convívio, Diana avisa António que Rui caiu e se magoou. Está preocupada. António não dá grande importância e entrega a Diana a encomenda dela. Diana abre e fica incomodada ao ver um vestido. Só comenta com António que se meteu numa grande confusão.

Jacinta leva bolos à neta, na casa de chá para a ajudar. No entanto, Carmo quer provar à mãe que consegue fazer o catering da festa e queixa-se de ter de andar com a pulseira da epilepsia. Jacinta acha que é melhor não tirar para ficarem todos descansados.

Naomi vende gelados quando Flávio se aproxima e comenta com ela que Carmo é deficiente. Naomi repreende-o por andar a dizer essas coisas e elogia os bolos da casa de chá. Luís fala ao telemóvel com Cecília.

No escritório, Cecília pede a Luís que vá buscar Leonor à escola e não se entendem pois estão os dois cheios de trabalho. De seguida, Cecília fala com Fernando que lhe pede que vá visitar Margarida. Cecília explica ao pai que não tem tempo para isso.

Em Paris, depois de Fernando desligar, Júlia quer saber até quando vai durar a situação de ser sua amante. Fernando explica que as coisas não são tão simples como ela pensa. Júlia acha que ele é que está a complicar.

Celso tem uma ideia para uma campanha de saldos na loja de tecnologia. Vitória entra para trocar o ecrãn do telemóvel e Luís reconhece-a. No entanto, Vitória é antipática para Celso e este fica mal impressionado.

Gustavo aconselha a mãe a esquecer o sucedido e desanuviar. Fala-lhe sobre o seu primeiro caso e não quer cometer o erro de entregar as crianças a uma família que as maltrata. Elogia ainda o facto de ela sempre o ter tratado e às irmãs de igual forma.

Nestor elogia o projeto de Vera. Esta espera que Adelaide aprove e está receosa pois Adelaide é sempre muito crítica. A propósito de Vera ainda não ter superado de um desgosto de amor, Nestor aconselha-a a aproveitar a vida, percebe a sua dor mas tem de continuar a viver.

Diana e António estão de saída quando se cruzam com Rui que disfarça as suas dores. Este alega que caiu porque houve uma falha no equipamento mas já resolveu o problema. Diana e António riem-se.

Diana e António são apanhados de surpresa por uma operação policial da PSP. Um dos agentes pede os documentos a Diana que fica contrariada e mostra a sua documentação falsa. É salva por alguns jovens que atiram balões com tinta aos polícias.

É Léo e outro rapaz quem atiram os balões e são topadas pela polícia que os persegue. Fogem para o prédio vizinho. A perseguição continua e Léo e o amigo correm pelo bairro. Separam-se e conseguem despistar os agentes.

Léo entra em casa esbaforido e Aida percebe que ele está a fugir da polícia. Diz ao filho que tem de ganhar juízo. Léo vai para o quarto e Aida fica ainda mais preocupada com o filho.

Diana ainda está nervosa e António declara que as rusgas são habituais no bairro. Com o tempo ela vai habituar-se.

Na marisqueira, Eduarda entrega o jantar a Flávio que está de dieta. De seguida, fala com Paulo e com Rodrigo sobre o seu filho futebolista. Já a sós, Rodrigo fala com Paulo sobre Diana e tem esperança que ela apareça.

Diana pesquisa sobre Rodrigo na net. Pousa o pc e pega no vestido que deve levar à festa. Aproxima-se de um espelho e tenta disfarçar a cicatriz, sem sucesso.

Júlia fala ao telemóvel com Aida e quer que ela faça um dos seus “trabalhos” para prender Fernando a si. Vitória entra em casa e ouve a conversa.

Aida aceita fazer a “amarração” que Júlia lhe pede. De seguida, Aida e Naomi consolam Alzira que esta desesperada porque nao a deixam ver os seus filhos. Naomi fica de falar com Gustavo para acelerar o processo.

Vitória discorda que a mãe ande metida em “bruxarias”. Júlia explica à filha que está farta de esperar por Fernando e por isso, vai recorrer a outras coisas.

Fernando tenta entrar em casa e percebe que a fechadura foi mudada. Margarida explica que mudou as fechaduras e segue para o quarto. Gustavo repreende o pai por ter deixado a mãe sozinha e Fernando fica incomodado com isso.

Aida entrega alguns objetos a Júlia e explica o que ela deve fazer para “amarrar” o homem que quer. Júlia também quer descobrir quem é o homem ou mulher que a rondam e Aida promete ajudar.

Em casa dos Macedo, Adelaide e Jacinta falam sobre os preparativos para a festa. João surpreende as duas dizendo que vai levar a sua namorada à festa. Alegres, elas prometem que não o deixarão ficar mal.

Rodrigo pergunta a Clara se alguém ligou por causa do seu apelo à procura de Diana. Esta responde que não há novidades e só tem recados da sua mãe. Rodrigo fica desanimado e as mulheres ali presentes ficam com pena dele.

Diana ouve o programa de rádio de Rodrigo e não ouve a mensagem de Rodrigo pois desliga a rádio para atender uma chamada de João.

Na Somecel, Júlia despeja o líquido preparado por Aida no café de Fernando. Este discute com Cecília por ela não ter ido visitar Margarida, na sua ausência. Cecília deixa bem claro o que pensa da relação do pai com a madrasta.

Antes de entrarem na festa, Diana e João ensaiam tudo o que vão dizer à família dele. Ela sente que não será capaz de mentir. No entanto, João acalma-a e convence-a a seguir o plano.

Na inauguração da fundação Macedo tudo decorre na perfeição. Adelaide está satisfeita e João apresenta Diana como sua namorada à família. Diana disfarça o melhor que pode o seu nervosismo e fica estarrecida quando João lhe apresenta Rodrigo, dizendo que é a sua namorada. Rodrigo também fica em choque.